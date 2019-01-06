Đằng sau lớp son phấn của đàn bà…

Tâm sự gia đình 06/01/2019 14:26

Đàn bà vì đàn ông mà họa cho mình một gương mặt thật đẹp. Và cũng vì đàn ông mà dùng son phấn để che đi những giọt nước mắt, những quầng thâm vì nhiều đêm thao thức, mất ngủ. Đàn bà có thể vì chồng mà xinh đẹp và cũng có thể vì chồng mà trở nên bi thương, thảm hại.

Hôm nay, Trân lại chọn cho mình một màu son môi thật đẹp. Là màu mới, thịnh hành nhất của năm nay. Gương mặt của cô lúc nào cũng được trang điểm rất cẩn thận, những khuyết điểm trên da cũng được che lấp rất kỹ càng. Trân chỉ mới vừa chạm ngưỡng 30 và vô cùng may mắn lấy được người chồng cùng tuổi thành đạt, giàu có.

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Trân là người phụ nữ hạnh phúc khi lấy được người chồng giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày đi làm, cô ấy đều được xe đưa đến tận công ty, chiều lại đón về. Là phận đàn bà với nhau, chúng tôi ai nấy cũng xuýt xoa thì sự may mắn của cô ấy. Trong công ty tôi, đa số đều đã lấy chồng. Có người hạnh phúc, cũng có người than ngắn thở dài vì chồng lười, chồng vô tâm.

Chỉ có Trân là chẳng ca thán câu nào, cũng không nói quá nhiều về cuộc hôn nhân của mình. Tôi nghĩ đây mới là cách phụ nữ thông minh nên làm. Người khôn ngoan sẽ không khoe quá nhiều về cuộc sống hôn nhân và sẽ không than thở về người chồng của mình. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ những người như vậy, hạnh phúc không khoe, buồn phiền chẳng than oán.

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Ngày nào đi làm cô ấy cũng trang điểm rất kỹ càng và xinh đẹp...

Ba ngày rồi, Trân không đi làm. Văn phòng của tôi lại dấy lên những tin đồn như cô ấy đi du lịch với chồng. Thậm chí còn có người nói cô ấy và chồng đang hoàn thành thủ tục ly hôn. Tôi nghĩ lời đồn thứ hai là vô căn cứ, vì nhìn cũng biết cô ấy hạnh phúc đến dường nào, không có cớ gì phải ly hôn cả. Tính ra lời đồn thứ nhất có thể tạm tin được.

Qua ngày hôm sau, Trân đi làm, vẫn màu son đó, vẫn lớp trang điểm đó. Nhưng lại không thể che đi đôi mắt sưng húp, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không lẽ lời đồn thứ hai đã thật sự đúng, cô ấy… ly hôn sao?

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... nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Không phải Trân đang rất hạnh phúc bên người chồng giàu có của mình hay sao? Thì ra cuộc hôn nhân của cô ấy đã rạn nứt vào nhiều tháng trước. Chẳng qua là cô ấy dùng lớp trang điểm cũng như sự thản nhiên của mình để che lấp mà thôi.

Đàn bà vì đàn ông mà họa cho mình một gương mặt thật đẹp. Và cũng vì đàn ông mà dùng son phấn để che lấp đi những giọt nước mắt, những quầng thâm vì nhiều đêm thao thức, mất ngủ. Đàn bà có thể vì chồng mà xinh đẹp và cũng có thể vì chồng mà trở nên bi thương, thảm hại.

Đằng sau lớp son phấn của đàn bà… - Ảnh 4
Đàn bà luôn dùng son phấn để che đi những nỗi niềm của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn dĩ yếu mềm. Chẳng qua là họ dùng son, dùng phấn để che đi sự yếu đuối đó mà thôi. Để rồi khi trở về nhà, lau đi lớp trang điểm, họ chỉ còn lại đôi mắt đỏ ửng, đôi môi bật máu vì cố nín những cảm xúc đau thương trong lòng.

Phụ nữ bước vào hôn nhân, vui vẻ và hạnh phúc hơn ai hết. Họ sung sướng khi nắm tay người đàn ông mình yêu bước vào lễ đường. Họ hạnh phúc khi phần đời còn lại đã có người lo toan. Nhưng khi rời khỏi hôn nhân, chính họ cũng là người dằn vặt, tự trách nhiều nhất.

Phụ nữ ai cũng tự khoác lên mình vỏ ngoài mạnh mẽ và gai góc. Nhưng thực sự bên trong họ cũng rất yếu đuối và cần được bảo vệ. Đằng sau lớp son phấn thật đẹp, chẳng qua cũng chỉ là gương mặt mệt mỏi với nhiều điều lo toan in hằn trên đó.

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Họ nghĩ đó là thứ vũ khí giúp bản thân kiên cường hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn thích ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp được trau chuốt thật kỹ. Còn đàn bà thì dẫu có buồn đau hay hạnh phúc gì cũng phải vẽ mặt thật đẹp để đàn ông ngắm nhìn. Vết thương này, có phải đau lắm không?

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