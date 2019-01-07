Khi không còn khóc, đàn bà sẽ đang tâm buông bỏ!

Tâm sự gia đình 07/01/2019 16:23

Không khóc đồng nghĩa với buông bỏ, không khóc đồng nghĩa với chẳng còn thiết tha gì. Đàn bà còn khóc là còn có thể cứu vãn được. Một khi đã không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, họ sẽ đang tâm từ bỏ.

Năm đầu cưới nhau, chị đứng trước mặt anh bù lu bù loa, nước mắt chảy dài. Chị trách anh chỉ lo công việc, không quan tâm gì đến mẹ con chị. Con ốm con đau cũng một mình chị lo toan. Nói đến thì anh lại bảo là công việc quan trọng không bỏ được.

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Đàn bà còn khóc, mọi chuyện có thể cứu vãn được - Ảnh minh họa: Internet

Chị vừa khóc vừa hỏi “công việc còn quan trọng hơn mẹ con em?”. Anh lặng yên ôm chị vào lòng an ủi, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Lần đó chị khóc rất nhiều. Khóc xong, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần và làm lành với anh.

Bốn năm tiếp theo, chị nghi ngờ anh ngoại tình. Lúc đó chị cũng khóc, khóc trước mặt anh và khóc ướt đẫm gối hàng đêm. Anh mệt mỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó của chị nên không còn bận tâm nữa.

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Một khi họ không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, đồng nghĩa với việc đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Anh nghĩ khóc mệt rồi, chị sẽ tự khắc im lặng không còn oán than. Đúng như anh nghĩ, chị không khóc nữa và nhiều năm trở lại đây, chị cũng chẳng buồn khóc. Nỗi đau trong tim có lớn đến mấy, có bị chồng miệt thị bằng những lời cay nghiệt đến đâu, chị cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Đàn bà khi có chuyện gì đó quá đau lòng hoặc khó khăn, họ sẽ khóc để vơi đi nỗi lòng của mình. Vốn yếu mềm, phụ nữ chọn cách này để thể hiện sự đau khổ cũng là điều dễ hiểu. Chỉ sợ đến một ngày nào đó, họ không khóc nữa mà chỉ thản nhiên nở nụ cười lạnh nhạt. Khi đó đồng nghĩa với việc đổ vỡ.

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Đàn bà sẽ không còn khóc khi đã cảm nhận đủ sự lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi tuyệt tình sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt đàn ông. Sẽ không bao giờ hoang phí nước mắt của mình để đổi lại sự thương hại của ai đó. Nước mắt của phụ nữ quý giá lắm, chỉ rơi vì người xứng đáng. Chỉ rơi khi họ cảm thấy tình nghĩa dành cho người đó vẫn còn đong đầy.

Phụ nữ chỉ khóc khi cảm thấy tủi thân hay bị đối xử tệ bạc. Đặc biệt là khi hành động đó xuất phát từ người mà họ thương nhất. Khi đó họ sẽ khóc để đòi lại công bằng cho bản thân. Nhưng một khi họ không còn khóc nữa, đồng nghĩa tình cảm đã hết.

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Họ sẽ không hoang phí nước mắt của mình vì người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt của phụ nữ là thứ mà đàn ông sợ nhất. Nhưng khi không còn thấy những giọt nước mắt đó nữa, đàn ông còn cảm thấy sợ hãi hơn gấp trăm lần. Vì bạn sẽ không thể biết khi nào người phụ nữ của mình sẽ rời đi, không biết khi nào cô ấy sẽ chọn buông bỏ.

Phụ nữ không còn khóc nữa, nghĩa là trong lòng họ có một cơn sóng ngầm dữ dội. Để rồi đến một ngày, cơn sóng đó sẽ bộc phát và cuốn phăng những thứ không còn xứng đáng nữa. Thế nên nếu đã lâu rồi không còn thấy vợ khóc lóc ỉ ôi, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý.

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Nước mắt phụ nữ quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ không còn muốn yếu đuối trước mặt đàn ông, họ sẽ tự động biết mạnh mẽ và chẳng cần đến ai nữa. Một khi không còn muốn hoang phí nước mắt vì một người, đàn bà sẽ trở nên tuyệt tình và chọn cách rời đi.

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