Phụ nữ cả đời lận đận khổ sở chỉ vì gặp gã đàn ông có 10 điều này

Phụ nữ yêu 01/07/2018 05:30

Người đàn ông thế này không rõ ràng lăng nhăng, bội bạc nhưng lại tồn tại những dấu hiệu tiềm tàng cho bất hạnh của phụ nữ về sau.

Không kiên định và hay lung lay trong tình cảm

Bạn không thể thấy sự chắc chắn trong lời nói của người đàn ông này. Anh ấy có thể muốn bạn là bạn đời của mình hôm nay, nhưng ngày mai lại thấy chần chừ cho quyết định ấy. Hay khi cả hai  gặp chuyện có thể dẫn đến chia tay, anh ấy vừa không muốn chia tay, lại vừa không có ý vun đắp lại cùng bạn. Hoặc tệ hơn là khi có sự xuất hiện của người thứ ba, anh ấy dễ dàng rung động, muốn có được cả hai người.

Đây là dấu hiệu ở người đàn ông không có sự kiên định trong tình cảm, anh ấy cần nhiều thời gian đắn đo và suy nghĩ. Nhưng nếu anh ấy không muốn gì, không chắc chắn về tình cảm dành cho bạn thì đây không phải là tín hiệu tốt cho tình yêu của hai người.

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Anh ấy có thể muốn bạn là bạn đời của mình hôm nay, nhưng ngày mai lại thấy chần chừ cho quyết định này - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy hay so sánh bạn với người phụ nữ khác

Dù là anh ấy so sánh bạn với ai thì đây cũng không phải là điều tốt cho bạn. Không ai là hoàn hảo, nhưng trong mắt người yêu bạn chân thành, bạn luôn là chính bạn tốt nhất. Còn nếu không thì chỉ có thể là tình cảm của anh ấy không đủ lớn và bạn sẽ bị tổn thương về sau.

Đàn ông kiêu ngạo

Đây là kiểu đàn ông luôn cho mình đúng dù rõ ràng là họ sai. Họ luôn muốn người phụ nữ của mình ca ngợi mình tài giỏi và tốt đẹp. Và việc bạn khen người đàn ông khác trước mặt anh ta sẽ là điều sỉ nhục không thể chấp nhận.

Đàn ông cần có tự tôn riêng nhưng không thể là kiêu ngạo quá mức. Khi bạn muốn chọn đàn ông làm chồng, nhất định phải chọn người đủ khiêm nhường nhưng vẫn có tự trọng kiêu hãnh riêng.

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Đàn ông cần có tự tôn riêng nhưng không thể là kiêu ngạo quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Quá cầu toàn

Đàn ông quá cầu toàn luôn dễ làm phụ nữ tổn thương. Chỉ vì họ luôn muốn mọi chuyện hoàn hảo như họ muốn mà dễ khiến tình cảm cả hai rạn nứt. Và điều đáng sợ hơn hết chính là kiểu đàn ông này rất thích “bới móc” khuyết điểm và thiếu sót của bạn.

Có “phương án B”

Nếu người đàn ông xác định tình cảm với bạn rồi mà vẫn giữ liên hệ, mập mờ với người khác thì bạn nên xem xét lại. Vì rất có thể vào một ngày nào đó, anh ta sẽ bỏ rơi bạn để tìm đến một “phương án B” đã chuẩn bị từ trước.

Đàn ông không có ý chí

Đàn ông có thể chưa giàu, không hoàn hảo nhưng chắc chắn phải có ý chí thì mới xứng làm chồng, làm cha tốt. Nếu người đàn ông bên bạn chỉ là người không có ý chí, luôn nghĩ mọi chuyện vừa đủ, tệ hơn là ăn bám bạn thì họ không bao giờ cho bạn hạnh phúc được.

Phụ nữ cả đời lận đận khổ sở chỉ vì gặp gã đàn ông có 10 điều này - Ảnh 3
Đàn ông có thể chưa giàu, không hoàn hảo nhưng chắc chắn phải có ý chí thì mới xứng làm chồng, làm cha tốt - Ảnh minh họa: Internet

Coi trọng tình bạn hơn hôn nhân

Khi bạn muốn bước vào hôn nhân, bạn phải chắc chắn rằng mình đứng vị trí số 1 trong lòng chồng. Nếu anh ấy chỉ xem bạn bè trên hết, lúc nào cũng nghĩ cho bạn bè trước khi nghĩ cho bạn thì hôn nhân sẽ chỉ toàn những lần chồng tiệc tùng bè bạn, những gì chồng thực hiện theo lời bạn bè. Như thế thì không bao giờ hôn nhân có thể hạnh phúc được.

Đàn ông đào hoa

Đàn ông đào hoa luôn là lựa chọn quá tệ với phụ nữ. Họ có bề ngoài thu hút, dễ khiến phụ nữ khác say mê. Chưa kể đến chuyện sẽ có lúc anh ta chán bạn mà tìm thú vui mới, chỉ việc nhiều cô gái vây quan, đẩy đưa với anh ta cũng đã khiến bạn mỏi mệt rồi.

Bạn không được công khai

Anh ta hoàn toàn không để ai biết về bạn, dù là bạn bè hay gia đình. Thế thì tình yêu này với anh ta có chăng cũng chỉ là cho vui chứ chẳng cần đến tương lai.

 

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