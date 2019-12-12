Những nỗi sợ thường trực của phụ nữ, đàn ông nên biết để thương vợ nhiều hơn

Phụ nữ yêu 12/12/2019 15:12

Đàn ông đã từng lắng nghe và thấu hiểu nỗi sợ của phụ nữ chưa? Nếu chưa hãy dành thời gian quan tâm, yêu thương vợ nhiều hơn, đừng vô tâm nữa.

Phụ nữ luôn có những nỗi sợ thường trực nhưng đàn ông vô tâm không nhận ra. Vì vậy nhiều phụ nữ cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đàn ông ơi, đừng để vợ lúc nào cũng hy sinh vì mình, hãy một lần thay vợ gánh vác những nỗi sợ này.

noi so cua phu nu 1
Phụ nữ luôn có những nỗi sợ vô hình - Ảnh minh họa: Internet

Sợ chồng con ăn không no, mặc không ấm

Người phụ nữ sợ nhất điều gì? Khi độc thân, họ sợ xấu, sợ mập, sợ nghèo, sợ không có chồng. Nhưng khi đã kết hôn rồi, nỗi sợ của họ chỉ gói gọn bên chồng con. Họ sợ chồng con ăn không no mặc không ấm, sức khỏe không tốt.

noi so cua phu nu 2
Phụ nữ luôn tận tâm vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Dường như sự tận tâm và hy sinh đã trở thành một phần không thể thiếu của phụ nữ. Vì vậy họ luôn khổ sở, cảm thấy cô đơn. Đàn ông nên thấu hiểu nỗi sợ này của vợ.

Sợ chồng có người phụ nữ khác

Đây là nỗi sợ của phụ nữ khiến bản thân họ luôn sống trong ám ảnh. Tâm trí họ lúc nào cũng nghĩ đến chồng con. Khi chồng đi làm về trễ, trong đầu họ tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản tồi tệ. Họ sợ chồng có người phụ nữ khác, sợ hôn nhân đổ vỡ, sợ con cái bơ vơ.

noi so cua phu nu 3
Phụ nữ luôn sợ chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường nói phụ nữ lo xa. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ chồng mà ra. Vì lòng tin không đủ, đàn bà mới lo lắng đủ điều như vậy. Thế nên đàn ông đừng làm mất lòng tin nơi vợ của mình.

Sợ bản thân chưa chu toàn cho gia đình

Phụ nữ có thói quen lo lắng nhiều thứ. Phải là bản thân làm mới yên tâm, còn nhờ vả người khác, họ cảm thấy không thoải mái. Việc gì họ cũng ôm đồm vào người để rồi ốm đau bệnh tật cũng một mình chịu đựng.

noi so cua phu nu 4
Đàn ông nên yêu thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ơi, hãy quan tâm, yêu thương cô ấy thêm một chút. Yêu thương và lo lắng cho vợ chưa bao giờ là việc dư thừa. Đừng chỉ dùng lời nói, hãy hành động để bảo vệ người phụ nữ của mình.

Phụ nữ có quá nhiều nỗi sợ hãi vô hình. Vì vậy đàn ông hãy giúp vợ buông bỏ bớt những gánh nặng đó bằng cách sống tử tế. Chỉ cần đàn ông tử tế, đàn bà sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.

Lờ đi những điều này, phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi là đúng, đừng oán than hay trách móc

Lờ đi những điều này, phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi là đúng, đừng oán than hay trách móc

Nếu không làm được những điều này, phụ nữ bất hạnh là đúng. Đừng khóc than tại sao ông trời bất công, tại sao ai cũng hạnh phúc, chỉ có mình là khổ sở.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm đàn ông tử tế những điều đàn ông nên biết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này