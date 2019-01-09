Gửi những người chồng tệ bạc: Vợ có thể tha thứ nhưng nỗi đau này trăm lần, ngàn lần không thể quên

Tâm sự gia đình 09/01/2019 10:45

Đàn bà khi đã tha thứ cho chồng, không có nghĩa là họ sẽ xem mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực tế trong lòng họ vẫn tồn tại vết thương không bao giờ lành và nỗi đau đó khiến họ chẳng thể nào quên được.

Phụ nữ chọn cách tha thứ cho chồng vì nhiều lí do, chứ trong tâm của họ thật sự chẳng bao giờ quên đi nỗi đau này. Mỗi đêm nằm bên chồng, trong lòng họ vẫn có cảm giác ghê sợ và khinh bỉ. Mỗi khi đối mặt với chồng, họ vẫn ám ảnh mãi bởi những lỗi lầm mà bạn đời đã gây ra trong quá khứ.

Gửi những người chồng tệ bạc: Vợ có thể tha thứ nhưng nỗi đau này trăm lần, ngàn lần không thể quên - Ảnh 1
Đàn bà tha thứ cho chồng như trong tim vẫn còn vết thương âm ỉ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn ông đừng nghĩ nhận được cái gật đầu tha thứ của vợ là xong. Đàn bà ngoài mặt có thể cười nói vui vẻ nhưng trong lòng họ chuyện chồng phản bội như cái gai ghim chặt vào tim, có nhổ ra cũng để lại vết thương sâu không thể lành.

Đàn bà vốn chẳng cao thượng như đàn ông thường nghĩ. Khi đàn ông đã gây ra những nỗi đau cho họ, chắc chắn họ sẽ nhớ mãi những nỗi đau đó. Có người sẽ tìm cách trả thù, có người sẽ nhắc những chuyện cũ để đay nghiến chồng. Cũng có người chọn cách im lặng rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Gửi những người chồng tệ bạc: Vợ có thể tha thứ nhưng nỗi đau này trăm lần, ngàn lần không thể quên - Ảnh 2
Cuộc sống của đàn bà sau tha thứ cho chồng vô cùng đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ vốn dĩ chỉ là cách cứu vãn hôn nhân nhưng chẳng thể chữa lành những vết thương. Thật sự chẳng có người đàn bà nào muốn bỏ qua cho người đã làm mình đau. Không có người nào cao thượng đến nỗi tươi cười đón chồng về từ vòng tay người khác.

Đàn bà nhớ dai và thường nhắc về những chuyện đã cũ. Chuyện của 4-5 năm sau họ cũng có thể kể lại như mới xảy ra hôm qua, không thiếu một chi tiết nào. Huống chi là chuyện bị phản bội, có chết cũng chẳng thể nào quên được.

Gửi những người chồng tệ bạc: Vợ có thể tha thứ nhưng nỗi đau này trăm lần, ngàn lần không thể quên - Ảnh 3
Ngoài mặt có thể cười nói nhưng bên trong họ luôn tồn tại nỗi đau không ai thấu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng nghĩ được vợ tha thứ rồi quay về thì có thể tự đắc. Đừng xem thường phụ nữ khi họ bỏ qua những lỗi lầm của các anh. Bởi thật ra họ chưa bao giờ quên được. Ngoài mặt họ có thể thản nhiên cười nói nhưng bên trong là cơn sóng ngầm vô cùng dữ dội.

Khi có chuyện gì xảy ra, khi người chồng lại một lần nữa khiến họ đau lòng, lúc đó họ sẽ buông bỏ. Đàn bà khi đủ đau sẽ tự động biết cách rời đi, chứ không chấp nhận ở mãi trong cuộc hôn nhân đã rạn nứt. Vì vậy đàn ông đã mắc lỗi và được vợ cho cơ hội quay về, hãy sống thật tốt, sống sao cho đáng mặt đàn ông. Đừng ngựa quen đường cũ, đừng nghĩ vợ sẽ một lần nữa bỏ qua.

Gửi những người chồng tệ bạc: Vợ có thể tha thứ nhưng nỗi đau này trăm lần, ngàn lần không thể quên - Ảnh 4
Đàn bà chọn cách tha thứ cho chồng là điều khó khăn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không ngốc đến nỗi để người khác làm mình đau đến hai lần. Và các anh nên nhớ, nỗi đau bị phản bội như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng của phụ nữ. Đợi đến một ngày nào đó, ngọn lửa đó sẽ bùng phát và thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả cuộc hôn nhân mà bản thân dày công vun vén. Phụ nữ một khi đã tuyệt tình, họ sẽ bất chấp tất cả.

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