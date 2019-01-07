Đàn bà ngoại tình: Chết tâm không biết bao nhiêu lần mới đi đến bước đường này

Tâm sự gia đình 07/01/2019 15:07

Biết rằng sẽ bị người đời chỉ trích, phỉ báng. Biết rằng sẽ chẳng có con đường nào để có thể quay về. Nhưng biết làm sao được, lòng dạ của tôi đã chết khi ở bên chồng. Giờ đây tôi chỉ muốn rời khỏi và tìm cho mình một hạnh phúc mới, vẹn toàn hơn.

Đàn bà ngoại tình, đường về nhà lắm gian truân, biết rõ điều đó nhưng tôi chẳng thể làm khác hơn. Ngày quyết định bước chân ra khỏi nhà và sà vào lòng người đàn ông khác, lòng tôi đã lạnh ngắt. 

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Vợ chồng tôi sống chung nhưng chẳng còn xem nhau ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của chúng tôi đã nguội lạnh 2 năm nay rồi. Chúng tôi sống với nhau dưới danh phận vợ chồng nhưng đêm vẫn ngủ riêng, ai làm việc nấy.

Tôi biết rõ chồng đã có người khác nhưng chẳng muốn nói, không muốn đánh ghen, cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Anh ấy cũng chẳng còn quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa. Nhưng vì con, chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà và chưa ly hôn.

Đàn bà ngoại tình: Chết tâm không biết bao nhiêu lần mới đi đến bước đường này - Ảnh 2
Tôi đã thật sự chết tâm không biết bao nhiêu lần khi cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này...

Buồn phiền vì cuộc hôn nhân rạn nứt, nhiều lần tôi muốn tìm đến một cuộc tình khác. Tìm đến một bờ vai khác để nương tựa. Nhưng rồi tự dặn lòng mình còn có con, đã làm vợ thất bại thì không thể nào làm một người mẹ tệ hại được. Khoảng thời gian đó tôi tự đấu tranh với bản thân rất nhiều, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm.

Tôi muốn có một nơi để trút bầu tâm sự, trải hết những nỗi buồn trong lòng để không phải sống cô đơn như thế này nữa. Và rồi tôi gặp anh, người đàn ông thành đạt, lớn hơn tôi 3 tuổi trong một lần họp mặt công ty đối tác. Anh cũng đã từng có gia đình nhưng đã ly hôn vì cả hai không hợp nhau.

Đàn bà ngoại tình: Chết tâm không biết bao nhiêu lần mới đi đến bước đường này - Ảnh 3
... rồi tôi đã hạ quyết tâm tìm cho mình một người để nương tựa - Ảnh minh họa: Internet

Mới đầu tôi chỉ đem lòng ngưỡng mộ vì anh giỏi giang nhưng càng tiếp xúc, tôi mới phát hiện mình đã phải lòng người đàn ông này. Anh không nói nhiều, chỉ dùng hành động của mình để biểu đạt tình cảm. Cũng vì vậy mà tôi yêu và trân trọng anh nhiều hơn. Ở anh, tôi luôn tìm được tiếng nói chung và luôn được tôn trọng, chứ không giống khi ở bên chồng.

Anh luôn cho tôi cảm giác mình có giá trị và những lời nói của mình có người lắng nghe, tôn trọng. Chỉ cần như vậy cũng đủ xoa dịu tâm hồn đã chết của mình bấy lâu nay. Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn, sau đó tình cảm nảy sinh, phát triển dần thành tình yêu. Và tôi trở thành người đàn bà ngoại tình.

Đàn bà ngoại tình: Chết tâm không biết bao nhiêu lần mới đi đến bước đường này - Ảnh 4
Đàn bà ngoại tình biết rằng sẽ đớn đau nhưng không thể làm khác được - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần chết tâm bên người chồng vô tâm, tôi đã hạ quyết tâm tìm cho mình một người có tâm. Mặc sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không hối hận về những quyết định của mình. Mặc cho lời người đời có cay nghiệt như thế nào, tôi cũng sẽ vững vàng mà bước tiếp.

Biết rằng đàn bà ngoại tình có đường đi không có đường về. Biết rằng sẽ bị người đời chê trách, phỉ báng nhưng tôi sẽ chấp nhận hết thảy những “búa rìu” đớn đau đó. Tôi sẽ chấp nhận trở thành một người đàn bà lăng loàn để đổi lại sự an ổn trong tâm hồn, bên người đàn ông mình yêu.

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