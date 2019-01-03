3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng

Họ có thể hi sinh cả tuổi xuân, ước mơ của mình để lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Họ có thể chấp nhận một cuộc sống cơm canh đạm bạc để cổ vũ chồng những lúc sa cơ thất thế.

Cái dại đầu tiên mà phụ nữ tự chuốc vào thân là sống hết lòng vì chồng. Đa số ai lấy chồng rồi cũng đặt chồng con lên hàng đầu và sẵn sàng gạt bỏ cuộc sống riêng tư của mình sang một bên.

Bạn phải biết sống vì mình để cuộc đời này thanh thản, nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà sống vì người khác đã là một sai lầm, huống hồ gì là vì đàn ông. Bạn nên nhớ trên đời này chẳng ai đối đãi tốt với ai thật sự. Và có cho đi cũng chưa chắc sẽ nhận lại những điều mình mong muốn. Vì vậy dù bạn có hi sinh, đánh đổi, thậm chí là toàn tâm toàn ý lo cho một người cũng chưa chắc sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thế nên phụ nữ sống vì chồng là muôn đời phụ nữ dại. Bạn nên nhớ lòng người là thứ dễ đổi thay nhất trên đời. Nếu đặt niềm tin và yêu thương quá lớn vào một người, chắc chắn bạn sẽ chuốc lại những đắng cay.

Sống vì tiền

Đàn bà sống vì tiền sẽ trả cái giá rất đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tiền là yếu tố quan trọng quyết định một cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Nhưng nếu quá lệ thuộc vào đồng tiền, chính bạn là người phải trả giá cho những điều đó.

Phụ nữ tham tiền, cái giá phải trả là danh dự, là tuổi xuân của mình. Vì vậy đừng cứ mãi chạy theo đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Đừng sử dụng đồng tiền của người khác mà đánh mất đi giá trị của bản thân.

Tiền quan trọng nhưng không quyết định được hạnh phúc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là tiền của đàn ông, phụ nữ nên tránh càng xa càng tốt. Cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì, người ta cho bạn một, rồi cũng sẽ đến ngày nào đó người ta sẽ đòi lại mười.

Thế nên là phận đàn bà, đừng mãi chăm chăm vào túi tiền của đàn ông. Đặc biệt đừng lấy chồng chỉ vì tiền, đừng chọn gắn bó với một người chỉ vì vật chất. Tiền có thể cho bạn một cuộc sống sung sướng nhưng không thể mang lại bình yên cả đời.

Ghen tuông đánh mất phẩm giá

Đàn bà dại là người đánh mất phẩm giá của mình chỉ vì một chữ ghen. Người dại khi biết chồng ngoại tình sẽ kéo nhau đi đánh ghen, người khôn sẽ dò xét lại chính người đàn ông của mình.

Đàn bà càng ghen tuông mù quáng càng đánh mất phẩm giá - Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng ghen tuông là gia vị đặc biệt của hôn nhân nhưng nếu ghen quá mù quáng sẽ đánh mất bản thân. Khi giận dữ, mất bình tĩnh, phụ nữ sẽ dễ trở thành một con người đáng sợ khiến người khác không dám đến gần.

Vì vậy nếu chồng có phản bội, bạn đừng đánh ghen hay khóc lóc van xin mà hãy im lặng để suy xét về mối quan hệ của mình. Xem người đàn ông đó còn xứng đáng để mình hi sinh, tận tụy cả đời hay không. Nếu không, hãy nhẹ nhàng buông bỏ.