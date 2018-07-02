Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được!

Đàn ông thủy chung chỉ nói điều này với vợ vì họ hiểu sự hy sinh của vợ, hiểu những gì họ có hôm nay một phần là nhờ vợ. Họ trân trọng những gì vợ đã bỏ ra vì gia đình, đã chịu thiệt thòi để họ có một mái ấm yên bình.

Đàn ông luôn có cách thể hiện tình cảm với vợ rất riêng, không ai giống ai. Nhưng đây thường là những câu nói chỉ đàn ông chung thủy mới nói với vợ!

Đàn ông tốt chính là người luôn nhịn nhường vợ, sẵn sàng nói một câu xin lỗi chỉ để vợ bớt giận, bớt buồn phiền. Họ không quan trọng họ đúng nhưng vẫn nói xin lỗi, họ chỉ cần biết quan trọng nhất chính là vui buồn của vợ, là hòa khí của vợ chồng. Với họ, một câu xin lỗi để vợ chồng yên ấm là quá dễ để đổi lấy sự bình yên trong gia đình.

Đàn ông, dù có lớn tiếng với ai sau cánh cửa nhà, khi trở về đều sẵn sàng cảm ơn vợ vì những điều nhỏ nhặt, chỉ vì họ trân quý sự yêu thương và cố gắng của vợ. Đàn ông như thế quả thật chỉ thủy chung với mình vợ, đáng để chị em quý trọng!

Đàn ông biết nói lời xin lỗi, biết nhường nhịn vợ luôn là đàn ông đáng để chị em giữ gìn!

“Để anh nắm tay em”

Nếu chồng bạn thường xuyên nói câu này dù là ở đâu, lúc nào thì cứ tin anh ấy là người thủy chung. Thói quen nắm tay vợ là thói quen của đàn ông thủy chung. Dù chỉ là một cái nắm tay nhưng cũng đủ thể hiện rằng anh ấy luôn muốn cùng vợ đi bất cứ đâu, muốn ai cũng biết vợ là người phụ nữ của anh ấy. Hành động và lời nói này còn thể hiện sự bảo bọc và quan tâm của họ dành cho vợ. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay đơn giản cũng đủ để biết tình yêu hay hôn nhân của cả hai có viên mãn hay không.

Đàn ông biết nói lời xin lỗi, biết nhường nhịn vợ luôn là đàn ông đáng để chị em giữ gìn! - Ảnh minh họa: Internet

“Để anh làm cho em”

Phụ nữ có chồng thường tự mình tham công tiếc việc, muốn gánh vác hết chuyện trong nhà. Và phần lớn những người vợ đều nghĩ mình làm sẽ tốt hơn để chồng làm. Nhưng chính vì vậy mà họ dễ cảm thấy mỏi mệt, căng thẳng, dẫn tới tiêu cực, dễ cáu gắt.

Nhưng một người đàn ông thủy chung luôn muốn cùng vợ san sẻ gánh nặng viêc nhà. Anh ấy sẽ nói “Để anh làm giúp em”, hay “Để anh phụ em một tay”. Anh ấy sẵn sàng xắn tay áo làm việc nhà để vợ bớt cực nhọc và tủi thân.

“Anh có thể làm gì để em bớt buồn?”

Khi gặp chuyện không vui, một câu “Em sao vậy?” của đàn ông không đủ để phụ nữ nguôi ngoai. Và người đàn ông thủy chung sẽ nghĩ thực tế hơn, vì họ yêu vợ, họ muốn làm điều gì đó để giúp vợ thoải mái hơn. Phụ nữ có thấy không vui ra sao mà biết chồng sẵn sàng làm mọi điều để mình đỡ buồn thì thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Khi gặp chuyện không vui, một câu “Em sao vậy?” của đàn ông không đủ để phụ nữ nguôi ngoai - Ảnh minh họa: Internet

“Em là duy nhất”

Người đàn ông thủy chung không bao giờ ngần ngại khẳng định rằng họ xem vợ là duy nhất. Vì với họ, đây không chỉ là sự thể hiện sự thủy chung của mình, còn là muốn vợ an tâm hơn.

“Em luôn là điều quý giá anh trân trọng”

Bạn có thể không hoàn hảo nhưng nếu chồng thủy chung với bạn, anh ấy sẵn sàng bỏ qua mọi điều để hòa hợp, yêu thương và trân trọng bạn. Vì với anh ấy, bạn là điều quý giá anh ấy muốn gìn giữ cả đời.

“Anh yêu em”

Đây là câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với duy nhất vợ. Họ không nghĩ việc nói ra là khoa trương. Ngược lại, họ muốn tạo sự an toàn cho người phụ nữ của mình. Họ không muốn vợ nghi ngờ tình cảm của mình. Họ cũng biết phụ nữ thích nghe câu này, nói ra chỉ 3 câu cũng đâu có thua thiệt gì!