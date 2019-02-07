Yêu 10 năm không cưới, mới gặp 2 tháng đã thành vợ chồng, nhân duyên chính là vậy…

Phụ nữ yêu 07/02/2019 05:30

Chúng ta có thể từng yêu say đắm một người, nhưng rồi lại lấy một người khác, như một sự sắp đặt diệu kì mà ta chẳng ngờ hết...

Người ta hay nói, vợ chồng là có duyên mới gặp, có nợ mới bên nhau cả đời. Bởi có người yêu nhau 3, 4 năm, có khi cả 10 năm chẳng ít, cuối cùng vẫn là người dưng. Vậy mà có người chỉ mới gặp nhau 2, 3 tháng, vậy mà thành vợ thành chồng. Suy cho cùng thì chẳng thể lấy tình yêu sâu hay đậm, thời gian bên nhau ngắn hay dài để giải thích. Đều là bởi một từ “duyên”.

Yêu nhau lâu chưa chắc có hạnh phúc lâu, cũng đừng khinh tình yêu của ai mấy ngày đã thành vợ chồng sẽ sớm lụi tàn. Vợ chồng bên nhau lâu dài hay không chẳng phải do yêu ít hay nhiều, dài hay ngắn, mà là cốt có thể hiểu nhau bao nhiêu, vì nhau cố gắng nhường nhịn bao nhiêu.

Yêu 10 năm không cưới, mới gặp 2 tháng đã thành vợ chồng, nhân duyên chính là vậy… - Ảnh 1
Vợ chồng là có duyên mới gặp, có nợ mới bên nhau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế thì chỉ khi lấy nhau về, những điểm chưa tốt của nhau mới dần bộc lộ. Bởi thực tế thì phũ phàng, mà tình yêu thì dễ vỡ. Lúc còn chưa biết thực tế, điều gì cũng có thể nghĩ vì tình yêu mà khác. Nhưng cưới nhau rồi, va phải thực tế, điều gì cũng trở nên tiêu cực, thậm chí là không lối thoát. Rồi lại ngồi xuống mà nghĩ liệu có thể đi tiếp cùng nhau, hay học cách chấp nhận lại một người bạn đời mình đã lựa chọn. Mà thật ra thì con người có ai hoàn hảo đâu. Dù là vợ chồng, yêu nhau mấy cũng chỉ có thể cho nhau một nửa trái tim. Hai nửa ghép lại vì yêu thương cũng đâu thể ngày một đã chung nhịp đập.

Chẳng hiếm thấy khi bao người có thể bên nhau thậm chí là cả 10 năm dài, ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng ghen tỵ. Vì nhường ấy năm bên nhau, tình yêu ban đầu như trở thành tình thân máu thịt, thế thì còn gì có thể phá vỡ tách rời. Vậy mà ngày cưới, cô gái lại không lấy người đàn ông bên mình năm son trẻ, chàng trai cũng không chọn người phụ nữ dành cả thanh xuân cho mình.

Yêu 10 năm không cưới, mới gặp 2 tháng đã thành vợ chồng, nhân duyên chính là vậy… - Ảnh 2
Vậy mà ngày cưới, cô gái lại không lấy người đàn ông bên mình năm son trẻ, chàng trai cũng không chọn người phụ nữ dành cả thanh xuân cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng có những đôi yêu nhau mặn nồng sâu đậm, chỉ đến khi chung nhà rồi lại chóng rời bỏ. Vì tình yêu ban đầu nghĩ là đậm sâu, hóa ra cũng không vượt qua nổi cái tôi khi là vợ chồng, hay  những trách nhiệm nặng nề của hôn nhân. Ngày trước ước có thể bên nhau tháng tháng ngày ngày, giờ lại đến một bữa cơm cũng không thể yên lành ăn cùng nhau. Đến cùng lại chọn cách buông tay để giải thoát cho nhau. Vợ chồng đến với nhau là vì cái duyên, còn ở bên nhau được hay không là ở chữ “nợ”.

Lại có những đôi gặp nhau được vài lần, yêu nhau được mấy tháng đã muốn ở cạnh nhau cả đời. Như cô bạn tôi từng dành 7 năm để yêu một người, nhưng rồi lại chọn một người chỉ mới quen bảy tháng làm chồng. Lúc cô ấy gửi thiệp cưới, tôi vẫn nghĩ có phải là bạn vội vã vì một chút cô đơn sau một cuộc tình tốn quá nhiều thanh xuân. Nhưng bạn tôi chỉ nói: “Ngần ấy năm cũng không thể là vợ chồng, còn người này vừa gặp tao đã muốn lấy làm chồng”. Rồi thì cũng gần 7 năm rồi, bạn tôi hạnh phúc chưa từng một lần hối hận. Chắc đơn giản là nhân duyên vợ chồng ở đời chính là như vậy.

Yêu 10 năm không cưới, mới gặp 2 tháng đã thành vợ chồng, nhân duyên chính là vậy… - Ảnh 3
Chúng ta có thể từng yêu say đắm một người, nhưng rồi lại lấy một người khác, như một sự sắp đặt diệu kì mà ta chẳng ngờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta có thể từng yêu say đắm một người, nhưng rồi lại lấy một người khác, như một sự sắp đặt diệu kì mà ta chẳng ngờ hết. Bởi thế, dù bạn đã lấy ai cũng hãy yêu thương và quý trọng họ. Vì để gặp nhau trong 7 tỷ người tấp nập, qua hết những duyên nợ dở dang chồng chéo, bạn mới tìm thấy người ấy. Thế thì, hãy giữ thật chặt, vì đâu phải ai cũng có thể là vợ chồng của nhau đời đời kiếp kiếp như thế…

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Từ khóa:   nhân duyên vợ chồng Yêu 10 năm không cưới

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