Gửi người phụ nữ vẻ ngoài kiên cường nhưng tâm hồn là biển động

Tâm sự gia đình 15/01/2018 06:30

Khi đó, tôi thấy đôi mắt em long lanh nước, giọng nói cũng lạc đi đôi phần. Nhưng em vẫn không khóc thành tiếng, đổi lại nụ cười lạnh đến rợn người. Em vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ đến mức khiến người khác thấy sợ hãi.

Tôi biết em đang giả vờ mạnh mẽ để chứng tỏ cho người ta biết không có họ, em vẫn có thể sống tốt. Tôi biết hằng đêm em khóc rất nhiều nhưng sáng ra vẫn phải xinh đẹp, tô son đậm và cười tươi với đời. Tôi biết em đã vất vả rất nhiều, thôi thì đừng cố gắng tạo cho mình vỏ bọc cứng cáp nữa. Có buồn cứ khóc, có tổn thương hãy nói rằng mình đang rất đau. Không ai bắt em phải mạnh mẽ cả, bởi vốn dĩ bản chất phụ nữ là yếu mềm mà. Em hãy yếu đuối đi, hãy khóc thật lớn rồi sẽ có người cho em mượn bờ vai để nương tựa.

Hôm đến tìm tôi để kể lại cuộc hôn nhân 6 năm của mình đã chấm dứt như thế nào, lúc đó đôi mắt em ráo hoảnh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn rất đáng sợ. Em nói sẽ không khóc, bởi em không muốn để ai biết mình yếu đuối. Em còn nói việc từ bỏ cuộc hôn nhân đó không phải là điều dễ dàng. Cả em và cả người đàn ông kia cũng rất đau đớn mới đi đến quyết định này. 

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Đừng cố gắng mạnh mẽ khi bản thân mình vốn yếu mềm - Ảnh minh họa: Internet

Có lần em kể với tôi rằng cả hai đang rất hạnh phúc và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Vợ chồng em rất khó có con, phải chạy chữa cầu xin khắp nơi. Tôi thầm chúc cho vợ chồng em được hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Đến khi em nói cả hai đã ly hôn, tôi hoảng lắm. Tôi trách em vì sao không biết nắm giữ. Tìm được tấm chồng tốt là điều khó khăn, sao em lại không biết giữ? Em trả lời tôi với đôi mắt vô hồn.

- Giữ làm gì cuộc hôn nhân mà chỉ một mình em cố gắng. Anh ấy nói em phiền phức, không có em, anh ấy vẫn có thể sống tốt.

Khi đó, tôi thấy đôi mắt em long lanh nước, giọng nói cũng lạc đi đôi phần. Nhưng em vẫn không khóc thành tiếng, đổi lại nụ cười lạnh đến rợn người. Em vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Tôi lên tiếng.

- Vậy em định mạnh mẽ đến bao giờ?

Em cười nhẹ không trả lời.

Phụ nữ mạnh mẽ đáng thương lắm. Vẻ ngoài họ kiên cường, rắn rỏi, cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng là những cơn sóng ngầm dồn dập. Cuộc hôn nhân 6 năm của em kết thúc, người đàn ông ấy đã đưa con sang nước ngoài sinh sống. Chỉ có một mình em ở lại nơi đầy đau thương này, gặm nhấm những ký ức vụn vỡ. 

Thôi thì mạnh mẽ hết hôm nay, ngày mai hãy sống thật bình yên, yếu đuối một chút cũng không sao. Đau cứ khóc, buồn cứ thổ lộ, đừng cố gắng dùng nụ cười để che giấu những đớn đau trong lòng. Mang mặt nạ hoài cũng sẽ đến ngày mệt mỏi phải tháo xuống, hãy sống thật với bản chất của mình. Không ai bắt phụ nữ phải mạnh mẽ cả.

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Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân người phụ nữ mạnh mẽ

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