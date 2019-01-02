Đàn bà dù thương đến mấy cũng đừng bao giờ chiều ‘hư’ chồng những điều này

Đàn ông giống như những đứa trẻ to xác, bạn càng chiều chuộng, anh ấy càng hư hỏng. Thế nên dù yêu thương đến mấy, bạn đừng bao giờ làm những điều này kẻo rước khổ vào thân.

Điều này không chỉ khiến cho đàn ông ngày càng lười biếng mà còn khiến bản thân phụ nữ phải chịu thiệt thòi. Khi không tập cho chồng làm việc nhà, bạn sẽ vô cùng lao đao và khổ sở vì phải một mình loay hoay với mọi thứ.

Rất nhiều phụ nữ vẫn nghĩ việc nhà là của mình. Đàn ông chí lớn phải vùng vẫy biển khơi không được làm những việc nhỏ nhặt. Vì quan niệm này, phụ nữ vô tình bao dung cho sự lười nhác của chồng. Cứ nghĩ đàn ông chân tay vụng về, đụng vào sẽ đổ bể thế nên nhiều người cứ nai lưng ra cung phụng chồng từng chút một.

Phụ nữ nên nhớ những công việc trong nhà chẳng phải là của riêng ai. Hãy để chồng làm việc nhà để anh ấy có thể hiểu được những nỗi khổ và khó khăn mà vợ đang phải gánh chịu mỗi ngày. Có vậy vợ chồng mới hiểu nhau và sống lâu dài được.

Tha thứ cho chồng dù có ngoại tình nhiều lần

Đừng mãi tha thứ cho người đã làm mình đau đến hai lần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình một lần có thể tha thứ. Nhưng đến lần thứ hai, phụ nữ đừng nghe những lời giải thích rồi bỏ qua. Đừng chiều “hư” chồng bằng việc cứ mở cho anh ấy một con đường quay về. Bạn phải để cho anh ấy biết một khi đã bước chân ra cửa là đừng hòng quay lại căn nhà của mình.

Khi đó anh ấy mới thật sự sợ hãi và trân trọng mối quan hệ này. Đừng van xin “anh quay về đi, có mẹ con em chờ". Bạn phải thể hiện bản lĩnh của mình để đàn ông nể trọng. Hãy cho anh ấy biết rằng ngoại tình là con đường có đi không có về và đừng trông chờ vào sự tha thứ của vợ.

Một mình chăm con

Phụ nữ đừng chuyện gì cũng làm một mình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ sợ chồng mệt nên một mình chăm con. Con ốm đau, bệnh tật đều một mình xoay sở, sợ làm phiền chồng nghỉ ngơi. Những hành động tưởng chừng thương chồng này chỉ khiến đàn ông càng có khoảng cách với con cái.

Phụ nữ thường chuyện gì cũng muốn tự mình làm lấy. Có việc đi ra ngoài nhờ chồng chăm con một chút cũng sợ. Đôi khi họ còn không tạo điều kiện để người chồng làm tròn vai trò của mình.

Hãy san sẻ với chồng để cả hai hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến đàn ông càng lười nhác trong chính cuộc hôn nhân của mình. Việc gì cũng không làm, chuyện gì cũng đã có vợ lo nên không đụng tay đến. Vì vậy mà đàn bà dần chiều “hư” chồng lúc nào không hay.

Cho chồng đi chơi thoải mái

Thả cửa cho chồng đi chơi thoải mái, có ngày bạn sẽ hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải có chiêu vừa thả vừa nắm mới mong giữ được gia đình hạnh phúc. Đừng quản lý chồng quá chặt nhưng cũng đừng quá buông thả để chồng thoải mái nhậu nhẹt, đàn đúm ăn chơi. Đàn ông được chiều chuộng quá sẽ thành hư và chính phụ nữ là người phải dọn dẹp hậu quả đó.