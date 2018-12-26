Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này

Dưới đây là những điều phụ nữ đừng bao giờ làm với người đàn ông của mình kẻo danh mất, tình tan, tự chuốc khổ đau vào người.

Đặc biệt là trong lúc cả hai làm “chuyện ấy”, đừng bao giờ nói những câu như “anh thiếu kinh nghiệm quá”. Điều này với bạn chỉ là câu nói giỡn nhưng lại là điều khiến đàn ông chán ghét nhất.

Dù chỉ là lời nói bông đùa cũng không được thốt ra những câu đụng chạm đến lòng tự tôn của đàn ông. Cách để đàn ông tôn trọng đó là bạn phải biết tôn trọng anh ấy trước đã.

Ngủ với đàn ông để ràng buộc

Phụ nữ dại là người dùng trinh tiết của mình để trói chân một người đàn ông. Bởi khi đã đánh đổi, thứ bạn nhận lại được đó chính là sự khinh thường chứ không phải là tình yêu.

Phụ nữ dùng nhan sắc để ràng buộc đàn ông là dại - Ảnh minh họa: Internet

Người có trách nhiệm sẽ ở bên cùng bạn giải quyết hậu họa. Nhưng mối quan hệ không có tình yêu, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Bạn có thể tán tỉnh anh ấy bằng tình dục nhưng không thể giữ anh ấy bên mình vì điều đó mãi được.

Tự ti, so sánh bản thân với người khác

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, không sắc nước hương trời, nhưng ít nhất cũng đừng tự ti trước bất cứ ai. Việc so sánh bản thân với người khác sẽ khiến đàn ông chán ghét và cảm thấy bạn chẳng có chút thú vị gì.

Phụ nữ đừng so sánh mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng bao giờ tỏ ra tự ti trước mặt đàn ông. Vì không phải lúc nào đàn ông cũng sẽ đứng ra bảo vệ, che chở bạn. Không phải ai cũng sẽ nói “anh thấy em tốt hơn nhiều người”.

La hét, quát mắng người khác

Đây là hành động kém duyên nhất của phụ nữ. Nếu để đàn ông thấy, bạn sẽ dần trở nên mất điểm trong mắt họ. Bởi trong mắt đàn ông, phụ nữ lúc nào cũng phải yếu đuối, dịu dàng.

Phụ nữ đừng tức giận la mắng bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế khi thấy bộ mặt hung dữ của người phụ nữ, họ sẽ cảm thấy sợ hãi và có chút gì đó khinh thường. Thế nên phụ nữ hãy biết cách đối nhân xử thế. Khi tức giận đừng quát mắng, đừng mạt sát bất cứ ai.

Khóc lóc, lụy tình

Phụ nữ lụy tình khiến đàn ông chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét nhất là thấy những giọt nước mắt của phụ nữ. Họ ghét cảm giác khi thấy phụ nữ khóc lóc ỉ ôi, oán than hay hờn trách. Phụ nữ đừng dùng nước mắt để làm vũ khí để chống lại đàn ông. Vì khi đàn ông nhẫn tâm, chính bạn là người phải gánh chịu những hậu quả.

Che đậy, bao biện lỗi của bản thân

Có lỗi, hãy đứng ra nhận và sửa sai, đừng bao giờ lấp liếm hay che đậy. Bởi bạn càng bao biện càng không thể che giấu những lỗi lầm của mình. Nếu cứ mãi làm những điều này, phụ nữ sẽ trở nên kém duyên, kém sang trong mắt đàn ông. Tốt nhất là bạn nên đứng ra nhận sai, dùng hành động để chứng minh, đừng dùng lời nói để giải thích.