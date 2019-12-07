Học ngay bí quyết trở thành phụ nữ vạn người mê, chồng yêu đắm đuối của siêu mẫu nổi tiếng

Phụ nữ ai cũng phải có những bí quyết riêng để hấp dẫn người khác giới. Có người dùng nhan sắc, có người dùng tính cách hoặc nội tâm. Hãy tham khảo cách trở thành phụ nữ vạn người mê của nữ siêu mẫu để có cuộc sống như bà hoàng.

Người đàn bà trong hôn nhân phải luôn biết đủ, đừng đòi hỏi quá nhiều. Đừng cầu người đàn ông của mình trở nên hoàn hảo. Chỉ cần anh ấy tốt, tử tế với mình là được. Đừng đòi hỏi con cái phải xuất sắc, giỏi giang như “con nhà người ta”, chỉ cần chúng khỏe mạnh, hiểu chuyện là được. Tiền bạc trong nhà cũng đừng mong quá nhiều, chỉ cần đủ xài là được. Tất cả phải dừng ở mức đủ đầy, trung bình là viên mãn, an vui.

Hãy nở nụ cười tươi dù có bão giông lớn đến mấy - Ảnh minh họa: Internet

Thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ là nụ cười. Vì vậy hãy cười thật nhiều để tinh thần tốt hơn, đồng thời cũng khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Đàn ông thích ở bên cạnh kiểu phụ nữ lạc quan, luôn nở nụ cười và suy nghĩ tích cực. Thế nên dù mọi việc có khó khăn đến mấy, bạn cũng hãy nở nụ cười thật rạng rỡ để đối mặt. Đừng mang suy nghĩ tiêu cực trong đầu quá lâu ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống thường nhật.

Ánh nhìn

Phụ nữ phải có ánh nhìn đầy quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Khi giao tiếp, muốn người khác chú ý, bạn phải biết cách điều chỉnh ánh mắt của mình hợp lý. Khi nhìn vào đôi mắt chân thành của bạn, người đối diện sẽ say như điếu đổ. Khi đó bạn không cần phải dùng quá nhiều chiêu trò quyến rũ, đối phương sẽ "đổ đứ đừ" ngay trước mặt.

Giao tiếp

Muốn được nhiều người thích, phụ nữ phải giỏi giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, cần nhất là sự giao tiếp. Muốn hiểu nhau hơn, cả hai phải cùng ngồi xuống nói chuyện. Vì vậy phụ nữ muốn vạn người mê, hãy biết cách giao tiếp khéo léo. Đừng ăn nói sỗ sàng, dạy đời khiến người khác khó chịu. Hãy nói chuyện mềm mỏng, nhẹ nhàng và biết chừng mực. Dù vấn đề đó bạn có tinh tường đến mấy, hãy im lặng để tiếp thu ý kiến của đối phương.

Thông cảm

Phụ nữ phải biết thông cảm để được người khác yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan cần biết thông cảm cho người khác. Đừng vì cái tôi quá lớn của bản thân mà quên đi việc phải lắng nghe để hiểu nhau hơn. Muốn người khác yêu thương, quý trọng mình, bạn phải là người biết thông cảm với họ trước đã. Khi thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cả hai mới có sự đồng điệu trong tâm hồn.