Nếu hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ trung niên nhất định phải làm được những điều này

Phụ nữ yêu 14/12/2019 09:31

Nếu hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ trung niên nhất định phải làm được những điều này để tự tạo niềm vui cho mình trong phần đời còn lại.

Không phải người phụ nữ nào cũng có được hạnh phúc trọn vẹn khi bước vào hôn nhân. Ai được chồng yêu thương, cưng chiều thì xem như may mắn. Còn ai không được như ý, hãy làm những điều này để cứu vãn cuộc đời của chính mình.

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Nếu hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà hãy yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Để dành đủ tiền nuôi bản thân

Nếu phụ nữ trung niên không cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, hãy để dành thật nhiều tiền. Dùng số tiền đó để nuôi dưỡng những niềm vui nhỏ bé của mình. Ví dụ như mua sắm, ăn uống hoặc đi du lịch để mở mang đầu óc.

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Phụ nữ hãy dành tiền để tạo niềm vui cho mình khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng năm qua đã quá khổ cực bên cuộc hôn nhân không trọn vẹn, những năm tháng còn lại hãy biết yêu thương chính mình. Không tìm được niềm vui bên chồng, hãy tìm sự thú vị bên những việc làm khác. Không được người khác yêu thương, hãy tự biết yêu thương chính mình.

Cố gắng thay đổi tư tưởng của mình, tránh mơ mộng hão huyền

Nếu hôn nhân không hạnh phúc, đừng mơ mộng như thời son trẻ. Hãy sống với thực tế và hiểu được rằng không có ai yêu thương mình ngoài chính mình. Cuộc đời phụ nữ đừng mơ mộng làm công chúa đợi chờ hoàng tử đến. Mà hãy mạnh mẽ tự mang lại cuộc sống đủ đầy cho mình.

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Phụ nữ nên biết tỉnh giấc mộng xuân thì - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó cũng đừng nhắc nhớ đến chuyện cũ. Người đã tệ bạc thì muôn đời tệ bạc. Dù có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể nào làm thay đổi một người.

Suy nghĩ tích cực, làm đẹp mỗi ngày

Chồng con không còn là nỗi bận tâm trong cuộc đời, người đàn bà khôn ngoan hãy tích cực làm đẹp, sống vui khỏe mỗi ngày. Dùng những tháng năm còn lại để sống theo sở thích của bản thân. Sống theo những gì mà bản thân muốn, không còn sợ hãi hay e dè bất cứ chuyện gì.

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Hãy suy nghĩ tích cực để vui vẻ hơn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người bạn, cả tháng năm tuổi trẻ dành hết cho gia đình, đến khi bệnh tật lại không có người lo. Vào viện thăm bà ấy trong một buổi chiều gió nhẹ, nằm trên chiếc giường bệnh, tôi cảm thấy bà ấy gầy đi nhiều.

Những ngày gần đất xa trời, bà ấy mới cảm thấy tiếc nuối vì bản thân còn rất nhiều điều chưa làm. Nào là mua chiếc đầm mình thích nhất, trang điểm thật đẹp rồi uống trà chiều cùng hội bạn thân. Bởi vậy phụ nữ ơi, cuộc đời ngắn ngủi, vui được ngày nào cứ vui, hưởng thụ được ngày nào cứ hưởng thụ. Đừng vì một người mà đến bản thân cũng không màng đến.

Mỗi ngày phụ nữ khôn ngoan hãy ‘rót’ vào tai chồng những câu này để anh ấy không thể sống thiếu vợ

Mỗi ngày phụ nữ khôn ngoan hãy ‘rót’ vào tai chồng những câu này để anh ấy không thể sống thiếu vợ

Người vợ khôn ngoan không cần bí quyết giữ chồng gì quá cao siêu. Mỗi ngày chỉ cần “rót” vào tai chồng những lời đường mật này, chắc chắn anh ấy đi đâu, làm gì cũng muốn về nhà với vợ.

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