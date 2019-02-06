Làm sao để chồng luôn có cảm giác lo lắng sợ mất vợ?

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ khiến chồng luôn có cảm giác lo lắng sợ mất vợ, hơn là cứ theo sát kiểm soát chồng. Họ không bao giờ ưu tiên chồng là cả thế giới. Thay vào đó, họ sẽ có cách khiến đàn ông phải giữ họ…

Tự yêu bản thân hơn mỗi ngày Sai lầm lớn nhất của phụ nữ trong hôn nhân là chỉ ưu tiên chồng con mà bỏ bê bản thân. Với đàn bà lấy chồng, làm gì nghĩ gì cũng đều vì chồng con trước nhất, nhưng đừng vì vậy mà quên đi chính mình. Vì chẳng biết được liệu có ngày lòng dạ đàn ông đổi thay, thế thì đàn bà phải biết tự yêu mình trước, mỗi ngày đều phải thương lấy mình nhiều hơn. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ trong hôn nhân là chỉ ưu tiên chồng con mà bỏ bê bản thân - Ảnh minh họa: Internet Thay vì chỉ dành hết thời gian trong bếp, làm việc nhà, lo cho chồng con, phụ nữ hãy dành thời gian cho bản thân và các mối quan hệ bên ngoài. Một người vợ luôn biết làm đẹp, lại có sẵn một cuộc sống đẹp bên ngoài cánh cửa gia đình luôn luôn khiến chồng sợ mất.

Khiến chồng ghen đôi chút Trong tình yêu và cả hôn nhân thì ghen tuông là gia vị phải có, dù ít. Vì có yêu thương, để ý đến đối phương thì mới có ghen, hay có ghen thì mới biết để quan tâm đến bạn đời nhiều hơn. Bởi vậy, phụ nữ đừng lúc nào cũng là người theo dõi, ghen tuông với những người phụ nữ bên chồng. Ngược lại, phụ nữ cũng nên cho chồng chút ít cảm giác sợ mất, ghen tuông và theo dõi vợ. Phụ nữ cũng nên cho chồng chút ít cảm giác sợ mất, ghen tuông và theo dõi vợ - Ảnh minh họa: Internet Khi ra ngoài không có chồng đi cùng, phụ nữ nên chăm chút bản thân, cũng có thể tỏ ra bí hiểm đôi chút. Cũng hãy để những người đàn ông bên cạnh chồng thấy ngưỡng mộ, ganh tị với chồng khi có được người vợ như bạn. Không phải là lả lơi, ăn diện quá mức, mà chỉ là muốn chồng chú ý bạn hơn, tự hoàn thiện mình để nổi bật hơn. Cách khiến chồng sợ mất vợ nhất là cứ xinh đẹp và cuốn hút theo cách của bản thân.

Độc lập Không ít phụ nữ sau khi kết hôn thường có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào chồng, từ sinh hoạt hằng ngày đến tài chính. Nhưng nếu thế thì chồng sẽ cảm thấy mỏi mệt và có phần căng thẳng vì gánh nặng trách nhiệm. Phụ nữ hãy nhớ, dù bạn có chồng đồng hành nhưng bản thân cũng phải tự độc lập có cuộc sống tự chủ. Chồng giàu thì vợ vẫn phải có công việc riêng, có tiền của mình. Còn chồng chưa giàu, thì vợ có việc làm ổn định sẽ bớt gánh nặng cho chồng. Đó không chỉ là sự san sẻ giữa vợ chồng, mà còn là đường lui an toàn cho phụ nữ về sau. Phụ nữ hãy nhớ, dù bạn có chồng đồng hành nhưng bản thân cũng phải tự độc lập có cuộc sống tự chủ - Ảnh minh họa: Internet Giỏi chuyện gối chăn Vợ khôn ngoan chính là ngoan hiền ngoài phòng khách và biết “hư” khi lên giường cùng chồng. Một trong những cái “hư” đó là phụ nữ nên biết cách chủ động để chồng phải say mê. Đàn ông trong chuyện chăn gối thường thích khi vợ chủ động thể hiện và đáp ứng nhu cầu của họ. Khi có được sự thăng hoa, nhu cầu được giải tòa, chồng không chỉ muốn gần vợ nhiều hơn mà còn sợ lo lắng mất vợ!

Thay vì khư khư giữ chồng, hãy học cách yêu thương bản thân mình thực sự Khi đứng giữa “tâm bão” của cuộc hôn nhân đang rạn vỡ, tôi đã chọn cách buông tay và cố gắng giữ mình hạnh phúc thay vì níu giữ một người chồng không còn hướng về mình.

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