Tâm sự đàn bà 40 gửi đến chị em phụ nữ: Tiền của chồng chưa bao giờ là tiền của vợ

Phụ nữ đừng bao giờ tin vào câu “tiền của anh cũng là tiền của em, sau này anh sẽ cho em quản lý tiền bạc”. Trong hôn nhân, tiền bạc là thứ nên sòng phẳng và rạch ròi, tiền của chồng chưa bao giờ là tiền của vợ và tất nhiên tiền của vợ thì nên cất thật kỹ, lỡ khi có việc thì mặc sức mà tiêu xài chẳng phải ngửa tay xin ai.

Về nhà chồng tính đến nay đã được gần 20 năm, tôi mới thấm thía câu “tiền của đàn ông đừng hòng mà động đến”. Những ngày đầu mới cưới, anh để tôi quản lý chuyện tiền bạc. Những chi phí nhỏ nhặt trong nhà đều do tôi toàn quyền quyết định. Còn những việc lớn hơn thì phải thông qua ý kiến của anh. Phụ nữ đừng tự ôm mộng để rồi tự mình thất vọng - Ảnh minh họa: Internet Thời gian đầu chẳng có gì khó khăn, cuộc sống vợ chồng cũng thoải mái không có bất cứ áp lực gì. Nhưng đến khi những đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng bắt đầu có những cãi vã. Thời điểm đó, gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều lần tôi giấu anh mang tiền về nhà cho anh trai mượn.

Tuy nhiên số tiền đó ít ỏi nên tôi cũng không nói với anh làm gì. Vả lại từ đó đến giờ tôi tiêu xài những khoản nhỏ nhặt thì không cần phải báo cáo với anh. Không lâu sau, anh phát hiện có những khoản chi tiêu không rõ mục đích nên gặng hỏi tôi. Tôi thú thật mọi chuyện, không giấu anh bất cứ điều gì. Cứ tưởng chồng sẽ bỏ qua hay chỉ nói vài câu hờn trách nhưng nào ngờ anh thẳng thừng quát mắng tôi. Tiền của đàn ông chưa bao giờ là của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet - Tiền mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, tại sao cô dám mang cho người ngoài mượn?

- Anh trai em mà, không phải người ngoài. Vả lại anh ấy hứa sẽ trả lại đàng hoàng, không thiếu một đồng nào. - Nực cười. Từ bao giờ cô có cái quyền tiêu xài tiền của tôi như vậy hả. Tôi cho cô quản lý chứ có cho cô mang tiền cho người khác đâu. Trong hôn nhân nên rạch ròi chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của anh. Người chồng mà tôi cho là hoàn hảo, thực chất vẫn nhỏ nhen ích kỷ như bao người khác. Tôi từng nghĩ đã là vợ chồng thì tiền là của chung. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ, tiền của vợ cũng là tiền của chồng. Nhưng tôi đã sai rồi, tiền của đàn ông chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của phụ nữ cả. Nếu cứ mãi đắm chìm và dựa dẫm vào đồng tiền của chồng, sớm muộn gì cũng tự chuốc họa vào thân như tôi mà thôi. Vì vậy chị em phụ nữ ơi! Có chồng hay chưa cũng nên tự lập tài chính. Đừng vì những đồng bạc lẻ mà để người khác xem thường, nhục mạ. Đừng vì những suy nghĩ ngây thơ của mình mà mang tiếng là sống bám, vô dụng. Đừng để vấn đề tiền bạc làm mất đi sự tin tưởng và tình yêu dành cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Bạn nên nhớ dù chồng có thương, có giao hết tài sản cho bạn quản lý, tốt nhất bạn nên rạch ròi. Hãy làm tốt vai trò quản lý của mình chứ đừng nghĩ khối tài sản đó sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của mình. Để hôn nhân hạnh phúc, tốt nhất tiền của ai người đó giữ và tiêu xài theo ý mình.

Mẹ đơn thân: Có sóng gió gì mà chưa trải qua, dầm hết cơn mưa rồi mạnh mẽ sống tiếp Đàn bà trải qua nhiều sóng gió, dầm hết cơn mưa này đến cơn bão khác, dù có ướt sũng cũng phải mạnh mẽ lau khô rồi cười tươi sống tiếp... vì con.

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