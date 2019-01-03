3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng

Phụ nữ yêu 03/01/2019 10:37

Cuộc đời đàn bà có 3 cái dại tự chuốc vào người, vì vậy dù có cung phụng, yêu thương chồng con đến mấy cũng không được tôn trọng.

Dưới đây là 3 cái dại phụ nữ tự chuốc lấy khiến cuộc sống của họ không bao giờ hạnh phúc.

Sống vì chồng

Cái dại đầu tiên mà phụ nữ tự chuốc vào thân là sống hết lòng vì chồng. Đa số ai lấy chồng rồi cũng đặt chồng con lên hàng đầu và sẵn sàng gạt bỏ cuộc sống riêng tư của mình sang một bên.

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng - Ảnh 1
Đàn bà sống vì người khác muôn đời đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet

Họ có thể hi sinh cả tuổi xuân, ước mơ của mình để lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Họ có thể chấp nhận một cuộc sống cơm canh đạm bạc để cổ vũ chồng những lúc sa cơ thất thế.

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng - Ảnh 2
Bạn phải biết sống vì mình để cuộc đời này thanh thản, nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà sống vì người khác đã là một sai lầm, huống hồ gì là vì đàn ông. Bạn nên nhớ trên đời này chẳng ai đối đãi tốt với ai thật sự. Và có cho đi cũng chưa chắc sẽ nhận lại những điều mình mong muốn. Vì vậy dù bạn có hi sinh, đánh đổi, thậm chí là toàn tâm toàn ý lo cho một người cũng chưa chắc sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thế nên phụ nữ sống vì chồng là muôn đời phụ nữ dại. Bạn nên nhớ lòng người là thứ dễ đổi thay nhất trên đời. Nếu đặt niềm tin và yêu thương quá lớn vào một người, chắc chắn bạn sẽ chuốc lại những đắng cay.

Sống vì tiền

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng - Ảnh 3
Đàn bà sống vì tiền sẽ trả cái giá rất đắt - Ảnh minh họa: Internet

Tiền là yếu tố quan trọng quyết định một cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Nhưng nếu quá lệ thuộc vào đồng tiền, chính bạn là người phải trả giá cho những điều đó.

Phụ nữ tham tiền, cái giá phải trả là danh dự, là tuổi xuân của mình. Vì vậy đừng cứ mãi chạy theo đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Đừng sử dụng đồng tiền của người khác mà đánh mất đi giá trị của bản thân.

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng - Ảnh 4
Tiền quan trọng nhưng không quyết định được hạnh phúc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là tiền của đàn ông, phụ nữ nên tránh càng xa càng tốt. Cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì, người ta cho bạn một, rồi cũng sẽ đến ngày nào đó người ta sẽ đòi lại mười.

Thế nên là phận đàn bà, đừng mãi chăm chăm vào túi tiền của đàn ông. Đặc biệt đừng lấy chồng chỉ vì tiền, đừng chọn gắn bó với một người chỉ vì vật chất. Tiền có thể cho bạn một cuộc sống sung sướng nhưng không thể mang lại bình yên cả đời.

Ghen tuông đánh mất phẩm giá

Đàn bà dại là người đánh mất phẩm giá của mình chỉ vì một chữ ghen. Người dại khi biết chồng ngoại tình sẽ kéo nhau đi đánh ghen, người khôn sẽ dò xét lại chính người đàn ông của mình.

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng - Ảnh 5
Đàn bà càng ghen tuông mù quáng càng đánh mất phẩm giá - Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng ghen tuông là gia vị đặc biệt của hôn nhân nhưng nếu ghen quá mù quáng sẽ đánh mất bản thân. Khi giận dữ, mất bình tĩnh, phụ nữ sẽ dễ trở thành một con người đáng sợ khiến người khác không dám đến gần.

Vì vậy nếu chồng có phản bội, bạn đừng đánh ghen hay khóc lóc van xin mà hãy im lặng để suy xét về mối quan hệ của mình. Xem người đàn ông đó còn xứng đáng để mình hi sinh, tận tụy cả đời hay không. Nếu không, hãy nhẹ nhàng buông bỏ.

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân

Nếu tin những câu nói này của đàn ông, phụ nữ sẽ suốt đời mang khổ đau, dù sống trong nhung lụa, giàu sang cũng khó lòng mà nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà dại đàn bà khôn sự khác nhau giữa đàn bà dại và khôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 20 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 32 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này