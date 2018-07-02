Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được!

Phụ nữ yêu 02/07/2018 05:30

Đàn ông tốt chỉ nói lời ngọt ngào với vợ, cũng chỉ vợ biết họ dịu dàng trong lời nói thế nào.

Đàn ông luôn có cách thể hiện tình cảm với vợ rất riêng, không ai giống ai. Nhưng đây thường là những câu nói chỉ đàn ông chung thủy mới nói với vợ!

“Cảm ơn em vì mọi thứ”

Đàn ông thủy chung chỉ nói điều này với vợ vì họ hiểu sự hy sinh của vợ, hiểu những gì họ có hôm nay một phần là nhờ vợ. Họ trân trọng những gì vợ đã bỏ ra vì gia đình, đã chịu thiệt thòi để họ có một mái ấm yên bình.

Đàn ông, dù có lớn tiếng với ai sau cánh cửa nhà, khi trở về đều sẵn sàng cảm ơn vợ vì những điều nhỏ nhặt, chỉ vì họ trân quý sự yêu thương và cố gắng của vợ. Đàn ông như thế quả thật chỉ thủy chung với mình vợ, đáng để chị em quý trọng!

Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được! - Ảnh 1
Đàn ông, dù có lớn tiếng với ai sau cánh cửa nhà, khi trở về đều sẵn sàng cảm ơn vợ vì những điều nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

“Anh xin lỗi”

Đàn ông tốt chính là người luôn nhịn nhường vợ, sẵn sàng nói một câu xin lỗi chỉ để vợ bớt giận, bớt buồn phiền. Họ không quan trọng họ đúng nhưng vẫn nói xin lỗi, họ chỉ cần biết quan trọng nhất chính là vui buồn của vợ, là hòa khí của vợ chồng. Với họ, một câu xin lỗi để vợ chồng yên ấm là quá dễ để đổi lấy sự bình yên trong gia đình.

Đàn ông biết nói lời xin lỗi, biết nhường nhịn vợ luôn là đàn ông đáng để chị em giữ gìn!

“Để anh nắm tay em”

Nếu chồng bạn thường xuyên nói câu này dù là ở đâu, lúc nào thì cứ tin anh ấy là người thủy chung. Thói quen nắm tay vợ là thói quen của đàn ông thủy chung. Dù chỉ là một cái nắm tay nhưng cũng đủ thể hiện rằng anh ấy luôn muốn cùng vợ đi bất cứ đâu, muốn ai cũng biết vợ là người phụ nữ của anh ấy. Hành động và lời nói này còn thể hiện sự bảo bọc và quan tâm của họ dành cho vợ. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay đơn giản cũng đủ để biết tình yêu hay hôn nhân của cả hai có viên mãn hay không.

Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được! - Ảnh 2
Đàn ông biết nói lời xin lỗi, biết nhường nhịn vợ luôn là đàn ông đáng để chị em giữ gìn! - Ảnh minh họa: Internet

“Để anh làm cho em”

Phụ nữ có chồng thường tự mình tham công tiếc việc, muốn gánh vác hết chuyện trong nhà. Và phần lớn những người vợ đều nghĩ mình làm sẽ tốt hơn để chồng làm. Nhưng chính vì vậy mà họ dễ cảm thấy mỏi mệt, căng thẳng, dẫn tới tiêu cực, dễ cáu gắt.

Nhưng một người đàn ông thủy chung luôn muốn cùng vợ san sẻ gánh nặng viêc nhà. Anh ấy sẽ nói “Để anh làm giúp em”, hay “Để anh phụ em một tay”. Anh ấy sẵn sàng xắn tay áo làm việc nhà để vợ bớt cực nhọc và tủi thân.

“Anh có thể làm gì để em bớt buồn?”

Khi gặp chuyện không vui, một câu “Em sao vậy?” của đàn ông không đủ để phụ nữ nguôi ngoai. Và người đàn ông thủy chung sẽ nghĩ thực tế hơn, vì họ yêu vợ, họ muốn làm điều gì đó để giúp vợ thoải mái hơn. Phụ nữ có thấy không vui ra sao mà biết chồng sẵn sàng làm mọi điều để mình đỡ buồn thì thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Những câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với vợ, đàn bà khác đừng mơ nghe được! - Ảnh 3
Khi gặp chuyện không vui, một câu “Em sao vậy?” của đàn ông không đủ để phụ nữ nguôi ngoai - Ảnh minh họa: Internet

“Em là duy nhất”

Người đàn ông thủy chung không bao giờ ngần ngại khẳng định rằng họ xem vợ là duy nhất. Vì với họ, đây không chỉ là sự thể hiện sự thủy chung của mình, còn là muốn vợ an tâm hơn.

“Em luôn là điều quý giá anh trân trọng”

Bạn có thể không hoàn hảo nhưng nếu chồng thủy chung với bạn, anh ấy sẵn sàng bỏ qua mọi điều để hòa hợp, yêu thương và trân trọng bạn. Vì với anh ấy, bạn là điều quý giá anh ấy muốn gìn giữ cả đời.

“Anh yêu em”

Đây là câu nói đàn ông thủy chung chỉ nói với duy nhất vợ. Họ không nghĩ việc nói ra là khoa trương. Ngược lại, họ muốn tạo sự an toàn cho người phụ nữ của mình. Họ không muốn vợ nghi ngờ tình cảm của mình. Họ cũng biết phụ nữ thích nghe câu này, nói ra chỉ 3 câu cũng đâu có thua thiệt gì!

Phụ nữ cả đời lận đận khổ sở chỉ vì gặp gã đàn ông có 10 điều này

Phụ nữ cả đời lận đận khổ sở chỉ vì gặp gã đàn ông có 10 điều này

Người đàn ông thế này không rõ ràng lăng nhăng, bội bạc nhưng lại tồn tại những dấu hiệu tiềm tàng cho bất hạnh của phụ nữ về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn ông thủy chung đàn ông chung thủy phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này