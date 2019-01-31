Đàn ông có tiền cần thêm đàn bà, đàn bà có tiền chẳng cần người đàn ông nào

Đàn bà có thể vì yêu mà tin tưởng gửi gắm hết mong ước hạnh phúc và bạc tiền vào đàn ông. Nhưng đến khi họ bị đàn ông tổn thương sâu sắc, đàn ông đòi rời đi, họ mới nhận ra tiền mới đáng cần hơn một kẻ tệ bạc.

Trong một cuộc tụ họp, tôi từng nghe loáng thoáng các ông bảo nhau rằng, đàn ông giàu có rồi thì phải có thêm vài ba cô bồ đi cùng. Tôi khi ấy đã rất muốn hỏi một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng nhất, rằng ai là người giúp ông ta là ủi nó thẳng thớm mỗi ngày? Người đàn ông từng một lần phá sản, phải cậy dựa vào vợ suốt mấy năm dài, liệu nhân tình có thể bên ông ta khi trắng tay? Hay người đàn ông giàu sang có cô vợ đơn thuần hết lòng tin tưởng ông ấy, liệu rằng nhân tình có tốt bằng vợ… Nhưng rất lâu sau này, khi đã gặp nhiều hơn những người chồng ngoại tình, tôi đều không còn cồn cào muốn vạch trần họ nữa. Bởi tôi hiểu một sự thật đau lòng rằng đàn ông càng có tiền sẽ càng muốn nhiều hơn mọi thứ, bao gồm cả đàn bà. Họ nghĩ sức mạnh của đồng tiền có thể cho họ quyền có thêm dục vọng và sở hữu. Họ trở thành những kẻ luôn thay đổi lộ trình để theo đuổi những điều mình muốn, thì phút chốc cũng muốn đổi thay người phụ nữ cạnh bên như một thói quen.

Một sự thật đau lòng rằng đàn ông càng có tiền sẽ càng muốn nhiều hơn mọi thứ, bao gồm cả đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sang giàu đổi vợ nghiễm nhiên đúng với nhiều người. Dù không hẳn rằng đàn ông giàu có trên đời này đều bội bạc, nhưng đồng tiền luôn có thể cho đàn ông nhiều cơ hội để ngoại tình. Để rồi họ quên rằng dù nghèo hay giàu thì cũng chỉ có duy nhất một người vợ tào khang chịu bên họ qua thăng trầm. Nhân tình họ mua được khi có tiền không bao giờ bằng chân tình họ có được cùng vợ lúc nghèo khó. Nhưng đàn bà khi có nhiều tiền trong tay lại hoàn toàn khác. Tôi từng nhìn thấy nhiều người đàn bà giàu có, đam mê và thành công nhưng họ lại chẳng cần đàn ông đến sống chết. Hay những người phụ nữ càng có tiền của chính mình, càng thủy chung với người đàn ông họ chọn. Sự giàu có của một người đàn bà vốn không làm bản ngã thủy chung của họ ngã nghiêng. Đàn bà giàu để kiêu hãnh, để tự do, để giúp người đàn ông họ yêu, chứ chẳng bao giờ để thay lòng đổi dạ.

Đàn bà giàu để kiêu hãnh, để tự do, để giúp người đàn ông họ yêu, chứ chẳng bao giờ để thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có thể vì yêu mà tin tưởng gửi gắm hết mong ước hạnh phúc và bạc tiền vào đàn ông. Nhưng đến khi họ bị đàn ông tổn thương sâu sắc, đàn ông đòi rời đi, họ mới nhận ra tiền mới đáng cần hơn một kẻ tệ bạc. Khi một người đàn bà bắt đầu biết tiền quan trọng như một sự an toàn, họ trở nên độc lập và kiên cường hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu có điểm tựa riêng, có nền tảng cho những hạnh phúc ngoài đàn ông. Những nỗi lo của đàn bà chỉ còn là kiếm tiền và tận hưởng, đàn ông với họ là con số 0 có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Sự độc lập tài chính là một sức mạnh của đàn bà, cũng là tấm màng bảo vệ họ khỏi tổn thương đàn ông có thể gây ra. Bởi thế mà không ít đàn bà từng đau khổ vì sống dựa dẫm, hết mình vì đàn ông một khi kiếm ra tiền liền trở nên độc lập và hạnh phúc hơn. Nỗi lo của đàn bà chỉ còn là kiếm tiền và tận hưởng, đàn ông với họ là con số 0 có cũng được, mà không cũng không sao - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế mới nói, đàn ông có tiền họ cảm thấy họ muốn có thêm phụ nữ, còn đàn bà làm ra tiền lại cảm thấy chẳng cần người đàn ông nào cả. Tiền không phải là tất cả với đàn bà và đàn ông. Nhưng có tiền rồi người ta có thể biết đàn ông có thủy chung không, hay đàn bà có can trường không. Thử lòng đàn ông lúc giàu sang, thử dạ đàn bà khi nghèo khó, chính là như vậy...

Cầm tiền của chồng sao phải nhục: Chỉ có đàn ông kém cỏi mới tính toán với vợ mình! Việc lấy tiền của chồng để lo cho con từng bữa ăn, mua cho chồng từng thứ tốt nhất, sao phải thấy nhục? Phụ nữ, tiêu tiền chồng mình chẳng có gì sai, xài tiền của chồng người khác mới phải thấy xấu hổ tủi nhục!

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