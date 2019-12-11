Phụ nữ thà không lấy chồng chứ đừng kết hôn vì những lý do này

Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc, có người sung sướng cũng có kẻ khổ đau. Tuy nhiên, đừng vì những lý do này mà vội vàng kết hôn, sinh con kẻo ân hận về sau.

Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là sống dưới sự điều khiển của người khác. Không ít người theo quan điểm “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”, "cha mẹ muốn cưới thì con sẽ cưới". Khi chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân, mối quan hệ của bạn rất dễ đứt gánh giữa đường. Thế nên cuộc đời của mình, đừng để người khác quyết định thay, kể cả cha mẹ.

Phụ nữ đừng vì cô đơn mà kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, cô đơn không đáng sợ, điều đáng lo nhất là ở bên một người nhưng lòng vẫn thấy cô đơn. Có rất nhiều trường hợp, phụ nữ sợ cảm giác một mình nên muốn kết hôn. Tuy nhiên đừng vì cô đơn mà yêu vội cưới vàng một người, sau đó nhận ra bản thân không hạnh phúc.

Tin tưởng vào lời hứa hẹn

Phụ nữ càng tin tưởng càng bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay hứa, phụ nữ lại hay tin. Khi yêu, đàn ông thường hứa hẹn kết hôn rồi sẽ cho phụ nữ cuộc sống hạnh phúc hơn, sẽ tạo một gia đình ấm êm. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân vốn không như mơ. Có rất nhiều thứ phải lo toan, vì vậy dần dần người ta quên luôn những lời thề trong giông bão.

Nghĩ đàn ông của mình không ngoại tình

Đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ lấy nhầm chồng khi cứ ôm mộng tưởng này vào hôn nhân. Bởi đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối, chẳng qua là họ chưa có đủ điều kiện hoặc chưa bị phát hiện mà thôi. Thế nên nếu có kết hôn, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt về việc ai rồi cũng thay lòng đổi dạ.

Nghĩ đàn ông sẽ thay đổi tật xấu sau khi có vợ

Phụ nữ thường vỡ mộng khi bước vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tính tình con người không thể thay đổi một sớm một chiều. Vì vậy đàn bà đừng dại nghĩ đàn ông sẽ thay đổi vì mình. Và mình sẽ khiến anh ấy thay đổi theo hướng tích cực nhất. Thay vì trông mong vào điều không tưởng đó, bạn hãy chấp nhận “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Bất chấp tất cả để kết hôn

Đàn bà mù quáng đâm đầu vào hôn nhân, sau này sẽ hối hận. Yêu một người và cưới một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu có thể chia tay, nhưng cưới rồi chắc chắn không thể bỏ dễ dàng. Vì vậy hãy cân nhắc trước khi trao thân gửi phận cho ai đó.