Đàn bà tuyệt tình: Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần bản thân an yên là được

Đàn bà khi yêu rất nồng nhiệt, khi tuyệt tình, dứt nghĩa cũng rất tàn nhẫn. Khi không còn yêu nữa, họ sẽ mặc kệ tất cả, chỉ cần bản thân có thể sống an ổn là được, còn chồng có ra sao cũng chẳng để tâm.

Phụ nữ từ xưa đến giờ yêu ghét rõ ràng. Khi còn yêu, họ sẽ dành tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho người mình yêu. Nhưng khi hết yêu rồi, có cho tiền, có van xin, họ cũng phớt lờ. Đàn bà yếu đuối nhưng cũng có những lúc mạnh mẽ khước từ mọi thứ. Đàn bà không còn yêu rất dễ nhận ra - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng nghĩ chỉ cần vài ba câu ngọt ngào là có thể níu kéo được trái tim nguội lạnh của phụ nữ. Một khi họ đã tuyệt tình, bạn có quỳ trước mặt, họ cũng sẽ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy khi có được trái tim của phụ nữ, đàn ông hãy biết cách trân trọng. Đừng để mất đi rồi mới hối hận và muốn níu kéo. Đàn bà yêu chân thành, nồng nhiệt, có thể cho đi tất cả. Nhưng khi đã tuyệt tình, những thứ họ đã từng vun đắp cũng sẽ buông bỏ nhẹ tênh. Không còn yêu nữa, họ trở nên lạnh lùng và thờ ơ - Ảnh minh họa: Internet Có câu thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Khi không còn yêu, những hành động dù là nhỏ nhặt của đàn ông cũng khiến họ ghét cay ghét đắng. Họ chỉ muốn thoát khỏi người đó càng nhanh càng tốt chứ chẳng còn thiết tha gì. Bởi vậy cuộc đời đàn ông đừng khiến đàn bà phải trở nên tuyệt tình.

Một khi đã dứt tình, cạn nghĩa, họ sẽ đối đãi với bạn vô cùng tồi tệ, chẳng còn trân trọng, chẳng còn yêu thương. Đàn bà khi yêu rất dễ nhận ra nhưng khi hết yêu thì chẳng ai có thể ngờ tới. Khi đã cạn sức, thứ mà họ muốn buông bỏ đầu tiên đó là người đàn ông bên cạnh. Họ nghĩ chẳng còn lý do gì để tiếp tục hy sinh hay tận tụy nữa. Lúc phụ nữ tự hỏi chính mình “hy sinh để được gì?”, đồng nghĩa với việc họ sắp sửa rời đi. Hoặc sẽ sống như cái xác không hồn trong chính ngôi nhà của mình. Họ không còn quan tâm đến người đàn ông của mình như thế nào nữa - Ảnh minh họa: Internet Người ta thường nói điều đáng sợ nhất trên cuộc đời này là lòng dạ đàn bà. Khi say men tình ái, họ có thể cười nói hỉ hả, vui vẻ đánh đổi cả thanh xuân. Và khi không còn yêu, họ sẽ chấp nhận hết thảy những đắng cay chỉ để được rời khỏi mối quan hệ đó ngay lập tức. Phụ nữ vốn dĩ rất đơn giản, chứ chẳng hề phức tạp như đàn ông thường nghĩ. Với họ, hết yêu là hết yêu, dù có khóc, dù có đau lòng đến mấy cũng sẽ chọn cách buông tay. Phụ nữ tuyệt tình là hậu quả đắng cay nhất mà đàn ông phải gánh chịu - Ảnh minh họa: Internet Với đàn bà hết yêu, chồng sống như thế nào cũng được, chỉ cần bản thân họ an ổn mỗi ngày. Khi đã trải qua nhiều đớn đau, họ sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Thay vì cứ mãi làm cái bóng, tận tụy hết lòng vì người khác, họ sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. Đó là cách mà đàn bà tuyệt tình thường sẽ làm khi đã cảm nhận đủ đớn đau trong một mối quan hệ.

Gửi những người chồng tệ bạc: Vợ có thể tha thứ nhưng nỗi đau này trăm lần, ngàn lần không thể quên Đàn bà khi đã tha thứ cho chồng, không có nghĩa là họ sẽ xem mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực tế trong lòng họ vẫn tồn tại vết thương không bao giờ lành và nỗi đau đó khiến họ chẳng thể nào quên được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-tuyet-tinh-chong-co-ra-sao-cung-mac-ke-chi-can-ban-than-an-yen-la-duoc-310971.html