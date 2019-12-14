‘Lắc đầu’ trước những việc này, đàn bà lấy chồng vô tâm đến mấy cũng không khổ

Phụ nữ yêu 14/12/2019 09:27

Dù có lấy nhầm chồng vô tâm, đàn bà khôn ngoan cũng sẽ không khổ khi biết “lắc đầu” trước những việc này, càng tỏ ra không biết càng có phúc.

Phụ nữ lấy chồng, không phải ai cũng có số hưởng. Có người lấy được chồng tốt, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng cũng có người lấy phải kẻ vô tâm, suốt ngày chè chén làm khổ vợ con. Vậy làm thế nào để tự bảo vệ mình trước những biến cố của hôn nhân? Phụ nữ hãy đọc bài viết dưới đây.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan khi biết từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Không đáp ứng hết tất tần tật những việc chồng muốn

Đứng trước lời yêu cầu của chồng, hãy biết từ chối khéo léo. Hãy để anh ấy tự lập, tự làm những việc của mình. Bạn tuyệt đối đừng chiều chuộng chồng để anh ấy sinh tật, hư hỏng, dựa dẫm vào vợ. Đàn ông như những đứa trẻ to xác, bạn phải biết cứng rắn để không làm khổ mình.

dan ba khon ngoan 2
Phụ nữ đừng đáp ứng những yêu cầu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ đáp ứng hết những yêu cầu của chồng. Đặc biệt không tạo cho chồng thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào vợ. Bởi đàn ông vô tâm sẽ chẳng để tâm đến những việc vợ làm cho mình. Họ xem đó là nghĩa vụ của phụ nữ và dần đánh mất đi trách nhiệm của mình với gia đình.

Những cách để phụ nữ hạnh phúc là “em không biết, anh tự làm đi”. Phụ nữ phải ngốc một chút, giả vờ không biết để bản thân được sống yên ổn. Càng biết nhiều càng chịu thiệt thòi mà thôi.

Việc anh chị em, cha mẹ chồng nhờ vả

Bạn có thể giúp đỡ mọi người, nhưng đừng ôm đồm mọi việc. Hãy biết từ chối những việc mình không thích làm. Ví dụ như nếu ai đó mượn tiền, hoặc nhờ vả bạn đứng ra gánh vác chuyện gì đó, hãy nói rằng việc đó quá sức với mình, không thể làm được.

dan ba khon ngoan 3
Hãy biết từ chối để sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có thể họ sẽ bàn tán những lời không hay sau lưng bạn, nhưng đổi lại bạn sẽ được yên thân. Bởi có những việc, bạn giúp đỡ người ta, thành công sẽ nhận được lời cảm ơn. Nhưng thất bại, chính bạn sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả. Thế nên phụ nữ khôn ngoan phải biết “khù khờ” đúng lúc để không ai nhờ vả.

Lắc đầu trước những lời hứa của đàn ông

Phụ nữ muốn không khổ, đừng tin tưởng ai hết lòng, kể cả chồng. Đàn ông có lòng dạ dễ đổi thay, hôm nay hứa hẹn với bạn nhiều điều, ngày mai chưa hẳn đã nhớ. Vì vậy dù có yêu thương chồng đến mấy cũng đừng đặt niềm tin quá nhiều.

dan ba khon ngoan 4
Phụ nữ đừng tin tưởng đàn ông quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói mười, chỉ nên tin năm, sáu phần, những phần còn lại tin vào những gì mắt mình thấy. Trong hôn nhân đừng chỉ nên yêu bằng miệng, hãy dùng những bộ phận khác để cảm nhận sự chân thành hay giả dối của đối phương.  

Đàn ông càng cho vợ thoải mái tiêu tiền vào những thứ này càng giàu có, thành công

Đàn ông càng cho vợ thoải mái tiêu tiền vào những thứ này càng giàu có, thành công

Đàn ông khôn ngoan càng ủng hộ nhiệt tình khi vợ tiêu tiền vào những khoản này càng thành công, gia đình hạnh phúc, vợ ngoan ngoãn tận tâm hết mình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc chồng vô tâm những điều phụ nữ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này