Trên thực tế, đây chính là những nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình , đừng vòng vo, bao biện cho những sai lầm của mình nữa.

Đàn ông khác với phụ nữ ở chỗ là có thể lên giường với bất cứ người nào, kể cả người họ không yêu. Vấn đề tình dục luôn được đàn ông đề cao. Không được vợ thỏa mãn, họ sẵn sàng tìm mối quan hệ mới.

Đàn ông thường cả thèm chóng chán. Vì muốn thỏa mãn nhu cầu nên họ mới tìm đến người đàn bà khác ngoài vợ. Người đàng hoàng, tử tế sẽ không bao giờ làm điều này.

Lòng dạ không còn thủy chung

Khi đã ngoại tình, đàn ông đừng viện cớ say nắng nhất thời hay bị dụ dỗ. Hãy thừa nhận một điều rằng mình là người đàn ông tồi, không chung thủy. Chỉ khi lòng dạ tệ bạc, họ mới nghĩ đến người đàn bà khác và phản bội lại nghĩa vợ chồng.

Đàn ông tồi mới đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối. Họ không đủ bản lĩnh đứng vững trước những cám dỗ. Vì vậy, họ sẵn sàng vứt bỏ những lời hứa với vợ. Nói đúng hơn, sự chung thủy của đàn ông chỉ nằm trên lý thuyết.

Không còn trân trọng gia đình

Khi đã không còn trân trọng gia đình, đàn ông mới yêu người khác ngoài vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã ngã vào vòng tay người khác, đồng nghĩa với việc họ không còn xem vợ con ra gì. Bởi khi đàn ông ngoại tình, không chỉ một mình họ gánh chịu hậu quả mà vợ con cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đàn ông lòng dạ đổi thay là lỗi của họ nhưng đàn bà luôn là người gánh chịu hậu quả ê chề.

Muốn chứng minh bản lĩnh

Đàn ông muốn chứng minh bản lĩnh có rất nhiều cách, đừng chọn cách phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng bao giờ dùng việc này để chứng minh bản lĩnh với vợ. Người đàn ông bản lĩnh thật sự sẽ không bao giờ dùng danh dự của mình để đánh đổi. Họ sẽ chăm chỉ làm việc, chăm lo vợ con. Họ muốn người đời công nhận mình là người thành công trong sự nghiệp, gia đình, chứ chẳng muốn được ca ngợi là kẻ trăng hoa, "sát thủ tình trường".