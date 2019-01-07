Gửi những kẻ cướp chồng: Đàn ông tốt sẽ không đến lượt em lựa chọn

Tâm sự gia đình 07/01/2019 11:05

Đàn ông ngoại tình, muôn đời không phải là người tốt. Vì vậy người thứ ba ơi, đừng tự huyễn hoặc về thứ tình cảm rẻ mạt của mình, đừng tự ảo tưởng rằng mình đang hạnh phúc. Em nên nhớ, đàn ông tốt sẽ chẳng bao giờ đến lượt em chọn lựa.

Một khi đã phản bội vợ con, chẳng có người đàn ông nào tốt thật sự. Chẳng qua họ chỉ xem phụ nữ là tạm bợ, nay vui mai chán mà thôi. Vì vậy khi yêu người đàn ông đã có vợ, em đừng bao giờ mong cầu một lúc nào đó sẽ có danh phận hẳn hoi. Đừng trông đợi rằng anh ấy sẽ bỏ vợ và thay thế bằng một người khác, đó là em.

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Đàn ông tốt sẽ không phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Khi em còn đẹp, còn mặn mà, anh ấy sẽ đến bên, dùng em như một thứ công cụ để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng khi em xấu, em già, anh ấy cũng sẽ bỏ rơi em mà chẳng một chút tiếc nuối, xót thương.

Đàn ông là vậy, họ luôn ích kỷ và hẹp hòi. Nếu có người nào tốt thì chắc chắn họ sẽ không để em xuất hiện. Kẻ thứ ba vốn chỉ là món ăn cứu đói của đàn ông mỗi khi họ cảm thấy nhạt miệng. Còn món chính vẫn đợi họ ở nhà.

Gửi những kẻ cướp chồng: Đàn ông tốt sẽ không đến lượt em lựa chọn - Ảnh 2
Đàn ông tốt sẽ không để em xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Em có biết vai trò của người thứ ba trong tim của đàn ông là gì không? Đó là chẳng là gì cả. Khi buồn thì tìm đến rồi cũng quay về bên vợ con. Gia đình là thứ mà đàn ông cả cuộc đời này không bao giờ muốn đánh mất. Còn kẻ thứ ba, là người mà họ muốn vứt lúc nào cũng được.

Thế nên kẻ thứ ba đừng mãi nhân danh thứ tình yêu tầm thường của mình mà gây đau khổ cho người khác. Cuộc đời này có làm mới có hưởng, có vun đắp mới có ngày gặt được hạnh phúc. Vả lại kẻ phản bội vợ, chẳng phải là người tốt mà em cứ tranh giành, chiếm đoạt.

Gửi những kẻ cướp chồng: Đàn ông tốt sẽ không đến lượt em lựa chọn - Ảnh 3
Kẻ thứ ba đừng mãi mơ mộng nữa mà hãy tỉnh giấc - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy có thể ruồng bỏ người vợ tào khang để đến với một mối tình chớp nhoáng, thì sẽ đến ngày, anh ấy cũng sẽ rời bỏ em để đến với một người khác nữa. Lòng dạ đàn ông có bao giờ chấp nhận đủ đầy đâu mà em mong với đợi?

Có khi nào họ chịu ở yên bên một người đâu mà em lựa chọn họ để nương tựa cả đời? Lòng dạ của họ như cái giếng không đáy, dù đã có rất nhiều nhưng chưa bao giờ là thấy đủ. Ở bên một người đàn ông như vậy, liệu em có hạnh phúc không? Liệu em có cảm thấy an ổn mỗi ngày?

Gửi những kẻ cướp chồng: Đàn ông tốt sẽ không đến lượt em lựa chọn - Ảnh 4
Em vốn dĩ chỉ là món ăn tạm bợ những lúc đàn ông cảm thấy nhạt miệng mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ chẳng mong gì ngoài hai chữ bình yên. Vậy sao em cứ thích làm cho cuộc đời của mình đầy sóng gió? Yêu đương với một người đàng hoàng không được sao? Tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, không được sao? Hà cớ gì cứ phải giành giật tình yêu với người khác để rồi bị mang tiếng là cướp chồng.

Em nên nhớ, người đàn ông tốt sẽ không đến lượt em lựa chọn. Người mà em ôm ấp ngày đêm chẳng tốt như em nghĩ đâu. Anh ấy là người đã phản bội vợ con và cũng sẽ đến ngày em chính là nạn nhân trong những cuộc vui chơi của anh ấy.

Gửi những kẻ cướp chồng: Đàn ông tốt sẽ không đến lượt em lựa chọn - Ảnh 5
Sau này em già đi, anh ấy cũng sẽ ruồng bỏ em mà tìm kiếm một người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đừng mãi ôm mộng tưởng sẽ hạnh phúc bên người đã có vợ. Đừng mãi tiếc nuối một người đàn ông vốn chẳng tốt lành gì. Hãy buông bỏ đi rồi tìm cho mình một hạnh phúc mới, đẹp hơn, rộng rãi hơn.

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