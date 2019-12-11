Bí quyết làm tăng nhan sắc, sức hút của phụ nữ bất chấp độ tuổi

Có nhiều phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng xinh đẹp, trẻ trung, vì họ có những bí quyết rất riêng. Nhờ vậy mà dù đã chạm ngưỡng 40, 50, họ lúc nào có vẻ ngoài tươi tắn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Người đàn bà khôn ngoan không ép mình làm việc quá sức. Họ biết tiền quan trọng nhưng sức khỏe còn quý giá gấp trăm lần. Thay vì lao đầu vào công việc, chăm chồng con suốt ngày, họ sẽ dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi.

Muốn được người khác yêu thương, đừng nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ quyến rũ, có sức hút khi biết lắng nghe. Tập được thói quen này, bạn sẽ được người khác tôn trọng dù ở độ tuổi nào. Việc lắng nghe sẽ giúp bạn nhận ra những khuyết điểm của mình. Nói ít thể hiện bạn là người khí chất, không ba hoa, khoe khoang.

Lựa chọn trang phục phù hợp

Phụ nữ xinh đẹp khi biết ăn mặc phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, việc chọn trang phục hợp lý sẽ giúp bạn xinh đẹp, trẻ trung hơn trong mắt người khác. Bạn có thể không sở hữu vóc dáng đẹp hay gương mặt quá khả ái, nhưng chỉ cần có gu ăn mặc tốt là được. Một bộ quần áo hợp với vóc dáng, với lứa tuổi sẽ giúp bạn xinh đẹp hơn.

Không bàn tán về thất bại của người khác

Muốn hạnh phúc, đừng sân si chuyện người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà xinh đẹp nhất là khi biết buông bỏ những sân si, đố kỵ. Điều quan trọng nhất là bản thân bạn sống như thế nào, có tốt hay không? Mỗi người mỗi cảnh, đừng bàn tán quá nhiều đến thất bại hay thành công của người khác.

Sống lành mạnh

Phụ nữ dù thất tình, thất bại trong công việc hay hôn nhân đổ vỡ cũng phải sống tích cực và lành mạnh. Đừng sa đà vào rượu bia, thuốc lá để quên đi nỗi buồn. Hoặc đừng mải mê chạy theo những cuộc vui mà quên mất bản thân.

Phụ nữ phải sống tích cực và lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó hãy ăn uống, luyện tập thể dục chăm chỉ, làm việc và sinh hoạt một cách khoa học. Một trong những bí quyết để phụ nữ hạnh phúc là phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Đừng bao giờ vì ai đó mà giày vò, đối xử tàn nhẫn với bản thân.