Phụ nữ có những tính cách này sẽ lận đận với hai đời chồng

Phụ nữ yêu 14/12/2019 09:30

Đây là những nét tính cách khiến phụ nữ khổ cả đời, lận đận với hôn nhân, có thể trải qua hai đời chồng, sống mệt mỏi và lao đao.

Đa phần những người phụ nữ sở hữu tính cách này thường dễ gặp hôn nhân đổ vỡ. Nếu không thay đổi, cuộc sống về sau sẽ vô cùng lận đận, hoặc có thể cả đời sống trong cô độc.

Có thói quen so sánh

Nhiều người phụ nữ khổ cả đời vì có thói quen so sánh chồng mình với người khác. Kiểu người này khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh. Nếu cứ giữ tính cách tiêu cực này, bạn sẽ khó lòng mà giữ chân được một người lâu dài. Bất cứ ai khi ở bên bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì sự so sánh của bạn.

phu nu kho ca doi 1
Phụ nữ khổ cả đời khi hay so sánh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn không thích bị mang ra so sánh. Vì vậy phụ nữ nên duyên dáng trong cách nói chuyện. Có thể anh ấy không hoàn hảo, nhưng cũng sẽ không thể nào chấp nhận được việc so sánh này.

Phụ nữ lẳng lơ

phu nu kho ca doi 2
Phụ nữ lẳng lơ có vận tình duyên lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà lẳng lơ luôn có số phận lận đận trong tình yêu hôn nhân. Bởi tâm can của họ không yên vị bên một người nên có rất nhiều sự lựa chọn. Mà lựa chọn nhiều sẽ khiến họ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Vả lại đàn ông không bao giờ có thể sống được với người đã cắm sừng mình.

Ghen tuông mù quáng

phu nu kho ca doi 3
Phụ nữ càng ghen càng khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng ghen càng không thể hạnh phúc trong hôn nhân. Bởi tâm trí của họ lúc nào cũng hoài nghi, áp lực về việc chồng có người đàn bà khác nên không thể sống yên ổn. Đàn ông cũng không thể nào chịu được tính cách này của phụ nữ.

Không hiếu thuận

phu nu kho ca doi 4
Đàn ông luôn đánh giá cao những người phụ nữ có đạo đức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không hiếu thảo sẽ khó có được hạnh phúc riêng cho bản thân. Người luôn chì chiết, chối bỏ người đã sinh ra mình sẽ khó lòng tìm được người đàn ông tốt cho cuộc đời mình. Người đàn ông chọn vợ sẽ đề cao nhân cách, phẩm chất. Họ sẽ không bao giờ đến gần người có nhân cách tệ, không biết đối nhân xử thế hay hiếu thuận với cha mẹ.

Có tâm sân si, nói xấu người khác

phu nu kho ca doi 5
Phụ nữ xấu xa, sân si khiến đàn ông chạy dài - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có tâm sân si, chuyên môn dựng chuyện nói xấu người khác sẽ bị chán ghét. Ở bên kiểu phụ nữ này, đàn ông sẽ phải gánh chịu nhiều thị phi, lời gièm pha không tốt. Đồng thời phụ nữ có tật xấu này vận trình sẽ vô cùng lận đận, có thể sẽ có hôn nhân không hạnh phúc.

Mỗi ngày phụ nữ khôn ngoan hãy ‘rót’ vào tai chồng những câu này để anh ấy không thể sống thiếu vợ

Mỗi ngày phụ nữ khôn ngoan hãy ‘rót’ vào tai chồng những câu này để anh ấy không thể sống thiếu vợ

Người vợ khôn ngoan không cần bí quyết giữ chồng gì quá cao siêu. Mỗi ngày chỉ cần “rót” vào tai chồng những lời đường mật này, chắc chắn anh ấy đi đâu, làm gì cũng muốn về nhà với vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân đổ vỡ đàn bà lẳng lơ đàn ông chọn vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này