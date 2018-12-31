Mẹ dạy con gái: Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ

Tâm sự gia đình 31/12/2018 10:03

Con gái ơi! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ trở thành kẻ thứ ba. Đừng trở thành kẻ đạp đổ hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người nấy nhờ, đừng dại mà lao vào nơi đã có bến đỗ. Nghe không con gái?

Con ạ, phụ nữ chúng ta chịu thiệt thòi nhiều lắm. Từ ngày xưa đã có quan niệm trọng nam khinh nữ. Vì vậy mà phụ nữ thường có vai vế thấp hơn đàn ông dù trong nhà hay ngoài xã hội. Tuy nhiên, dù vai trò và trách nhiệm không thể sánh ngang với đàn ông, nhưng ít nhất cũng phải có lòng tự trọng đừng để bị ai khinh thường, chê bai.

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Là phụ nữ đừng bao giờ chen chân vào hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng đừng bao giờ cướp đi hạnh phúc của người khác. Nếu có quen ai, hãy tìm hiểu cho thật kỹ người đàn ông đó như thế nào. Đã có gia đình hay người yêu hay chưa? Đừng dại mà nghe những lời như anh còn độc thân hoặc đã ly dị.

Có nhiều người đàn ông tuy đã có gia đình rồi nhưng vẫn muốn tán tỉnh con, dụ dỗ con bằng những lời ngon ngọt. Phụ nữ mà, ai lại không thích ngọt? Nhưng mật ngọt chết ruồi, đừng trở thành nạn nhân trong trò chơi tình ái của người khác. Đừng biến mình trở thành kẻ thứ ba bị người đời lên án, mỉa mai.

Mẹ dạy con gái: Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ - Ảnh 2
Con hãy tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó khi mang thai con, mẹ ước gì là con trai. Vì mẹ nghĩ nếu là con gái thì khổ cho con quá. Phận đàn bà từ xưa đến nay đều mang trên vai nhiều định kiến xã hội. Tuy ngày nay đã bỏ bớt phần nào nhưng còn rất nhiều người mang tư tưởng cũ. 

Đàn ông ngoại tình thì gọi là phong lưu, đa tình. Còn đàn bà ngoại tình thì lại bị lên án là lăng loàn, trắc nết. Đàn ông vô tình trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác thì được gọi là nặng tình, đàn ông như vậy mới đáng quý. Còn đàn bà vô tình trở thành kẻ thứ ba thì muôn đời mang tiếng cướp chồng thiên hạ, có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội danh.

Mẹ dạy con gái: Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ - Ảnh 3
Đừng yêu đàn ông đã có vợ mà khổ tấm thân - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ không biết sau này con sẽ gặp được một người đàn ông giàu có, giỏi giang như thế nào. Nhưng mẹ chỉ cầu mong một điều, người đó nhất định phải còn độc thân. Vì cướp đi hạnh phúc của người khác, mang nghiệp lắm con gái ơi! Nghiệp đeo mang đến cuối đời cũng không trả được.

Đàn ông thời nay ai cũng dẻo miệng. Có vợ rồi nhưng vẫn tán tỉnh những người phụ nữ khác. Vì vậy con phải hết sức sáng suốt, đừng bị những lời ngọt ngào đó dẫn dắt. Là phụ nữ hãy biết tự bảo vệ lấy mình, vì không ai có thể đủ sức bảo vệ được con, ngoài con.

Mẹ dạy con gái: Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ - Ảnh 4
Hạnh phúc của ai người đó nắm giữ, đàn ông của ai người đó nhờ cậy - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi một người phụ nữ sinh ra đều sẽ được an bài một người đàn ông để nương dựa. Thế nên khi chưa tìm được người xứng đáng, con cứ độc thân. Đừng vội vàng mà yêu phải một người đã có gia đình hoặc một người tệ bạc.

Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ, nhớ nhé con gái. Đừng chen chân vào hạnh phúc vốn dĩ đã chật chội. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, không san sẻ với bất cứ ai. Khi đó, con sẽ có người đàn ông để mình có thể nhờ cậy, tin tưởng cả đời.

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