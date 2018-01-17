Nếu không sở hữu ngoại hình ưa nhìn hoặc tự cho rằng mình xấu, phụ nữ hãy đọc và nhớ những điều sau đây để sống một đời vui vẻ.

Không sở hữu ngoại hình sáng hay khuôn mặt dễ nhìn, bạn tự ti và có những lúc muốn ruồng bỏ chính mình. Tuy nhiên, chị em tuyệt đối đừng có những suy nghĩ đó. Thay vì cứ mặc cảm về bản thân, bạn hãy tự xây dựng một tâm hồn thật đẹp cho mình. Bởi khi có một trái tim lương thiện, một tấm lòng đủ ấm áp, bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua những mặc cảm của bản thân. Hãy tự răn mình những điều sau đây để có một cuộc đời an yên, hạnh phúc. 1. Quần áo, son phấn là những vật dụng không thể thiếu đối với phụ nữ. Tuy nhiên đó chỉ là những phụ kiện làm tôn lên vẻ đẹp bên ngoài, chứ không thể quyết định được nhân cách của bất cứ ai. Những người đứng xa nhìn vào có thể cho rằng bạn đẹp. Nhưng khi tiếp xúc, nói chuyện thì đối phương không hài lòng. Vì vậy, dù bạn xấu hay đẹp, điều quan trọng nhất vẫn là cách đối nhân xử thế.

2. Người phụ nữ đẹp luôn thích ngắm nhìn mình trước gương mỗi ngày. Bởi họ tự tin với ngoại hình của mình. Còn phụ nữ xấu không thích làm những điều đó. Không phải vì mặc cảm với ngoại hình của mình mà là vì họ có rất nhiều việc khác phải làm. 3. Phụ nữ đẹp luôn có sở thích tám chuyện về shopping, màu son mới nhất và thời trang đang hot nhất hiện nay. Còn phụ nữ xấu, chỉ thích uống tách trà, trải lòng với nhau những câu chuyện trong cuộc sống.

Phụ nữ xấu nên biết cách biến cuộc sống mình trở nên vui tươi hơn - Ảnh minh họa: Internet 4. Nhan sắc rồi cũng phai mờ theo năm tháng, chỉ có nhân cách là tồn tại mãi. Thời son trẻ, bạn có thể là người đẹp nhất, nhiều người theo đuổi, săn đón. Nhưng đến khi già đi, làn da của bạn sẽ bị lão hóa, bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Người phụ nữ đẹp chẳng sợ gì chỉ sợ già. Còn phụ nữ xấu chỉ sợ cuộc sống không còn vui vẻ nữa. 5. Phụ nữ đẹp luôn thích chưng diện, chú trọng ngoại hình. Họ muốn người khác dành cho họ những lời khen đại loại như: màu son này rất hợp, rất đẹp, bộ quần áo này làm tôn dáng người mảnh khảnh của bạn… Họ xem những lời khen đó như nguồn động lực sống của đời mình. Còn phụ nữ xấu không quá chú trọng đến việc người khác nghĩ mình như thế nào. Họ chỉ muốn làm những điều thoải mái nhất, học cách sống hạnh phúc nhất, không cưỡng cầu điều gì quá xa xôi. 6. Có lẽ ai cũng đoán được những người phụ nữ đẹp cần gì và muốn gì, điều đó quá dễ đoán. Bởi cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc mua sắm và chưng diện. Nhưng chưa chắc bạn đã biết phụ nữ xấu cần gì. Họ chọn cách sống lặng lẽ hơn, không phô trương, chỉ cố gắng thực hiện đam mê của chính mình và sống vui mỗi ngày. 7. Thời buổi hiện đại, xấu thì đập mặt xây lại. Nhưng bạn nên nhớ, không ai hài lòng với hình ảnh của mình cả đời. Liệu bạn có chấp nhận một ngoại hình hoàn toàn khác đó suốt đời không? Phụ nữ xấu như tách trà nóng, lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ cuốn hút người khác bởi những điều bình dị nhất. Vì thế, là phụ nữ dù xấu hay đẹp cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Lấy được người đàn ông ‘vàng’ này, phụ nữ sung sướng cả đời, có chết cũng mãn nguyện Không phải đẹp trai, thành đạt và giỏi giang, đây mới đích thị là người đàn ông “vàng” để chị em phụ nữ trao thân gửi phận cả đời. Nếu lấy được người chồng như vậy, bạn sẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-xau-phat-hon-phai-biet-va-thuoc-long-nhung-dieu-nay-de-tu-ran-chinh-minh-266989.html