Đàn ông sẽ hành động như thế nào nếu gặp lại người yêu cũ, vợ có biết?

Phụ nữ yêu 08/01/2019 15:35

Người ta thường nói cuộc đời đàn ông có 3 người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ, vợ và người yêu cũ. Vì vậy dù đã có vợ rồi nhưng họ vẫn đau đáu nghĩ về người cũ.

Dưới đây là những điều đàn ông sẽ nghĩ ngay đến mỗi khi vô tình gặp lại người yêu cũ. Tình cũ luôn có một vị trí nhất định trong tim của đàn ông, vợ có biết không?

Nhớ lại những kỷ niệm đẹp

Dù cuộc tình đó có kết thúc như thế nào, đàn ông vẫn sẽ chỉ nhớ đến những điều đẹp nhất. Có câu phụ nữ thường nhớ về những nỗi đau còn đàn ông nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp.

Đàn ông sẽ hành động như thế nào nếu gặp lại người yêu cũ, vợ có biết? - Ảnh 1
Đàn ông thường nhớ về những kỷ niệm đẹp với người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường thích giữ lại những ký ức đẹp hơn là đau buồn. Vì vậy khi vô tình gặp lại người cũ, họ sẽ bất giác nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cả hai.

Đàn ông sẽ trở nên yếu lòng khi gặp lại người cũ. Kể cả khi đã ấm êm bên người mới, đàn ông cũng khó lòng mà quên đi người đã cùng mình trải qua thanh xuân tươi đẹp nhất.

Muốn hàn gắn mối quan hệ

Đàn ông sẽ hành động như thế nào nếu gặp lại người yêu cũ, vợ có biết? - Ảnh 2
Đàn ông luôn có ý nghĩ muốn hàn gắn mối quan hệ với người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tim đàn ông, hình bóng người cũ khắc ghi rất sâu đậm. Nếu có cơ hội, chắc chắn họ sẽ quay lại với người đó mà chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ. Câu “tình cũ không rủ cũng tới” chưa bao giờ sai. Khi bất ngờ gặp lại, giữa cả hai chắc chắn sẽ có những rung động.

Nếu trong khoảng thời gian đó người đàn ông yếu lòng, chắc chắn anh ấy sẽ ngã ngay vào vòng tay của người cũ. Với đàn ông, người cũ là thứ gì đó đẹp đẽ và gây tiếc nuối. Càng tiếc nuối, họ càng muốn quay lại sửa chữa những sai lầm thời trẻ. 

Cảm thấy biết ơn

Đàn ông sẽ hành động như thế nào nếu gặp lại người yêu cũ, vợ có biết? - Ảnh 3
Đàn ông cảm thấy biết ơn người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường xem người cũ là những điều tốt đẹp nhất thời thanh xuân của mình. Có người biết ơn người cũ đã mang lại cho họ nhiều bài học giá trị trong cuộc sống. Có người cảm kích vì người cũ đã dạy cho mình quá nhiều về nỗi đau.

Vì vậy, họ xem người cũ như vị ân nhân trong cuộc sống của mình. Và khi sau này vô tình gặp lại, chỉ cần người cũ mở miệng nhờ vả, họ sẽ không bao giờ từ chối. Giữa đàn ông và người cũ dường như có một sợi dây liên kết khó dứt ra được trong kiếp này.

Giấu giếm vợ

Đàn ông sẽ hành động như thế nào nếu gặp lại người yêu cũ, vợ có biết? - Ảnh 4
Ai cũng muốn giấu giếm vợ khi vô tình gặp lại người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vô tình gặp lại người cũ, điều đầu tiên đàn ông nghĩ đến là giấu vợ. Họ sợ vợ ghen tuông, suy nghĩ lung tung nên thường che đậy việc này. Đàn ông 10 người hết 9 người sẽ giấu vợ khi gặp lại người cũ. Thậm chí, họ sẽ giấu tình cảm của mình dành cho người cũ không để vợ biết.

Vì thế, dù biết những điều này thì vợ cũng đừng quá đau lòng. Và đặc biệt đừng bao giờ gặng hỏi quá nhiều về quá khứ của chồng và người phụ nữ kia kẻo chuốc thêm buồn phiền cho mình.

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Có câu “đánh người chạy đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại”. Đàn ông ngoại tình cũng vậy, nếu đã biết hối hận và quay về, bạn nên cho anh ấy một cơ hội làm lại từ đầu, cũng như cho bản thân sự an ổn trong tâm hồn.

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