7 sự thật bi đát phụ nữ lấy chồng rồi mới thấy đúng!

Phụ nữ yêu 02/07/2018 05:30

Hôn nhân đôi khi phũ phàng hơn tình yêu nhiều lắm. Khi hai người sống thật với nhau, như lột trần hết những lãng mạn ban đầu, dần hiện lên những sự thật có phần bi đát…

Chi tiêu

Trong hôn nhân, tài chính chi tiêu luôn đóng vai trò quan trọng. Và nếu cả hai không có sự thống nhất, cùng quan điểm với nhau thì thế nào cũng nảy sinh mâu thuẫn. Vợ chồng sống cùng nhau nên rõ ràng trong chi tiêu, không nên có sự giấu diếm.

Và bạn phải xác định ngay từ đầu ai là người quản lý tiền bạc trong nhà, ai giữ tiền, ai chi tiêu chính. Từ đó cả hai mới có thể cùng thống nhất, dễ dàng kiểm soát chi tiêu, cũng không để tài chính lâm vào tình trạng nhạy cảm với vợ chồng.

7 sự thật bi đát phụ nữ lấy chồng rồi mới thấy đúng! - Ảnh 1
Khi hai người sống thật với nhau, như lột trần hết những lãng mạn ban đầu, dần hiện lên những sự thật có phần bi đát… - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ nàng dâu với mẹ chồng và gia đình chồng

Phụ nữ về làm dâu nhà chồng vốn không thể thoải mái như ở nhà mình. Chắc chắn sẽ có người thân trong gia đình hay dòng họ chồng không thích điều gì ở bạn, từ đó sẽ khiến bạn khó chịu và mỏi mệt.

Dù vậy, bạn nên tập kiểm soát cảm xúc của mình và cố gắng hòa hợp với gia đình chồng, dung hòa các mối quan hệ khéo léo nhất. Nếu chồng thấy bạn tôn trọng gia đình anh ấy, anh ấy cũng sẽ quý trọng bạn và gia đình bạn hơn. Tốt nhất vẫn là chọn cách sống riêng cùng chồng, như thế sẽ giảm bớt những mâu thuẫn với mẹ chồng và gia đình chồng.

Niềm tin như giấy, dễ cháy

Hôn nhân luôn cần niềm tin để bền vững và lâu dài. Nhưng hãy thực tế đi, niềm tin giữa vợ chồng đôi khi cũng mong manh như giấy, chỉ cần một ngọn lửa, vậy là cháy rụi. Cũng hay hiểu không điều gì là mãi mãi, tình yêu trong hôn nhân cũng vậy. Rồi sẽ có ngày người ta ở với nhau không phải vì yêu nhau nhiều, mà vì nghĩa, vì đủ thấu hiểu để thấy không khó chịu, mỏi mệt.

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Hôn nhân luôn cần niềm tin để bền vững và lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Hy sinh thời gian yêu thương bản thân

Hôn nhân đương nhiên không thể chỉ là nhà tù, người ta cần hôn nhân để hợp thức hóa tình yêu và nguyện vọng bên nhau cả đời. Nhưng hôn nhân luôn khiến người trong cuộc mang vác  nhiều trách nhiệm. Sẽ có lúc bạn vì gia đình, chồng con mà không còn chút thời gian nào cho bản thân. Bạn không còn nhớ tới bạn bè, gia đình của mình, thay vào đó sẽ là vòng xoay cơm áo gạo tiền, chồng con, gia đình chồng. Có khi đến cả thời gian nhìn mình trong gương, làm đẹp cho chính mình cũng không còn.

Phụ nữ lấy chồng nên biết không điều gì trên đời này quý giá hơn chính mình. Hãy giành thời gian cho chính mình, yêu mình trước rồi mới tới gia đình, chồng con.

Hai vợ chồng không phải lúc nào cũng cùng một hướng nhìn

Dù có từng thống nhất về nhiều điều nhưng sẽ có lúc cả hai không cùng nhìn về một hướng. Quan trọng không phải là cố chứng minh ai đúng ai sai mà là cùng nhau tìm ra cách dung hòa, cách giải quyết tốt nhất.

7 sự thật bi đát phụ nữ lấy chồng rồi mới thấy đúng! - Ảnh 3
Phụ nữ lấy chồng nên biết không điều gì trên đời này quý giá hơn chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ có lúc cả hai tổn thương nhau

Sẽ không ai làm bạn đau lòng hơn người bạn đời của bạn. Dù là lời nói nhưng sẽ là vết tích khó lòng trong lòng bạn. Đôi khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cả hai còn có thể làm đau thể xác của nhau. Tổn thương trong hôn nhân thường dai dẵng vì cả hai đều phải đối mặt với nhau mỗi ngày.

Thật ra, sẽ có lúc như thế, nhưng quan trọng là cả hai phải biết cách bồi đắp và làm dịu những tổn thương đã lỡ gây ra cho nhau. Hôn nhân là sửa đổi, chứ không phải từ bỏ!

Bạn sẽ có lúc thấy cô đơn

Cô đơn trong hôn nhân, với phụ nữ sẽ là điều phải xảy ra. Sẽ có lúc bạn thấy ngay cả khi có chồng cạnh bên cũng cô đơn và buồn tủi. Nhưng hãy cố gắng tạo niềm vui cho chính mình, từ việc chăm sóc bản thân, yêu thương chính mình hơn. Phụ nữ lấy chồng, hơn nhau chính là ở bản thân mình, nhớ nhé!

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