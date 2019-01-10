Nếu bỏ mặc chồng trong những giai đoạn này, sớm muộn gì vợ cũng nhận lại cái kết đắng trong hôn nhân. Phụ nữ thương chồng nên biết điều này để không phải hối hận về sau.

Nếu không có người bên cạnh kèm cặp, họ rất dễ bị mất phương hướng và đánh mất mục đích sống. Thế nên phụ nữ hãy ở bên chồng những lúc sa cơ thất thế. Đàn bà khôn là người không bỏ rơi chồng trong những giai đoạn này. Thay vào đó, họ sẽ ở bên cạnh cùng anh ấy đồng cam cộng khổ.

Giai đoạn thất nghiệp, đàn ông sẽ dễ rơi vào rượu chè, bài bạc và gái gú. Nếu bỏ mặc không lo lắng cho anh ấy trong thời điểm này, chắc chắn bạn sẽ hối hận về sau. Đàn ông khi thất nghiệp thường mất niềm tin vào cuộc sống và dễ sa ngã vào những tệ nạn xã hội.

Khi sự nghiệp phát triển

Giống như lúc sa cơ thất thế, lúc sự nghiệp phát triển đàn ông cũng sẽ sinh nhiều tật. Giàu sang là giai đoạn đàn ông dễ ngoại tình nhất. Anh ấy sẽ trở thành món mồi ngon béo bở để các cô nàng muốn tiếp cận và tán tỉnh.

Khi giàu sang đàn ông rất dễ sinh tật và thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này nếu anh ấy không vững lòng, chắc chắn sẽ ngã ngay vào vòng tay của người khác. Nếu vợ cứ thờ ơ hoặc quá tin tưởng vào chồng thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bỏ bạn. Đàn ông có điều kiện dễ coi nhẹ đạo nghĩa vợ chồng.

Khi sống xa nhau

Vì lý do gì đó mà vợ chồng bạn phải thường xuyên sống xa nhau. Đó cũng là nguyên nhân khiến đàn ông hư hỏng, ăn chơi lêu lổng. Không có vợ bên cạnh, đàn ông thường có thói quen buông thả chính mình. Đặc biệt nếu xung quanh anh ấy có nhiều người phụ nữ khác vây quanh, chuyện phản bội là điều dễ xảy ra.

Vợ chồng sống xa nhau là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Mỡ dâng đến tận miệng, khó người đàn ông nào nỡ lòng khước từ. Huống hồ chi là không có vợ bên cạnh, đàn ông sẽ thỏa thích làm những điều mình muốn.

Chồng nắm tài chính

Trong gia đình, nếu để chồng nắm giữ tài chính sẽ dễ xảy ra vấn đề. Có tiền rủng rỉnh trong tay, đàn ông rất dễ sinh tật. Hơn nữa, họ sẽ không bao giờ biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý như phụ nữ.

Đàn ông khi có điều kiện và tiền bạc, chẳng có chuyện gì mà không dám làm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có tính phóng khoáng, còn phụ nữ thì lại chi li, biết quản lý kinh tế gia đình hiệu quả nhất. Vì vậy vợ nên bàn bạc với chồng về việc ai là người nắm giữ tài chính để không xảy ra mâu thuẫn.