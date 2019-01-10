Đàn bà lấy chồng cứ tưởng bão dừng sau cánh cửa nào ngờ sóng ngầm lại đến từ bên trong

Nhưng rồi họ chợt nhận ra những đợt bão bên ngoài vốn dĩ chẳng đáng sợ bằng cơn sóng ngầm xuất phát từ ngực trái của đàn ông. Hôm nay anh ấy có thể thề non hẹn biển, biến bạn trở thành người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất bằng những lời ngọt ngào. Nhưng ngày mai đã khiến đôi mắt của bạn lấm lem, ướt nhẹp.

Phụ nữ khi nắm tay người đàn ông bước vào lễ đường, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Họ nghĩ nửa phần đời còn lại đã có bến đỗ, không còn phải cô đơn. Có người cùng ăn, cùng ngủ, cùng đối mặt với khó khăn, thật sự là điều tốt.

Nếu bạn là người yếu thế, chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi sự bình yên đó. Và phụ nữ trong mỗi cuộc hôn nhân phải thật sự nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ tổ ấm của mình. Suy cho cùng hôn nhân quả thật chẳng dễ dàng cho những ai chưa thật sự sẵn sàng.

Phụ nữ khi độc thân, ai cũng từng mơ về ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Ai cũng mong có bờ vai để nương tựa, yếu mềm hết nửa đời còn lại. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân vốn chẳng hồng như những gì họ thêu dệt. Mà mỗi cuộc hôn nhân đều là một cuộc chiến để tranh giành hạnh phúc.

Những cơn sóng ngầm đều xuất phát từ tâm khảm của mỗi người. Phụ nữ lấy chồng ai cũng than khổ. Khổ vì tình cảm của cả hai nhạt dần mỗi khi những đứa con ra đời. Chồng vì công việc, vì những mối quan hệ khác mà bỏ rơi vợ con.

Rồi lắm nỗi lo về việc chồng mình đến một ngày nào đó sẽ sa ngã với người khác. Có thể nói phụ nữ trong hôn nhân chỉ thản nhiên ở vẻ ngoài, chứ trong lòng không thôi dậy sóng. Họ có rất nhiều nỗi lo toan mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Phụ nữ trong hôn nhân lo toan nhiều không đếm xuể - Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng lấy chồng rồi, cuộc đời sẽ đẹp đẽ và nhiều niềm vui hơn. Nhưng nào ngờ, nỗi lo một ngày mỗi chất chồng. Hôn nhân chưa bao giờ đơn giản như nhiều người thường nghĩ. Đó là cả một quá trình cả hai phải cùng nhau cố gắng để đổi lại cái nắm tay khi về già. Là bao nhiêu bão giông thời son trẻ để đổi lại nụ cười an yên tuổi xế chiều.

Ai cũng nghĩ sẽ hạnh phúc khi đã có bến đỗ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng mười người thì hết chín người đều than khổ quá. Vai trò của người vợ trong gia đình không đơn giản một chút nào. Việc gì cũng đến tay, việc gì cũng phải ôm đồm. Để khi có chuyện gì xảy ra thì lại đổ hết lên đầu đàn bà.

Con ốm vì mẹ không biết chăm con, con hư hỏng vì mẹ không biết dạy, chồng hư là do vợ quá nuông chiều. Chồng ngoại tình là do vợ vô dụng, bất tài, có tấm chồng cũng không giữ nổi. Có thể nói gánh nặng của phụ nữ trong hôn nhân quả thật quá lớn rồi.

Phụ nữ lấy chồng, hạnh phúc cay đắng đều song hành - Ảnh minh họa: Internet

Bão có thể dừng sau cánh cửa hôn nhân, nhưng những đợt sóng ngầm mới là thủ phạm quật ngã phụ nữ. Vị trí của phụ nữ trong gia đình đều bị cơn sóng này làm lao đao không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Vì vậy phụ nữ nên nhớ, chẳng có căn nhà nào kiên cố cả, chỉ có bản thân là có thể tự bảo vệ lấy mình mà thôi.