Những điều người vợ tinh tế vĩnh viễn không bao giờ để chồng biết

Phụ nữ yêu 12/02/2019 05:30

Một người vợ tinh tế luôn khiến chồng vừa yêu vừa nể. Vì sự tinh tế đó xuất phát từ tình yêu thương dành cho gia đình, sự khôn khéo để chồng hài lòng và hãnh diện.

Những điều khiến chồng tự ti

Người vợ tinh tế luôn biết chồng không thích điều gì, hay khi nào tự trọng của chồng dễ bị tổn thương nhất. Bởi họ biết, đằng sau mỗi người đàn ông luôn là một cái tôi lớn. Đàn ông càng lớn tuổi càng có những cái tôi không để ai chạm vào, dù là bạn đời. Bởi thế, vợ hiểu có những chuyện là ranh giới, những lúc dù giận mấy cũng phải nhịn nhường hay im lặng.

Một người vợ tinh tế dù biết vẫn có thể nói không biết để chồng chỉ dạy, hay ra oai với người ngoài. Một người vợ khôn khéo dù làm nhiều tiền hơn chồng vẫn sẵn sàng để chồng nắm tài chính, để chồng quyết những vấn đề lớn trong nhà. Một người vợ khôn ngoan luôn muốn lùi về sau, để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa dựa dẫm và muốn chồng chở che khi cần.

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Một người vợ khôn ngoan luôn muốn lùi về sau, để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa dựa dẫm và muốn chồng chở che khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Những hy sinh thầm lặng

Có những hy sinh, phụ nữ không cần phải kể công để chồng biết. Sự biết ơn ở đàn ông dành cho vợ, không phải ai cũng xem là công lao, là điều phải trân trọng. Vì đàn ông, có người xem hy sinh của vợ là gánh nặng, có người lại xem là chỗ dựa mà không muốn cố gắng hơn. Không phải điều gì vợ cho là hy sinh, chồng cũng công nhận, hay hy sinh của vợ cũng chưa chắc chồng muốn nhận.

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Không phải điều gì vợ cho là hy sinh, chồng cũng công nhận, hay hy sinh của vợ cũng chưa chắc chồng muốn nhận - Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, trở nên tinh tế trong mắt chồng thì hãy hy sinh vì mình muốn. Đừng xem hy sinh là gánh nặng, là trách nhiệm hay thiệt thòi. Phụ nữ càng tinh tế, càng có những sự hy sinh âm thầm khiến bản thân thấy hài lòng và hạnh phúc. Hơn hết, khi chồng biết đó là điều vợ làm vì gia đình, chồng con, càng khiến anh ấy yêu thương và trân trọng vợ hơn.

Những điều chồng không nên biết

Giữa vợ và chồng, giấu giếm là chuyện không nên làm. Nhưng có những chuyện nếu chồng biết chẳng lợi ích gì, lại bất lợi cho hôn nhân thì vợ không cần phải nói. Như chuyện về người cũ chẳng cần nhắc tới, hay những rắc rối bên nhà ngoại mà chồng không thể giải quyết. Vợ tinh tế có thể chia sẻ tâm tư về mọi chuyện trong cuộc sống với chồng, nhưng chắc chắn biết bảo vệ gia đình mình, cũng để chồng thấy nhẹ gánh khi cần.

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Vợ tinh tế có thể chia sẻ mọi tâm tư về mọi chuyện trong cuộc sống với chồng, nhưng chắc chắn biết bảo vệ gia đình mình, cũng để chồng thấy nhẹ gánh khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bản thân có thể giải quyết

Một người vợ tinh tế trong mắt chồng sẽ không tạo cho anh ấy áp lực phải làm những việc cô ấy có thể làm được. Những việc có thể làm, vợ đều tự làm nếu chồng bận rộn. Nhưng họ vẫn có cách đòi hỏi khéo léo bằng cách nhờ vả, khen ngợi để chồng làm điều gì đó giúp mình. Khi thấy vợ có thể độc lập khi mình bận rộn, đàn ông luôn thấy thoải mái để ra ngoài làm việc và thành công. Và khi được nhờ cậy từ người phụ nữ của mình, được khen ngợi để làm việc gì đó, đàn ông sẽ làm với tâm trạng thoải mái hơn, và sẽ càng tự nguyện với những lần sau đó.

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