‘Lắc đầu’ trước những việc này, đàn bà lấy chồng vô tâm đến mấy cũng không khổ

Phụ nữ lấy chồng, không phải ai cũng có số hưởng. Có người lấy được chồng tốt, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng cũng có người lấy phải kẻ vô tâm, suốt ngày chè chén làm khổ vợ con. Vậy làm thế nào để tự bảo vệ mình trước những biến cố của hôn nhân? Phụ nữ hãy đọc bài viết dưới đây.

Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ đáp ứng hết những yêu cầu của chồng. Đặc biệt không tạo cho chồng thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào vợ. Bởi đàn ông vô tâm sẽ chẳng để tâm đến những việc vợ làm cho mình. Họ xem đó là nghĩa vụ của phụ nữ và dần đánh mất đi trách nhiệm của mình với gia đình.

Đứng trước lời yêu cầu của chồng, hãy biết từ chối khéo léo. Hãy để anh ấy tự lập, tự làm những việc của mình. Bạn tuyệt đối đừng chiều chuộng chồng để anh ấy sinh tật, hư hỏng, dựa dẫm vào vợ. Đàn ông như những đứa trẻ to xác, bạn phải biết cứng rắn để không làm khổ mình.

Những cách để phụ nữ hạnh phúc là “em không biết, anh tự làm đi”. Phụ nữ phải ngốc một chút, giả vờ không biết để bản thân được sống yên ổn. Càng biết nhiều càng chịu thiệt thòi mà thôi.

Việc anh chị em, cha mẹ chồng nhờ vả

Bạn có thể giúp đỡ mọi người, nhưng đừng ôm đồm mọi việc. Hãy biết từ chối những việc mình không thích làm. Ví dụ như nếu ai đó mượn tiền, hoặc nhờ vả bạn đứng ra gánh vác chuyện gì đó, hãy nói rằng việc đó quá sức với mình, không thể làm được.

Hãy biết từ chối để sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có thể họ sẽ bàn tán những lời không hay sau lưng bạn, nhưng đổi lại bạn sẽ được yên thân. Bởi có những việc, bạn giúp đỡ người ta, thành công sẽ nhận được lời cảm ơn. Nhưng thất bại, chính bạn sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả. Thế nên phụ nữ khôn ngoan phải biết “khù khờ” đúng lúc để không ai nhờ vả.

Lắc đầu trước những lời hứa của đàn ông

Phụ nữ muốn không khổ, đừng tin tưởng ai hết lòng, kể cả chồng. Đàn ông có lòng dạ dễ đổi thay, hôm nay hứa hẹn với bạn nhiều điều, ngày mai chưa hẳn đã nhớ. Vì vậy dù có yêu thương chồng đến mấy cũng đừng đặt niềm tin quá nhiều.

Phụ nữ đừng tin tưởng đàn ông quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói mười, chỉ nên tin năm, sáu phần, những phần còn lại tin vào những gì mắt mình thấy. Trong hôn nhân đừng chỉ nên yêu bằng miệng, hãy dùng những bộ phận khác để cảm nhận sự chân thành hay giả dối của đối phương.