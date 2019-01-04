Mỡ dâng đến tận miệng, ‘ăn’ hay ‘bỏ’ thuộc về bản lĩnh của đàn ông

Bản lĩnh của đàn ông không phải là ký được hợp đồng béo bở, hay kiếm được cơ hội làm giàu mà là khi mỡ dâng đến tận miệng, họ có đủ can đảm chấp nhận hay từ chối. Có dám gạt bỏ những cám dỗ để tự nhủ rằng “mình là người có vợ” hay không.

Có nhiều người hỏi tôi rằng “mỡ dâng đến tận miệng” đàn ông sẽ từ chối hay chấp nhận. Và tôi đã thẳng thắn trả lời rằng “dại gì không thử”. Cũng là đàn ông, tôi biết được phái mạnh nghĩ gì và sẽ làm gì khi ở trong tình huống đó. Dù có gia đình rồi, dù rất thương vợ con nhưng tôi vẫn không thể thoát "ải mỹ nhân” của cô đồng nghiệp. Ban đầu, chúng tôi thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau.

Mỡ dâng đến miệng, đàn ông từ chối hay chấp nhận là thuộc về bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet Những khi tôi buồn hay có tâm sự, người đầu tiên tôi tìm đến là cô ấy. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi không còn tồn tại thứ tình bạn bình thường mà là tình yêu, tình cảm nam nữ. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ con nhưng lại không đủ can đảm để dứt ra khỏi cuộc tình này. Sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Cuối tuần thay vì dành thời gian cho gia đình, tôi lại đến bên cô ấy và chìm đắm trong men say tình như những chàng trai mới lớn. Mối quan hệ kéo dài 3 tháng, lần đó cô ấy chủ động đặt phòng và muốn làm chuyện ấy với tôi.

Khi nhìn thấy cô ấy cởi chiếc áo để lộ thân hình nuột nà, tôi như hóa đá - Ảnh minh họa: Internet Khoảnh khắc những lớp áo được cởi ra để lộ thân hình nuột nà, quyến rũ, tôi như chết lặng. Đầu óc như tê liệt, tôi nhìn chằm chằm không thể rời mắt. Khi đó, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ bản lĩnh của đàn ông thật sự không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền mà là ngay lúc này. Lúc mỡ dâng đến tận miệng, đàn ông sẽ chọn như thế nào, “ăn” hay “bỏ”? Điều này còn tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Từ chối quay về với vợ con, hay vui vẻ đã đời rồi tỏ ra không có chuyện gì? Dù còn thương vợ nhưng tôi vẫn muốn thử cảm giác lạ - Ảnh minh họa: Internet Hiếm đàn ông nào có thể từ chối một cô gái đẹp đang khỏa thân trước mặt mình. Đi ngoài đường vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp, đàn ông cũng đã ngoái lại nhìn. Huống hồ có người chủ động đề nghị lên giường với mình. Đàn ông vốn sống theo bản năng nhiều hơn là cảm xúc. Họ có thể gạt bỏ những cảm giác thương vợ, nhớ con để sẵn sàng lên giường với người phụ nữ khác. Vì vậy phụ nữ đừng tin tưởng chồng mình sẽ biết từ chối trước những cám dỗ. Ham muốn của lạ là bản năng của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Thực tế chẳng có người đàn ông nào khờ dại đến mức chẳng muốn nếm thử của lạ. Không có người đàn ông chung thủy tuyệt đối, họ sẽ ngoại tình theo cách này hay cách khác. Bởi đàn ông dễ mềm lòng trước những cái đẹp. Cái đẹp sẽ che mờ đôi mắt và khiến họ lầm đường lạc lối, làm những điều có lỗi với vợ con.

Đàn ông trở thành người cha tốt, người chồng trách nhiệm sẽ có những biểu hiện này Nếu người đàn ông mà bạn đang qua lại có những biểu hiện này, xin chúc mừng vì bạn đã tìm đúng người, cuộc sống hôn nhân sau này sẽ vô cùng hạnh phúc.

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