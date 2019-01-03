Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động

Tâm sự gia đình 03/01/2019 16:56

Người ta muốn nhà đẹp, xe sang, có một người yêu mình thật lòng, có công việc kiếm được nhiều tiền, nhưng em chỉ muốn tâm an yên, cuộc đời chẳng còn biến động gì nữa, vậy thôi cũng đủ rồi, không mong gì hơn.

Ai đã từng đi qua những tổn thương mới thấu hiểu được cuộc đời chẳng mong gì hơn ngoài hai tiếng an yên. Ngày đó em cố gắng chạy theo một người, dốc hết tâm can để người ta hiểu được lòng em. Ngày đó em dại khờ cho đi tất cả để rồi chỉ đổi lại ánh nhìn khinh bỉ của người ấy.

Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động - Ảnh 1
Khi trải qua những ngày mệt mỏi, em chỉ mong chuỗi ngày bình yên kế tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Em làm tất cả chỉ để mong muốn mình có bến đỗ hạnh phúc hơn. Nhưng bây giờ em mới biết hạnh phúc không phải là dựa vào người khác mà là tự bản thân mình. Chỉ có bản thân là chỗ dựa vững vàng nhất trong cuộc đời này. Tuy nhiên để nhận ra được điều này, có lẽ trái tim của em đã chịu tổn thương không ít.

Phụ nữ không tự dưng mạnh mẽ. Chỉ khi trải qua những biến cố, họ mới vươn mình gắng gượng mà thôi. Chẳng hạn khi lấy một người chồng vô tâm, bản thân họ phải cố gắng gánh vác nhiều. Không có người che ô cho thì phải tự tìm chỗ trú. Đó là cách mà phụ nữ đi qua tổn thương đúc kết được trong cuộc đời của mình.

Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động - Ảnh 2
Đàn bà chịu tổn thương chỉ mong nửa đời sau có thể bình yên sống tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Đi qua những đổ vỡ, em chỉ muốn ngắm nhìn đời chẳng còn chút vướng bận, không còn sân si. Em không muốn giành giật một người vốn dĩ không thuộc về mình. Tranh giành đủ rồi thì cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài tổn thương người, tổn thương mình.

Ngày đó em dại khờ bỏ hết tuổi xuân, hoài bão của mình để chạy theo một người. Để rồi em bắt đầu làm mẹ, làm vợ ở độ tuổi còn non nớt. Bị người khác phản bội, em tức giận đánh ghen, giành giật, sống một cuộc đời chẳng như mình mong muốn. Ngày đêm đều ám ảnh một chuyện làm sao để giữ chồng, giữ hạnh phúc gia đình.

Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động - Ảnh 3
Em chẳng mong giàu sang, chẳng cầu có người yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

Ở độ tuổi đó, người ta lo công việc, mua sắm, đi chơi, còn em thì lại lo chồng con, nhà cửa. Nhưng tuổi xuân và công sức của em bỏ ra cũng chẳng ai quan tâm, ngó ngàng, kể cả người đàn ông mà em thương nhất. Mãi đến tận sau này, em mới có thể nhẹ nhàng buông bỏ hết những hờn ghen, đố kỵ và từ bỏ một người đã làm em đau.

Sống một cuộc đời mới, tuy khó khăn lúc nào cũng thường trực nhưng lòng lại an yên rất nhiều. Thay vì đòi hỏi, cầu nguyện ông trời rủ lòng thương cho nhà, cho xe, cho tài lộc, em chỉ mong một đời bình yên. Em chỉ mong cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhõm dễ thở hơn một chút.

Đàn bà đi qua tổn thương: Chỉ mong tâm an yên, lòng không còn biến động - Ảnh 4
Sống nhẹ nhõm, an yên mỗi ngày đã là quá đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời ngắn ngủi, em chẳng còn đủ sức để tranh giành, đấu đá. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua cơm ăn đủ ba bữa, có thể mỉm cười đã là một dạng của hạnh phúc. Không phải cuộc đời chỉ như vậy là đủ rồi sao? Tâm an yên, lòng chẳng còn biến động, chắc chắn niềm vui sẽ tự động gõ cửa.

Người đàn bà đã nếm trải nhiều cảm giác tổn thương như em, chẳng mong một tình yêu đẹp như cổ tích, chẳng mong sẽ tiến thêm bước nữa với bất cứ ai. Chỉ mong người đời sẽ để em an ổn, đừng giày xéo cũng đừng mang “đàn bà một đời chồng” ra làm chủ đề để bàn tán trong những câu chuyện phiếm của họ nữa.

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng

3 cái dại đàn bà tự chuốc vào người, chớ hỏi vì sao không được chồng tôn trọng

Cuộc đời đàn bà có 3 cái dại tự chuốc vào người, vì vậy dù có cung phụng, yêu thương chồng con đến mấy cũng không được tôn trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàn bà tổn thương đàn bà sau ly hôn đàn bà một đời chồng phụ nữ đi qua tổn thương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 43 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 35 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống