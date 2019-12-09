Thà mất chồng, phụ nữ đừng bao giờ CHO PHÉP kẻ thứ ba làm những điều này với mình

Dù hiền lành đến mấy hay muốn giữ danh dự cho mình cũng như chồng, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ để kẻ thứ ba ngang nhiên làm những điều này với mình.

Dù có “hiền như cục đất”, bạn cũng đừng xuống nước cầu xin để kẻ thứ ba nhục mạ nhân phẩm của mình. Hãy chứng minh cho ả ta thấy, bạn không hề yếu đuối hay cam chịu. Và hãy cho cô ta biết được rằng, cướp chồng người khác phải trả cái giá đắt như thế nào.

Phụ nữ hãy bảo vệ con cái của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng để người khác đụng đến con cái của mình. Dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ con cho bằng được. Thà nhường gã đàn ông tệ bạc cho kẻ thứ ba còn hơn để con phải sống khổ cực. Bằng mọi giá, bạn phải giành quyền nuôi con.

Đụng chạm đến cha mẹ

Đừng để kẻ thứ ba đụng chạm đến cha mẹ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không để bất cứ ai đụng đến gia đình của mình. Đàn ông mất rồi sẽ kiếm lại được, còn cha mẹ là người duy nhất. Bạn đừng bao giờ để kẻ thứ ba nói những lời không hay về cha mẹ mình.

Chê bai vẻ ngoài của bạn

Phụ nữ nhất định phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba chẳng có quyền phán xét và bôi nhọ bạn. Đừng để ả ta có cơ hội châm biếm “vì chị xấu nên anh ấy mới bỏ chị”. Thế nên hãy làm đẹp, chăm sóc bản thân. Cuộc đời đàn bà thất bại nhất là không giữ được chồng vì xấu xí và để kẻ thứ ba cười nhạo. Hãy thật xinh đẹp để cho đàn ông “sáng mắt” khi đã bỏ lỡ một người như bạn.

Phỉ báng bạn vô dụng

Phụ nữ hãy sống sao cho cặp 'gian phu dâm phụ' phải ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chiến thắng, chắc hẳn ả nhân tình của chồng sẽ nói bạn là đồ vô dụng vì không giữ được chồng. Hãy chứng minh cho đôi "gian phụ dâm phụ" thấy rằng không cần người chồng ngoại tình, bạn vẫn sống tốt, vẫn có thể nuôi sống mình và con.