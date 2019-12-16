Những kiểu phụ nữ có phúc dễ lọt vào mắt xanh của đàn ông tử tế

Phụ nữ yêu 16/12/2019 11:04

Đây là những kiểu phụ nữ có phúc, dễ lọt vào mắt xanh của đàn ông tử tế. Họ sẽ có cuộc hôn nhân như ý, cả đời thảnh thơi, không cần phải tận tâm, hy sinh vì ai.

Người phụ nữ giỏi giang, thông minh không bằng người lương thiện, tích được nhiều công đức. Bởi khi đã có đủ phúc đức, bạn làm gì cũng được nhiều may mắn. Đặc biệt, bạn có thể lấy được người đàn ông tử tế, có bờ vai vững chắc để dựa vào, an nhàn suốt đời. 

Dưới đây là đặc điểm của những người phụ nữ có phúc luôn gặp may mắn trong cuộc sống: 

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Phụ nữ có phúc sẽ lấy được chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nói năng chuẩn mực

Không chỉ có tướng mạo đoan trang, ưa nhìn, phụ nữ cần có cách giao tiếp khéo léo, chuẩn mực để khiến đàn ông bị thu hút. Phải hết sức cẩn trọng ngữ điệu, âm thanh phát ra vừa đủ không làm người khác khó chịu.

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Phụ nữ phải biết ăn nói đúng chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, không phải người phụ nữ nào cũng biết cách nói năng, giao tiếp khéo léo. Hãy tập cách ăn nói sao cho người khác nể nang. Bên cạnh đó hãy tránh xa những người ăn nói vô duyên. Bởi ở gần họ, bạn sẽ không học được gì tốt đẹp.

Tâm tính thiện lương

Người phụ nữ có phúc thường có tâm tính thiện lương, không sân si, không khẩu nghiệp. Dù không quá xinh đẹp, bạn vẫn có thể lọt vào mắt xanh của đàn ông tử tế bởi sự chân thành, trong sáng của mình. Nhờ tâm tính hiền lành, bạn không chỉ được trời ban may mắn mà còn chiếm được cảm tình của người khác.

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Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy hành thiện tích đức, suy nghĩ tích cực và loại bỏ những sân si trong lòng. Tu dưỡng tâm tính là đừng bao giờ xen vào chuyện của người khác, hay đặt điều nói xấu ai. Người phụ nữ có đức tính này thường sẽ mang lại sự hưng thịnh cho gia đình, vì vậy đàn ông luôn khao khát cưới làm vợ.

Tướng mạo đoan trang, dễ gần

Khi gặp mặt lần đầu tiên, người ta sẽ chú ý đến tướng mạo của bạn. Đàn ông thường bị thu hút và muốn có mối quan hệ nghiêm túc với những phụ nữ thanh lịch, đoan trang. Thế nên phụ nữ hãy trau chuốt vẻ ngoài của mình.

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Phụ nữ có tướng mạo ưa nhìn thường thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dù ở nhà hay ra đường, phụ nữ phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Dù không được ông trời ban cho vẻ đẹp sắc nước hương trời, bạn cũng phải biết cách để bản thân xinh đẹp hơn. Chỉ cần biết lựa chọn trang phục phù hợp, chắc chắn bạn sẽ trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác.

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