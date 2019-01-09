Đàn ông mãi vô tâm vì người phụ nữ bên cạnh cứ thản nhiên làm những điều này

Từ nay đừng trách đàn ông vô tâm nữa mà đàn bà hãy điều chỉnh lại thái độ của bản thân. Phải chăng, bạn đã tạo điều kiện để người đàn ông đó vô tâm và tệ bạc với mình không?
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Đàn ông vô tâm một phần thuộc về bản chất, phần còn lại do người phụ nữ bên cạnh. Nếu bạn không làm những điều này, có lẽ bạn đã không tạo cơ hội cho người đàn ông đó mặc nhiên giày vò, đối xử tệ bạc với mình.
Hy sinh quá nhiều
Phụ nữ thường có thói quen hy sinh nhiều trong hôn nhân. Vì vậy mà họ tạo cơ hội để đàn ông đối xử tệ bạc với mình. Ai cũng nghĩ phận đàn bà thiệt thòi một chút cũng không sao. Nhưng thực tế, những điều bạn cho đi, chưa chắc người kia đã hiểu và cảm thông.
Đôi khi họ sẽ dùng sự yếu đuối và nhược điểm của bạn để giày vò và bạc đãi bạn. Thế nên sự hy sinh của phụ nữ chưa bao giờ là điều khiến đàn ông cảm kích. Và sự tận tụy của phụ nữ luôn là cơ hội để đàn ông trở nên vô tâm với cuộc hôn nhân của mình.
Họ nghĩ chuyện trong nhà đã có phụ nữ lo, vì vậy cứ mãi vui chơi và vun vén những mối quan hệ bên ngoài. Điều này dần khiến họ xa rời cuộc sống hôn nhân của chính mình và trở nên lạnh nhạt với người vợ.
Lo hết việc nhà
Tính cách lười biếng của đàn ông hình thành một phần do phụ nữ. Nếu phụ nữ đừng chuyện gì cũng ôm vào người thì có lẽ chồng đã khác. Một người phụ nữ thông minh sẽ không ôm hết việc nhà mà sẽ san sẻ, tập tành cho chồng cùng làm.
Họ sẽ không chê bai chồng vụng về, không quát mắng khi chồng lỡ làm vỡ chiếc bát hay làm bẩn sàn nhà. Điều mà họ làm là luôn tạo cơ hội để chồng có thể san sẻ công việc nhà với mình.
Khi đó người chồng sẽ không có cảm giác dựa dẫm hay ỷ lại nữa mà sẽ ý thức được vai trò của mình. Họ sẽ không vô tâm, thờ ơ trước những việc vợ làm mà sẽ hiểu hơn về sự khó khăn mà vợ đang phải gánh chịu.
Thương yêu, chiều chuộng chồng quá mức
Đàn bà càng chiều chồng càng khiến anh ấy trở nên hư hỏng và lệ thuộc. Đàn ông ngộ lắm, khi cảm nhận được người vợ yêu mình quá mức, họ trở nên vô tâm với tình cảm đó. Họ nghĩ dù mình thờ ơ, vợ cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện.
Vì vậy đàn ông dần hình thành sự lạnh nhạt. Ai cũng vậy, khi biết được đối phương yêu mình quá nhiều, họ sẽ làm nhiều điều khiến đối phương phải đau lòng.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn luôn là người thiệt thòi và phải chịu lại sự vô tâm của đối phương. Điều một người phụ nữ khôn ngoan nên làm là cân bằng cảm xúc của mình. Có yêu nhiều đến mấy cũng đừng bộc lộ quá rõ ràng, đừng để đàn ông biết được điểm yếu của bạn.
Ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng
Đàn ông thích phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng họ cũng rất ghét những người ngoan hiền quá mức, không có ý kiến, quan điểm riêng. Đa số phụ nữ thường có thói quen "đội chồng lên đầu", ý chồng là ý trời. Chồng có sai, họ cũng nhận lỗi về mình. Vì vậy đàn ông ngày càng lạnh nhạt và xem thường vợ.