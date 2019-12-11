Những câu nói NGUY HIỂM báo hiệu chồng có quan hệ mờ ám bên ngoài, vợ nên để tâm

"Chỉ là khách hàng làm ăn của anh, em lo làm gì"

Phụ nữ trong hôn nhân sợ nhất là bị phản bội, lừa gạt. Để tránh điều đó, bạn nên tinh tế nhận ra sự bất thường từ những câu nói của người đàn ông bên cạnh.

Nếu trong danh dạ của chồng thường xuyên xuất hiện số của người phụ nữ nào đó, bạn hãy chú ý. Khi thấy vợ hỏi, họ sẽ bảo rằng "chỉ là khách hàng làm ăn của anh, em lo làm gì". Đàn ông khi ngoại tình rất tinh vi, họ có thể đặt số điện thoại đó là đối tác, hoặc tổng đài chẳng hạn.

Cuộc đời đàn ông sẽ gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác nhau. Khi đi làm, họ tiếp xúc với đồng nghiệp, đối tác, bạn bè khác phái. Muốn hôn nhân hạnh phúc, bạn nên đề phòng những mối quan hệ bên ngoài của chồng, nhất là với người khác phái.

"Em thấy anh có thời gian đâu mà vui chơi, gái gú"

Đàn ông nói bận, phụ nữ nên để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường nói câu này để vợ không gặng hỏi, thắc mắc nữa. Tuy nhiên nhiều người vợ tin rằng chồng của mình bận thật. Dường như họ khá mờ mịt về những chuyện chồng làm. Đây là câu nói nguy hiểm mà chồng ngoại tình thường xuyên dùng để bao biện cho mình.

"Em xem lại cách ăn mặc của mình đi"

Chồng so sánh vợ với người khác, chắc chắn có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Khi chê bai cách ăn mặc, vẻ ngoài của vợ, chắc chắn đàn ông đã có người khác trong lòng để so sánh. Khi tìm được người xinh đẹp hơn, họ muốn vợ mình phải giống như vậy. Trong lòng họ, hình bóng của người phụ nữ kia đã chi phối hết khiến họ vô tình nảy sinh thói quen so sánh.

"Đừng làm phiền anh nữa, anh còn nhiều việc phải làm"

Chồng chê bạn phiền, có lẽ anh ấy đã có mối quan hệ mới vui hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông chê vợ phiền, đồng nghĩa với họ đã muốn thay lòng. Có lẽ họ cảm thấy ở bên cạnh người nào đó vui vẻ hơn là ở bên vợ. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, giữa vợ chồng của bạn sẽ dần có khoảng cách và khó lòng hàn gắn được.

"Đàn ông ai mà không phong lưu"

Đàn ông ngoại tình thường cổ xúy cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng bạn vô tình bàn luận về một bộ phim hay vở kịch có người đàn ông ngoại tình, anh ấy cho rằng "đàn ông ai mà chẳng phong lưu", bạn nên để tâm. Có thể chồng bạn đang có xu hướng muốn ngoại tình nên mới cảm thấy việc đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường.