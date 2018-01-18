Không phải nhan sắc hay tiền bạc, đây mới là người phụ nữ vạn người mê, ngàn người theo đuổi

Gương mặt đẹp, thân hình cân đối… không thể nói lên nhân cách của một con người. Đàn ông thích ngắm nhìn những người phụ nữ có ngoại hình xinh xắn nhưng lại muốn cưới người có phẩm chất đẹp. Không cần suốt ngày xúng xính quần là áo lượt, chỉ cần bạn có đầy đủ những điều này, chắc chắn sẽ khiến đàn ông thích, yêu và cần.

Một người phụ nữ hài hước luôn khiến đàn ông cảm thấy tò mò và thích thú. Ở họ có sức hút vô cùng mãnh liệt, khiến đàn ông cứ muốn ở bên cạnh và khám phá. Phụ nữ có khiếu hài hước luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện, biến một ngày ảm đạm của họ trở nên thú vị hơn. Họ trở nên nổi bật giữa đám đông và nhận được sự yêu quý của mọi người.

2. Thông minh

Phụ nữ không đẹp phải thông minh, không thông minh thì phải xinh đẹp. Đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng biết, bởi phụ nữ xấu và ngu ngốc sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Trên phim, nữ chính ngốc nghếch luôn được nam chính bảo vệ, che chở. Còn ở đời thực, phụ nữ ngốc sẽ mãi bị người khác xem thường và chà đạp. Bởi vậy, thông minh là thứ vũ khí ngầm giúp cho cuộc sống của phụ nữ hạnh phúc hơn.

3. Tài năng

Phụ nữ không cần phải làm những việc quá lớn lao. Chỉ cần bạn có năng khiếu như hát hay, vẽ đẹp… hoặc một tài lẻ nào đó, đàn ông sẽ bị thu hút ngay lập tức.

Người phụ nữ có tài lẻ sẽ thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những điều của phụ nữ khiến đàn ông cần

1. Nắm rõ những điều cơ bản trong cuộc sống

Là phụ nữ, dù không biết nhiều cũng phải thành thạo những điều cơ bản như giặt đồ, nấu ăn, chăm sóc bản thân, quan tâm người khác… Đàn ông luôn trân trọng người phụ nữ biết cách đối nhân xử thế. Đàn ông thích đi bên cạnh một người phụ nữ đẹp nhưng lại cần người đàn bà biết lo toan. Bởi họ đã vất vả ngoài xã hội, khi về nhà chỉ muốn bình yên thưởng thức những món ăn ngon do vợ nấu.

2. Giao tiếp khéo léo

Đàn ông có lòng tự trọng rất cao. Họ không cho phép bất cứ ai đụng chạm đến sự tự tôn của họ, kể cả người phụ nữ bên cạnh. Bởi vậy, là vợ hay người yêu, bạn phải thật khéo léo khi nói chuyện với anh ấy. Khi anh ấy sai lầm, hãy dịu dàng giúp chàng nhận ra và sửa chữa.

3. Độc lập, tự làm chủ cuộc sống

Phụ nữ tự làm chủ cuộc sống sẽ là người hạnh phúc nhất. Tự kiếm tiền để nuôi bản thân mình, tự đi làm để tìm niềm vui trong cuộc sống. Đừng tin vào những lời như: “Em không cần đi làm, cứ ở nhà anh nuôi”. Họ nuôi bạn được và cũng có quyền nhục mạ bạn. Là phụ nữ đừng trở thành “nô lệ đồng tiền” của bất cứ ai.

Những kiểu phụ nữ khiến đàn ông yêu

1. Chung thủy, trung thực

Đàn ông có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn yếu mềm. Họ cũng sợ cảm giác bị phản bội như bất cứ ai. Bởi vậy, trong tình yêu, hôn nhân, điều họ đề cao nhất là lòng chung thủy và sự trung thực. Họ luôn khao khát một người phụ nữ có trái tim ấm áp và một lòng một dạ ở bên cạnh họ suốt đời.

2. Lắng nghe, thấu hiểu

Không ai bắt ép bạn phải trở thành một nhà tâm lý chuyên nghiệp, luôn có khả năng gỡ rối tơ lòng cho người khác. Phụ nữ chỉ cần biết cách lắng nghe, thấu hiểu và nắm bắt tâm lý của người đàn ông bên cạnh. Với đàn ông, điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự cảm thông.

3. Ăn mặc lịch thiệp, biết cách chăm sóc bản thân

Là phụ nữ phải biết cách chăm sóc bản thân trước rồi hãy nghĩ đến việc quan tâm đến người khác. Dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian tìm hiểu về xu hướng thời trang hiện nay. Tự định hình cho mình gu ăn mặc riêng, cách trang điểm thời thượng nhất. Hãy biến mình trở thành người phụ nữ lịch thiệp, nhã nhặn nhất trong mắt người khác. Sự lịch thiệp còn thể hiện qua cách đối nhân xử thế, giao tiếp với mọi người xung quanh.