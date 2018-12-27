Lấy chồng lắm tiền nhiều của cũng không bằng người vì vợ mà sẵn sàng làm điều này

Dưới đây là những điều chỉ có đàn ông thương vợ thật lòng mới sẵn sàng làm. Chị em lấy được người chồng này thì hãy biết trân trọng, đừng bao giờ buông tay.

Người vì bạn mà gạt bỏ những mối quan hệ khác, luôn có mặt khi bạn cần là người đáng để trân trọng cả đời. Đàn ông chỉ bận với người mình không thích và sẽ có dư dả thời gian dành cho người mình yêu thật lòng thật dạ.

Phụ nữ đừng lấy một người chồng giàu có nhưng không có thời gian dành cho bạn. Hãy lấy một người bình thường, khi bạn cần người đó có thể ở bên cạnh cùng bạn đối mặt với những khó khăn. Người ta thường nói để đo lường tình cảm của một người đàn ông, phụ nữ chỉ cần xem người đó có dành thời gian cho mình không.

Động viên khi vợ gặp khó khăn

Ít người đàn ông nào ân cần hỏi han, động viên khi vợ gặp chuyện. Nếu vợ than công việc áp lực, các ông chồng thường bảo “nghỉ việc đi, việc nhiều mà lương lại không bao nhiêu” chứ ít ai nói “cố gắng lên, anh nghĩ em sẽ làm được”.

Cùng vợ vượt qua khó khăn mới là người đàn ông tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường vô tâm, ít khi nghĩ đến cảm xúc của vợ. Thế nên một người đàn ông sẵn sàng dành thời gian ít ỏi của mình để động viên vợ là người thương vợ thật lòng.

Ủng hộ ước mơ của vợ

Có rất nhiều người đàn ông ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Họ quan niệm rằng vợ phải ở nhà nội trợ, việc bên ngoài xã hội đã có đàn ông lo liệu. Đàn bà lấy chồng rồi thì ước mơ, hoài bão, sở thích đều phải xếp sau gia đình.

Đàn ông ủng hộ ước mơ của vợ là người thương bạn thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn vợ dành thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Vì vậy nếu chồng luôn ủng hộ bạn làm những điều mình thích thì xin chúc mừng. Tình cảm của anh ấy dành cho bạn là điều không thể bàn cãi.

San sẻ việc nhà

Đàn ông ít ai đụng đến việc nhà. Họ nghĩ đã làm việc bên ngoài rồi nên việc nhà là của vợ. Vì vậy mà ít ai san sẻ với vợ về khoản này.

Việc nhà không phải là chuyện của riêng ai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường nghĩ, phái mạnh mà đeo tạp dề, cầm cây chổi quả thật rất mất mặt, mất đi tôn nghiêm. Tuy nhiên họ lại không biết rằng theo nghiên cứu khoa học, đàn ông giúp vợ làm việc nhà là người dễ dàng thành công trong sự nghiệp hơn.

Không nói lời tổn thương vợ

Đàn ông thương thật lòng sẽ không nói những câu khiến phụ nữ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Họ sẽ không bao giờ làm người phụ nữ của mình bị tổn thương, đặc biệt là rơi nước mắt. Phụ nữ lấy chồng giàu sang, nắm tiền tỷ trong tay cũng không bằng lấy người thật lòng. Vì vậy đừng bao giờ vì vẻ ngoài hào nhoáng của đàn ông mà chọn sai người bạn đời của mình.