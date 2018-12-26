Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này

Phụ nữ yêu 26/12/2018 16:55

Sự tôn trọng của người đàn ông còn phụ thuộc vào thái độ của người phụ nữ. Vì vậy chị em có chết cũng đừng làm những điều này trước mặt và sau lưng của cánh mày râu. Nếu không, hậu quả sẽ không thể lường được.

Dưới đây là những điều phụ nữ đừng bao giờ làm với người đàn ông của mình kẻo danh mất, tình tan, tự chuốc khổ đau vào người.

Chê anh ấy thiếu kinh nghiệm

Dù chỉ là lời nói bông đùa cũng không được thốt ra những câu đụng chạm đến lòng tự tôn của đàn ông. Cách để đàn ông tôn trọng đó là bạn phải biết tôn trọng anh ấy trước đã.

Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này - Ảnh 1
Đàn bà đừng dại chọc ghẹo về bản lĩnh của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là trong lúc cả hai làm “chuyện ấy”, đừng bao giờ nói những câu như “anh thiếu kinh nghiệm quá”. Điều này với bạn chỉ là câu nói giỡn nhưng lại là điều khiến đàn ông chán ghét nhất.

Ngủ với đàn ông để ràng buộc

Phụ nữ dại là người dùng trinh tiết của mình để trói chân một người đàn ông. Bởi khi đã đánh đổi, thứ bạn nhận lại được đó chính là sự khinh thường chứ không phải là tình yêu. 

Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ dùng nhan sắc để ràng buộc đàn ông là dại - Ảnh minh họa: Internet

Người có trách nhiệm sẽ ở bên cùng bạn giải quyết hậu họa. Nhưng mối quan hệ không có tình yêu, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Bạn có thể tán tỉnh anh ấy bằng tình dục nhưng không thể giữ anh ấy bên mình vì điều đó mãi được. 

Tự ti, so sánh bản thân với người khác

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, không sắc nước hương trời, nhưng ít nhất cũng đừng tự ti trước bất cứ ai. Việc so sánh bản thân với người khác sẽ khiến đàn ông chán ghét và cảm thấy bạn chẳng có chút thú vị gì.

Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này - Ảnh 3
Phụ nữ đừng so sánh mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng bao giờ tỏ ra tự ti trước mặt đàn ông. Vì không phải lúc nào đàn ông cũng sẽ đứng ra bảo vệ, che chở bạn. Không phải ai cũng sẽ nói “anh thấy em tốt hơn nhiều người”.

La hét, quát mắng người khác

Đây là hành động kém duyên nhất của phụ nữ. Nếu để đàn ông thấy, bạn sẽ dần trở nên mất điểm trong mắt họ. Bởi trong mắt đàn ông, phụ nữ lúc nào cũng phải yếu đuối, dịu dàng.

Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ đừng tức giận la mắng bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế khi thấy bộ mặt hung dữ của người phụ nữ, họ sẽ cảm thấy sợ hãi và có chút gì đó khinh thường. Thế nên phụ nữ hãy biết cách đối nhân xử thế. Khi tức giận đừng quát mắng, đừng mạt sát bất cứ ai. 

Khóc lóc, lụy tình

Là phụ nữ, đừng để mất đi sự tự tôn trước mặt đàn ông vì những điều này - Ảnh 5
Phụ nữ lụy tình khiến đàn ông chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét nhất là thấy những giọt nước mắt của phụ nữ. Họ ghét cảm giác khi thấy phụ nữ khóc lóc ỉ ôi, oán than hay hờn trách. Phụ nữ đừng dùng nước mắt để làm vũ khí để chống lại đàn ông. Vì khi đàn ông nhẫn tâm, chính bạn là người phải gánh chịu những hậu quả.

Che đậy, bao biện lỗi của bản thân

Có lỗi, hãy đứng ra nhận và sửa sai, đừng bao giờ lấp liếm hay che đậy. Bởi bạn càng bao biện càng không thể che giấu những lỗi lầm của mình. Nếu cứ mãi làm những điều này, phụ nữ sẽ trở nên kém duyên, kém sang trong mắt đàn ông. Tốt nhất là bạn nên đứng ra nhận sai, dùng hành động để chứng minh, đừng dùng lời nói để giải thích.

Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng!

Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng!

Bây giờ ngồi cạnh nhau, không còn danh phận vợ chồng, bản thân tôi cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối. Anh vốn dĩ không phải là người tệ hại, ruồng bỏ vợ con để chạy theo cuộc tình khác. Tôi cũng không vì mối quan hệ nào đó mà xao lòng. Mà vì chúng tôi không đủ trưởng thành để giữ nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều phụ nữ không nên làm phụ nữ dại cách giữ đàn ông tự tôn của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 51 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 29 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 55 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này