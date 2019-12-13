Khi đã có đủ những thứ này, phụ nữ không còn cần chồng, chỉ muốn sống vì mình và con

Phụ nữ yêu 13/12/2019 14:39

Khi đã có đủ những thứ này, phụ nữ bản lĩnh chẳng cần đến đàn ông nữa. Họ không còn muốn tận tụy vì một người tệ bạc mà chỉ muốn sống cho mình và con.

Cuộc đời phụ nữ khi không có gì trong tay mới có thói quen dựa dẫm. Còn khi đã có khả năng tự lập, họ sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Thế nên đàn ông đừng cho rằng bản thân nuôi được vợ nên có quyền khinh thường họ. Nên nhớ, khi phụ nữ có những thứ này trong tay, họ sẽ không cần dựa vào chồng nữa.

phu nu ban linh 1
Phụ nữ bản lĩnh không cần đàn ông vẫn sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Công việc đủ ổn định

Người phụ nữ bản lĩnh, tự lập khi có công việc ổn định. Khi tự kiếm được tiền, họ sẽ không cần đến bất cứ ai. Người ta thường nói đàn ông có tiền sẽ cần thêm phụ nữ, còn phụ nữ có tiền sẽ chẳng cần đến người đàn ông nào.

Đàn ông có điều kiện mới ngoại tình. Còn phụ nữ khi có tiền, họ chỉ lo cho con cái, bản thân và cha mẹ. Thế nên đàn ông đừng bao giờ xem thường người phụ nữ bên cạnh. 

phu nu ban linh 2
Phụ nữ khi có công việc sẽ chẳng dựa dẫm ai - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà quan trọng nhất không phải lấy được tấm chồng tốt mà là có được công việc tốt, tự kiếm và tiêu đồng tiền mình làm ra. Hãy nhớ đàn ông không có người này thì còn người khác nhưng nếu không có tiền, bạn sẽ vô cùng khổ sở, lao đao.

Đủ tổn thương

Khi đã gặp đủ tổn thương, phụ nữ sẽ trưởng thành hơn, tự biết bảo vệ bản thân trước những người tệ bạc. Cuộc đời phụ nữ nên biết trân quý những người đã khiến mình bị tổn thương. Bởi có vấp ngã, bạn mới có được những bài học đáng giá nhất.

phu nu ban linh 3
Khi đã đủ tổn thương, phụ nữ sẽ buông bỏ người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi đã có gặp đủ tổn thương, họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mà khi phụ nữ mạnh mẽ, họ chẳng cần bờ vai nào để dựa vào. Họ có thể tự mình vượt qua khó khăn mà không nhờ vả bất cứ ai đứng ra gánh vác giúp mình.

Đủ thành công

Phụ nữ khi thành công, chẳng cần đàn ông nữa. Khi đó, họ chỉ muốn sống vì mình. Họ không muốn cung phụng, cơm bưng nước rót cho ai.

phu nu ban linh 4
Phụ nữ thành công sẵn sàng buông tay người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Khi buồn, họ có thể đi du lịch, tìm niềm vui trong những chuyến đi xa. Đàn bà có tiền, có buồn cũng buồn ở những nơi sang trọng, chẳng dại gì khóc ướt gối bên người đàn ông vô tâm.  

Đàn ông càng cho vợ thoải mái tiêu tiền vào những thứ này càng giàu có, thành công

Đàn ông càng cho vợ thoải mái tiêu tiền vào những thứ này càng giàu có, thành công

Đàn ông khôn ngoan càng ủng hộ nhiệt tình khi vợ tiêu tiền vào những khoản này càng thành công, gia đình hạnh phúc, vợ ngoan ngoãn tận tâm hết mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ mạnh mẽ cách để phụ nữ hạnh phúc đàn ông vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này