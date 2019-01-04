Sau kết hôn, phụ nữ hóa 'mèo con' hay 'sư tử' đều phải dựa vào thái độ của người chồng

Tâm sự gia đình 04/01/2019 16:41

Trong hôn nhân, người phụ nữ nào cũng muốn nhẫn nhịn chồng. Muốn được chồng yêu thương nên không có người nào dại đến nỗi cãi nhau với chồng suốt ngày. Chẳng qua là khi người đàn ông đó làm sai, phụ nữ mới lên tiếng mà thôi.

Dựa vào thái độ của chồng, người vợ sẽ trở thành “phù thủy” hay “thiên sứ”. Cuộc sống sau này của đàn ông cô độc hay sung sướng đều phải dựa vào sự tử tế của họ đối với vợ thời son trẻ. Suy cho cùng, chỉ cần đàn ông tốt, vợ chắc chắn sẽ hóa thành thiên thần dịu dàng.

Sau kết hôn, phụ nữ hóa 'mèo con' hay 'sư tử' đều phải dựa vào thái độ của người chồng - Ảnh 1
Đàn ông tử tế với vợ, cuộc sống về già sẽ vô cùng sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi thường càm ràm về việc chị dâu cứ lắm lời. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, anh còn phải chịu đựng tật nói nhiều của chị. Anh nói nếu chị không thay đổi, anh sẽ ly hôn hoặc vợ chồng sẽ ly thân một thời gian. Nhìn thái độ của anh, tôi biết anh rất khó chịu về người vợ của mình. Nhưng tôi lại không trách chị.

Phụ nữ không tự dưng mà nói nhiều, chắc chắn có chuyện gì đó không vừa ý, họ mới trở thành những bà cô lắm lời như vậy thôi. Đàn bà càng nói nhiều, đàn ông sẽ càng trưởng thành và chín chắn hơn. Nếu vợ biết chồng sai mà không nói, suốt đời đàn ông cũng không biết mình mắc những lỗi lầm gì.

Sau kết hôn, phụ nữ hóa 'mèo con' hay 'sư tử' đều phải dựa vào thái độ của người chồng - Ảnh 2
Đàn bà sẽ trở thành thiên sứ hay phù thủy đều nhờ vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Anh thường nói với tôi về chuyện tình của anh chị. Ngày còn yêu nhau, anh nói một chị không dám cãi hai, gọi dạ bảo vâng, ngoan biết bao nhiêu. Nhưng từ khi sinh đứa con đầu lòng, chị tự dưng lại thay đổi tâm tính. Lúc nào cũng nóng nảy, vợ chồng luôn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi khuyên anh nên nhìn nhận lại bản thân mình. Anh phải biết bản thân đã làm những gì khiến vợ trở nên như vậy. Đàn bà không ai vô lý đến nỗi nổi giận vô cớ rồi tìm mọi lý do bắt bẽ người chồng của mình. Chẳng qua là người đàn ông đó đã làm những gì khiến họ lại trở thành “phù thủy” như vậy mà thôi.

Sau kết hôn, phụ nữ hóa 'mèo con' hay 'sư tử' đều phải dựa vào thái độ của người chồng - Ảnh 3
Phụ nữ thương chồng mới nói nhiều như vậy thôi - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, người phụ nữ nào cũng muốn nhẫn nhịn chồng. Muốn được chồng yêu thương nên không có người nào dại đến nỗi cãi nhau với chồng suốt ngày. Chẳng qua là khi người đàn ông đó làm sai, phụ nữ mới lên tiếng. Thử các anh luôn về nhà đúng giờ, không nhậu nhẹt, không chơi bời, hỏi ai mà càm ràm được, đúng không?

Đàn ông nên nhớ, thái độ đối xử với vợ thời trẻ sẽ quyết định đến cuộc sống tuổi già của các anh sau này. Nếu luôn khiến vợ hạnh phúc, cuộc sống về già sẽ rất sung sướng, có người cùng hủ hỉ, cơm bưng nước rót khi ốm đau. Còn đối xử tệ bạc với vợ thì khi về già sẽ một mình cô đơn, lủi thủi không nơi nương tựa. Nhất là những người đàn ông phản bội vợ, khi về già hoặc ốm đau mới thấm thía hai tiếng gia đình.

Sau kết hôn, phụ nữ hóa 'mèo con' hay 'sư tử' đều phải dựa vào thái độ của người chồng - Ảnh 4
Đàn ông có vợ nói nhiều là một điều diễm phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp hay ngoan hiền hay không đều phải dựa vào thái độ của người đàn ông. Chỉ cần đàn ông ngoan, phụ nữ sẽ biến thành những thiên thần. Còn khi đàn ông tệ bạc, họ sẽ trở thành “phù thủy” khiến cuộc sống của các anh khó khăn và lao đao hơn rất nhiều.

Vì vậy từ nay đừng than vợ nói nhiều, cộc cằn, vô lý nữa mà hãy nhìn nhận lại bản thân mình. Khi mình tốt, vợ sẽ không có cơ hội gì để bắt bẽ cả. Còn nếu muốn vợ im lặng thì các anh nên chọn người không yêu mình. Chỉ khi không yêu, người phụ nữ đó mới không tốn công sức của mình vì một người không xứng đáng.

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