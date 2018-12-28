Cuộc đời đàn bà: Xếp sau cha mẹ, con cái, nhất định là tiền chứ không phải đàn ông

Tâm sự gia đình 28/12/2018 10:46

Cuộc đời phụ nữ sau cha mẹ, con cái thì tiền là yếu tố cần phải trân trọng. Mang tiếng sống thực dụng cũng được, vì trong xã hội này không có tiền, bạn chẳng làm được gì.

Người ta thường nói đàn bà ham vật chất, suốt ngày chỉ biết đến tiền. Vậy bạn có bao giờ thử nghĩ, nếu không có tiền, sống bằng gì, ăn gì, làm sao hạnh phúc được? Tuy hơi thực dụng nhưng quả thật tiền là yếu tố quyết định việc bạn có an yên, có vui vẻ hay không. Còn đàn ông vốn dĩ chỉ là món ăn tinh thần, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cuộc đời đàn bà: Xếp sau cha mẹ, con cái, nhất định là tiền chứ không phải đàn ông - Ảnh 1
Phụ nữ nhất định phải vững vàng về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Khi theo đuổi đàn ông, niềm đau sẽ theo đuổi bạn. Còn khi theo đuổi tiền, bạn sẽ có cuộc sống ấm no, không dựa dẫm. Cuộc đời phụ nữ ít nhất cũng phải tìm cho mình được một công việc đàng hoàng. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đừng bao giờ bị mang tiếng là ăn bám.

Dù còn độc thân hay đã có chồng, bạn cũng nhất định phải tự cho mình một cuộc sống đủ đầy. Lao động hết sức, tận dụng tuổi trẻ của mình để kiếm tiền tích cóp cho nhiều năm tháng về già. Không chỉ đàn ông, phụ nữ muốn lập gia đình cũng phải nắm một số tiền nhất định trong tay.

Cuộc đời đàn bà: Xếp sau cha mẹ, con cái, nhất định là tiền chứ không phải đàn ông - Ảnh 2
Sống tự lập về tiền bạc, bạn sẽ không lo lắng bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Nếu được, hãy tự lo hôn lễ, đừng vòi vĩnh hay nhờ cậy bất cứ, kể cả cha mẹ. Cùng chồng gầy dựng một gia đình hạnh phúc, sau này bạn sẽ không bị mang tiếng là vô dụng. Vì ít nhất trong gia đình đó, bạn cũng có góp phần, chồng có muốn phủ nhận cũng không được.

Cuộc đời phụ nữ sau cha mẹ, con cái thì tiền là yếu tố bạn phải trân trọng. Mang tiếng sống thực dụng cũng được, vì trong xã hội này không có tiền, bạn chẳng làm được gì. Không có tiền sẽ không có tiếng nói trong hôn nhân. Không có tiền sẽ bị chồng khinh thường. Không có tiền làm sao nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ già ốm đau.

Cuộc đời đàn bà: Xếp sau cha mẹ, con cái, nhất định là tiền chứ không phải đàn ông - Ảnh 3
Đàn ông vốn chỉ là món ăn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mặc kệ đời mà sống, cứ làm việc kiếm thật nhiều tiền, đừng màng đến những chuyện khác. Phụ nữ đừng đặt đàn ông lên hàng đầu. Bởi vì đàn ông rồi cũng sẽ bỏ bạn đi, còn tiền sẽ không phản bội lại bạn.

Đừng dùng thời gian và thanh xuân của mình để chạy theo níu kéo tình yêu của một người. Bởi không có đàn ông, bạn cũng có thể sống tốt. Nhưng không có tiền trong túi, cuộc sống của bạn nhất định sẽ lao đao rất nhiều.

Cuộc đời đàn bà: Xếp sau cha mẹ, con cái, nhất định là tiền chứ không phải đàn ông - Ảnh 4
Tiền mới là thứ giá trị mà đàn bà cần nâng niu trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy dùng sự kiêu hãnh và chiếc túi dày cộm của mình để chứng minh, không đàn ông vẫn có thể sống tốt. Không đàn ông bạn vẫn có thể xinh đẹp và mỉm cười an yên mỗi ngày. Vì cuộc đời của mỗi người phụ nữ không chỉ gói gọn trong việc lấy chồng, sinh con, cung phụng chồng.

Bạn rất còn nhiều vấn đề phải lo nghĩ, chẳng hạn như kiếm cho mình một công việc ổn định, kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ, đi du lịch đến những nơi mình thích. Dù sau này có trường hợp tệ nhất là ly hôn thì bạn cũng còn có khả năng để giành quyền nuôi con chứ không ra đi với hai bàn tay trắng.

Cuộc đời đàn bà: Xếp sau cha mẹ, con cái, nhất định là tiền chứ không phải đàn ông - Ảnh 5
Cuộc đời phụ nữ đừng vì đàn ông mà sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

Còn những người độc thân, có tiền tự động cuộc sống của bạn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình muốn. Sống theo cách của mình, không phải nhìn vào sắc mặt của người khác. Và khi có ai đó nói "sao cứ mua sắm hoài vậy", bạn cũng có đủ tự tin mà đáp rằng "tiền của tôi, tôi có quyền". 

Bản chất của đàn ông là vô tâm, bản năng của đàn bà là chịu đựng

Bản chất của đàn ông là vô tâm, bản năng của đàn bà là chịu đựng

Tôi phải khen là phụ nữ Việt Nam giỏi quá. Từ xưa đến nay đều giỏi. Dù có thể họ không đi làm kiếm tiền, không thể có nhiều địa vị ngoài xã hội như đàn ông, nhưng họ vẫn giỏi. Họ giỏi ở sự chịu đựng, nhường nhịn chồng.

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