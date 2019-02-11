Khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này

Phụ nữ yêu 11/02/2019 05:30

Đã là vợ chồng thì không tránh được lúc cãi vã mâu thuẫn. Nhưng không phải cứ cãi nhau là trở nên hằn học, xa cách nhau hơn. Ngược lại, một người chồng thấu hiểu và bản lĩnh sẽ luôn làm được việc này khi vợ chồng cãi vã, để càng hiểu và yêu nhau hơn…

Chồng sẵn sàng nhận sai

Bất kì ai cãi nhau đều sẽ có lúc không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, vô thức làm tổn thương đối phương. Từ đó mà những hậu quả sau những cuộc cãi vã nảy lửa thường để lại vết thương khó lành trong cả hai.

Đàn ông thì luôn hiếu thắng và có sĩ diện cao. Nhưng một khi là người chồng tốt và yêu thương vợ, gia đình, họ sẽ sẵn sàng hạ thấp cái tôi để nhận sai khi cãi vã lên đỉnh điểm. Bởi họ hiểu, là vợ chồng thì dù có cãi long trời lở đất thì vẫn bên nhau, phải bình tĩnh cùng nhau giải quyết. Đã thế thì phải có một người dịu trước, và đàn ông thì nhường người phụ nữ của mình có gì khó.

Khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này - Ảnh 1
Một khi là người chồng tốt và yêu thương vợ, gia đình, họ sẽ sẵn sàng hạ thấp cái tôi để nhận sai khi cãi vã lên đỉnh điểm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm chồng hơn thua với ai chứ đừng đòi thắng vợ mình làm gì. Vì một câu nhận sai thì người còn lại cũng sẽ tự nhận mình chưa đúng ở đâu. Cách hành xử này còn thể hiện người đàn ông giàu bao dung và yêu thương vợ, vợ cũng sẽ dần cảm thông và nhịn nhường chồng hơn.

Hài hước tạo không khí giúp vợ bớt giận

Phụ nữ giận thì lớn mà cũng mau dịu mau quên. Đàn ông hiểu vợ thì chỉ cần vài câu nói đùa, vài hành động hài hước thì vợ cũng đã cười mà chẳng còn nhớ đã giận thế nào. Một cuộc cãi vã có lớn hay không, khó giải quyết ra sao đều là do người trong cuộc quyết định. Chồng là người đàn ông trong nhà, đôi khi cũng nên bỏ qua những điều không đáng, giúp vợ vui vẻ thoải mái hơn.

Không nói nặng lời với vợ

Cãi nhau rồi là lời ra tiếng vào chẳng kịp nghĩ suy, cứ vô thức làm tổn thương đối phương sâu sắc. Nhưng những lời nói khi ấy chắc chắn lúc lửa giận qua đi người nói ra sẽ phải hối hận.

Khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này - Ảnh 2
Một người chồng tốt và bản lĩnh sẽ biết kiềm chế lời nói, không để cơn giận biến thành những lời nói có sức sát thương cao với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng tốt và bản lĩnh sẽ biết kiềm chế lời nói, không để cơn giận biến thành những lời nói có sức sát thương cao với vợ. Vì họ hiểu phụ nữ một khi bị tổn thương bởi lời nói của chồng sẽ khó quên hơn. Và nếu tệ hơn, một lời nói vô tâm vô tình của chồng cũng có thể khiến hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Đàn ông khi giữ im lặng lúc vợ nóng giận chính là người xứng đáng làm chồng trong gia đình.

Không nhắc lại chuyện cũ

Chuyện quá khứ, lỗi lầm đã cũ vốn chẳng ai muốn xảy ra. Vì vậy, một người chồng thương vợ sẽ không bao giờ nhắc về chuyện cũ để trách móc, làm mất mặt vợ khi cãi nhau.

Người chồng tốt luôn quan niệm rằng đã tôn trọng nhau thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tôn trọng đối phương.

Không so sánh vợ với người khác

Chẳng ai thích bị so sánh, nhất là khi đang cãi nhau. Mâu thuẫn vốn đã chưa được giải quyết, lại thêm việc bị so sánh chắc chắn ai cũng sẽ khó chấp nhận.

Khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này - Ảnh 3
 Chồng thương vợ thì dù có cãi vã lớn thế nào thì vẫn luôn trân quý vợ, xem vợ là tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng thương vợ thì dù có cãi vã lớn thế nào thì vẫn luôn trân quý vợ, xem vợ là tốt nhất. Anh ấy chỉ nghĩ cãi nhau là để hiểu nhau hơn, chứ không phải để tổn thương nhau. Đây mới là người chồng đúng nghĩa.

Không giảng đạo lý

Đàn ông thường có những đạo lý, lời lẽ để chỉ dạy vợ. Điều này cũng không hẳn là sai nếu vợ chồng có thể giúp nhau hoàn thiện. Nhưng khi cãi nhau, đây lại là hành động dễ khiến lửa cãi vã thêm lớn.

Một người đàn ông biết nghĩ cho vợ sẽ để vợ có thời gian bình tĩnh lại, hơn là tỏ ra giảng đạo để vợ càng thấy ức chế, không vui.

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