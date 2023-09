Đàn ông chịu thay đổi, đàn bà sẽ thôi nhiều lời

Nói xong anh loạng choạng đi về phòng. Chị thở dài. Khi chị nói chuyện gì, anh cũng đều dùng những lời lẽ, lý do đó để bao biện. Hoặc là quát nạt để vợ không còn nói nữa mà buông tha cho anh nghỉ ngơi.

Ngày còn độc thân, chẳng quan tâm gì đến chuyện nấu nướng, cứ thích đi ăn bên ngoài. Nhưng khi có chồng rồi, dù có kém đến mấy cũng nhất định phải học cách nấu ăn để chồng con có bữa ăn đàng hoàng. Dù không muốn nhưng họ vẫn đến lớp dạy nữ công gia chánh để nâng cao kỹ năng của bản thân.

... nhưng đàn ông dường như chẳng mảy may quan tâm đến những thay đổi của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Dù không muốn, họ vẫn đứng trong bếp chịu đựng mùi dầu mỡ, nóng nực suốt vài giờ đồng hồ để nấu ăn cho chồng con. Nhưng đàn ông thì ngược lại, họ chưa bao giờ muốn thay đổi dẫu bản thân đã có gia đình. Họ luôn có những cuộc vui chơi khác ngoài vợ.

Họ sẵn sàng bỏ vợ con ở nhà khi có cuộc gọi họp mặt bạn bè. Họ để vợ đợi hàng giờ trong khi mình lại chén tạc chén thù với người khác. Vô tâm vốn dĩ đã là bản chất, rất khó lòng mà thay đổi. Nhưng điều đó không khó với những người thật sự muốn và thương vợ.

Phụ nữ đã thay đổi, đàn ông cũng nên thay đổi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Các ông chồng than phiền không biết khi nào vợ mới nói ít lại, thả cho chồng được tự do. Khi nào vợ mới thôi đòi hỏi những điều vô lí? Thế nhưng, nếu các anh muốn vợ thay đổi những điều đó, trước tiên hãy thay đổi bản thân mình. Các anh không nhậu nhẹt, không vì những mối quan hệ khác mà bỏ rơi vợ con thì đố có cô vợ nào than phiền hay càm ràm.

Phụ nữ nói nhiều cũng mệt, cũng phiền. Họ vốn dĩ chẳng muốn nói đâu, nhưng vì chồng vì gia đình, họ mới trở thành những bà cô lắm lời mà thôi. Vì vậy, không muốn nghe vợ càm ràm, đàn ông hãy thay đổi đi. Đừng mãi đòi hỏi ở người phụ nữ trong khi các anh cũng là người cần phải nhìn nhận lại bản thân mình.