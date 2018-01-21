Những câu nói tưởng chừng ‘vô thưởng vô phạt’ nhưng có tính sát thương cao đối với phụ nữ

Phụ nữ yêu 21/01/2018 07:56

Phụ nữ vốn rất yếu đuối, không thể chịu được những lời lẽ quá nặng nề. Bởi vậy, nếu yêu họ thật lòng, đàn ông đừng nói những câu này.

Đàn ông thường vô tâm, thậm chí còn không biết những hành động và lời nói tưởng chừng vô hại của mình có thể gây tổn thương cho người phụ nữ. Những lời nói đó đối với bạn có thể không có gì nghiêm trọng nhưng có thể giết chết trái tim của phụ nữ. Vì thế, dù có giận đến mấy đàn ông cũng đừng nói những câu này với phụ nữ, nếu không muốn họ tủi thân và tổn thương.

“Em trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy?”

Đàn ông thường hay nói ra những câu như “cô đừng nói nữa, tôi thấy phiền lắm” hoặc “cô nói xong chưa, tôi mệt rồi”. Đó là những câu có tính sát thương vô cùng lớn, khiến phụ nữ cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Phụ nữ nói nhiều chỉ vì muốn tốt cho bạn chứ không có ý muốn chì chiết hay khiến bạn phiền lòng. Điều đáng sợ nhất là người phụ nữ im lặng. Vì thế, thay vì cứ cằn nhằn cô ấy nói nhiều, bạn hãy cư xử nhã nhặn một chút. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và giúp mối quan hệ trở nên tốt hơn.

“Cô liệu hồn, tôi đang kiếm tiền để nuôi cô đó”

Đây là câu nói cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Bởi mỗi người đều có lòng tự trọng của riêng mình. Hãy tôn trọng lẫn nhau, khi đó mối quan hệ mới bền vững. Phụ nữ có thể kiếm tiền và tự nuôi chính mình, nhưng bạn có biết vì sao họ lại chọn việc nội trợ không? Đó là vì họ thương chồng con, muốn chăm sóc cho bạn một cách chu đáo nhất. Họ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhưng không bao giờ để chồng con thiếu thốn. Bởi vậy, đàn ông nên nhớ, dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng tuyệt đối đừng khinh thường vợ. Nếu không đối xử tốt với vợ, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công trong bất cứ việc gì.

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Phụ nữ có thể tự kiếm tiền nhưng việc họ muốn làm nhất là chăm sóc chồng con chu toàn - Ảnh minh họa: Internet

“Em không biết cái gì cả. Đừng đụng vào kẻo hỏng việc”

Có thể người vợ của bạn không biết gì. Có thể cô ấy chỉ quẩn quanh bên bếp núc, không biết dân tình thế thái ra sao. Nhưng có một điều mà cô ấy biết rất rõ đó là thương chồng, yêu con. Là đàn ông đừng nghĩ mình có chút tài cán, có chức vụ ngoài xã hội rồi muốn đối xử với vợ sao cũng được. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có những điểm mạnh, yếu. Bạn có thể kiếm tiền giỏi, nhưng đổi lại việc bếp núc chưa chắc đã giỏi bằng người vợ ở nhà. Vì vậy, đừng xem thường vợ mà hãy yêu cô ấy thật chân thành.

“Sao cô hậu đậu vậy? Có chút chuyện cũng làm không nên thân”

Cuộc sống này, không ai hoàn hảo cả. Không ai mới bắt đầu một việc gì đó đã thành thạo. Bởi vậy, đừng vội chê bai người vợ của mình khi cô ấy lỡ làm sai việc gì đó. Tâm hồn của phụ nữ vốn rất yếu đuối, họ không thể chịu được những lời nói quá nặng nề. Khi mắc sai lầm, bạn hãy cùng họ khắc phục để những lần sau làm tốt hơn.

“Sao em không giống cô A/cô B?”

Điều cấm kỵ nhất đối với phụ nữ là việc bị so sánh với những người khác. Bạn sẽ không thể biết được mức độ tổn thương của câu nói này lớn đến thế nào đâu. Có thể cô ấy không đẹp bằng cô A, cư xử không khéo bằng cô B, nhưng đổi lại, cô ấy có trái tim chân thành. Cô ấy luôn cùng bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và không bao giờ có ý định bỏ rơi bạn. Những người vợ luôn như vậy, luôn muốn những điều tốt nhất cho chồng con của mình. Bạn nên chấp nhận những khuyết điểm của họ, đừng so sánh với những người khác. Đàn ông nên nhớ, nhân tình có thể có nhiều nhưng vợ thì chỉ có một.

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