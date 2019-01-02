Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân

Phụ nữ yêu 02/01/2019 15:30

Nếu tin những câu nói này của đàn ông, phụ nữ sẽ suốt đời mang khổ đau, dù sống trong nhung lụa, giàu sang cũng khó lòng mà nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày.

Đàn bà yêu bằng tai, thế nên đàn ông thường dùng lời nói để bao biện cho lỗi lầm của mình. Vì thế, chị em cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác. Cũng vì vậy mà dù có giàu sang đến đâu, họ cũng chẳng bao giờ có thể sống hạnh phúc đúng nghĩa.

“Anh sẽ không phản bội vợ con”

Không có người đàn ông chung thủy, chẳng qua là chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi. Phụ nữ đừng tin vào những câu như “anh chỉ có mình em”. Đàn ông ai rồi cũng sẽ mềm lòng và dễ lung lay trước một ai đó.

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân - Ảnh 1
Đàn ông không ai không ngoại tình, chẳng qua chưa có cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, họ sẽ xao lòng và sa ngã. Ngoài miệng nói vợ là duy nhất nhưng trong tim thì đã lấp đầy hình bóng của người phụ nữ khác. 

Bởi vậy phụ nữ đừng tin vào lời nói này mà thiệt thân. Dù yêu đến mấy cũng hãy chừa cho mình một con đường lui. Hãy luôn tâm niệm một điều rằng đàn ông ai rồi cũng sẽ ngoại tình. Để đến khi đó, bạn vẫn còn đủ bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

“Bao nhiêu tiền anh đều đưa cho em hết rồi”

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân - Ảnh 2
Đàn ông ai cũng có quỹ đen - Ảnh minh họa: Internet

Không ít thì nhiều, đàn ông đều có quỹ đen. Mỗi tháng đưa tiền cho vợ, họ sẽ giữ lại một ít để phòng thân. Đàn ông không khờ dại đến nỗi đưa hết tiền cho vợ quản lý. Họ có lòng tự tôn rất cao. Họ nghĩ ra đường cứ ngửa tay xin tiền vợ, quả thật rất đáng xấu hổ.

Vì vậy mà ai cũng thủ sẵn cho mình một số tiền để khi cần có cái tiêu xài mà không bị vợ gặng hỏi hay càm ràm. Thế nên phụ nữ đừng nghĩ chồng của mình ngoan ngoãn, làm bao nhiêu cũng đưa hết cho vợ. 

“Quá khứ qua rồi, hiện tại em là duy nhất của anh”

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân - Ảnh 3
Dù không nói nhưng đàn ông thường vấn vương tình cũ - Ảnh minh họa: Internet

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng có những lúc yếu lòng. Họ cũng vấn vương về mối tình khắc cốt ghi tâm của mình trong quá khứ. Dù ít hay nhiều, trong tâm trí của họ vẫn còn bóng dáng của người cũ. Và dẫu có kết hôn rồi, đàn ông vẫn còn nhớ mỗi khi tình cờ gặp lại hoặc có ai đó nhắc đến.

Vì vậy phụ nữ đừng tin những câu như “anh đã thật sự quên người cũ”. Đàn ông chỉ nói vậy thôi, chứ khi vô tình bắt gặp lại hình bóng quen thuộc, bản thân họ cũng xao xuyến khôn nguôi.

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân - Ảnh 4
Họ thường nói dối vợ về những mối tình cũ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, phụ nữ đừng ghen tuông với quá khứ của chồng mà hãy chứng minh giá trị của mình ở hiện tại và tương lai. Đặc biệt đừng cố gắng bới móc về mối tình đó, bởi càng biết nhiều bạn sẽ càng đau lòng.

“Tiền của anh là tiền của em, từ nay đừng đi làm nữa”

Mới nghe, câu nói này rất ngọt ngào. Nhưng thực tế, vấn đề tài chính không hề đơn giản như bạn nghĩ. Nhất là trong hôn nhân, tiền của anh chưa bao giờ là tiền của em cả.

Đàn bà yếu lòng trước những câu nói này của đàn ông chỉ có thiệt thân - Ảnh 5
Đàn bà đừng tin rằng tiền của anh cũng là tiền của em - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ giỏi nói những lời đó để thể hiện bản lĩnh của mình nhưng mấy ai lại làm được. Thế nên phụ nữ hãy cân nhắc thật kỹ càng trước khi tin. Hãy tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, đừng bao giờ tin vào câu "ở nhà anh nuôi".

Mẹ dạy con gái: Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ

Mẹ dạy con gái: Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người đó nhờ

Con gái ơi! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ trở thành kẻ thứ ba. Đừng trở thành kẻ đạp đổ hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc của ai người nấy hưởng, đàn ông của ai người nấy nhờ, đừng dại mà lao vào nơi đã có bến đỗ. Nghe không con gái?

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