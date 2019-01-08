Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ họ ‘không may’ lấy phải người chồng như thế này

Phụ nữ yêu 08/01/2019 14:58

Đàn bà càng mạnh mẽ bao nhiêu, chứng tỏ người đàn ông ở bên họ vô dụng, bất tài bấy nhiêu. Đàn bà càng kiên cường bao nhiêu, chứng tỏ người chồng càng vô tâm bấy nhiêu.

Đàn bà không ai muốn tỏ ramạnh mẽ, không ai muốn một mình cáng đáng hết mọi việc. Nhưng khi lấy phải người chồng như thế này, họ có muốn yếu đuối cũng không được, muốn dựa dẫm cũng khó khăn.

Chồng không mạnh mẽ bảo vệ vợ con

Khi lấy chồng, phụ nữ ai cũng muốn có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mọi bão táp phong ba có chồng đứng ra che chắn. Nhưng khi không cảm nhận được sự an toàn từ người chồng của mình, đàn bà sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết. Họ phải trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ cho mình và con. Bởi yếu đuối chẳng để ai xem mà còn khiến người khác xem thường, khinh rẻ.

Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ họ ‘không may’ lấy phải người chồng như thế này - Ảnh 1
Chồng không mạnh mẽ, phụ nữ phải tự bảo vệ mình và con - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trở nên mạnh mẽ nếu khi ở bên chồng, họ không có cảm giác được che chở. Vì người đàn ông đó quá vô dụng nên họ phải tự mình cố gắng. Mà càng cố gắng thì họ càng hình thành sự kiên cường trong tính cách lẫn vẻ bề ngoài. 

Chồng quá mờ nhạt

Khi không cảm nhận được vị trí của chồng trong gia đình, phụ nữ sẽ tự gồng gánh hết mọi việc. Vì vậy mà mới có câu, đàn bà bất hạnh nhất là khi có chồng cũng như không. Phụ nữ ai lấy chồng rồi cũng muốn mình có được một bờ vai nương tựa. Có được một người cùng cáng đáng hết mọi thứ. Thế nên khi chồng không thể hiện được vai trò của mình, phụ nữ sẽ tự mình lo toan hết mọi việc.

Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ họ ‘không may’ lấy phải người chồng như thế này - Ảnh 2
Người chồng quá mờ nhạt, phụ nữ phải tự mình cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân khác với thời độc thân. Khi còn độc thân, muốn sống sao cũng được. Còn khi có chồng, đồng nghĩa có rất nhiều gánh nặng phải lo toan. Khi chồng không san sẻ trách nhiệm trong gia đình, phụ nữ sẽ tự mình kiên cường, tự mình mạnh mẽ.

Chồng không có chí tiến thủ

Đàn bà không sợ nghèo khổ, cơm ăn không no áo mặc không ấm. Chỉ sợ có người chồng không có chí tiến thủ, không cố gắng trong công việc. Ai cũng muốn có được người chồng giỏi giang, có thể gánh vác cả gia đình. Không ai muốn bản thân vớ phải một người vô dụng, bất tài.

Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ họ ‘không may’ lấy phải người chồng như thế này - Ảnh 3
Chồng bất tài vô dụng, phụ nữ phải kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Có câu phụ nữ tìm đúng người đàn ông, cả đời cũng chẳng cần trưởng thành. Nhưng khi không tìm đúng người thì họ phải nai lưng ra để tự mang hạnh phúc đến cho mình. Không ai bắt buộc họ mạnh mẽ, chẳng qua là nếu không mạnh mẽ, chắc chắn cuộc đời của họ sẽ rất chông gai. Nếu không mạnh mẽ, chắc chắn cuộc đời của họ chẳng biết nương tựa vào ai.

Chồng nói nhiều làm ít

Đàn bà càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ họ ‘không may’ lấy phải người chồng như thế này - Ảnh 4
Chồng chỉ giỏi nói khiến phụ nữ trở nên bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Một người giỏi nói sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Họ chỉ biết ba hoa chích chòe chứ chẳng mang được lợi ích gì cho vợ con. Khi lấy phải người như thế này, đàn bà phải trưởng thành. 

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