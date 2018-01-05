Câu chuyện của hai người phụ nữ giúp phân biệt được ngay vợ khôn, vợ ngốc

Tâm sự gia đình 05/01/2018 06:30

Người ta thường nói, phụ nữ là phong thủy và phúc khí của gia đình. Một gia đình thịnh vượng, chồng thành đạt đều nhờ vào cách đối nhân xử thế của người vợ. Người xưa ví phụ nữ như nước, tượng trưng cho tài lộc. Phụ nữ càng dịu dàng như nước, chồng càng hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.

Sau đây là câu chuyện của hai người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ giúp bạn phân biệt được ngay vợ khôn và vợ ngốc. Đây cũng là bài học mà những người đang làm vợ cần khắc cốt ghi tâm.

Gia đình A

Phong và Trinh cưới nhau được hơn 2 năm, có với nhau đứa con trai đầu lòng xinh xắn. Từ ngày lấy chồng, Trinh lùi về sau một bước, tình nguyện làm hậu phương vững chắc cho chồng. Những công việc trong nhà, việc chăm con đều một tay cô lo liệu, anh chỉ việc kiếm tiền và duy trì những mối quan hệ trong xã hội.

Cưới nhau chưa bao lâu, cả hai đã mua được căn hộ lớn ở trung tâm thành phố. Con trai lớn lên vô cùng ngoan ngoãn, học giỏi. Nói chung, cuộc sống của gia đình cô khiến nhiều người phải ganh tị. Một điều đáng nói, dù có trong tay mọi thứ nhưng anh chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, vẫn rất yêu thương vợ con và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

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Vợ khôn luôn biết cách đối xử tốt với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết giúp giữ hòa khí gia đình của Trinh là luôn tôn trọng người bạn đời của mình. Cô còn nhớ có một thời gian, anh thất nghiệp, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, bỏ bữa suốt. Nhìn chồng ngày càng tiều tụy, cô xót hết cả ruột gan. Một lần, vợ chồng Trinh có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Cô nắm chặt tay, nhìn anh với đôi mắt đầy yêu thương và nói: “Thời gian qua anh cũng vất vả rồi, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút, đừng ép mình quá. Em tôn trọng những quyết định của anh. Dù có ra sao, em cũng ủng hộ anh hết lòng. Anh luôn là người đàn ông trụ cột trong gia đình này. Đừng vội nản chí, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà”. Những câu nói của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu và mở lòng mình tâm sự nhiều hơn. Sau cuộc trò chuyện đó, tinh thần của anh khá hơn hẳn.

Thời gian anh thất nghiệp, cô không một lời càm ràm, chỉ lặng lẽ gói ghém chi tiêu trong gia đình. Cô còn nhận hàng may mặc về nhà làm kiếm thêm tiền chợ. Trong lúc rảnh rỗi, anh hay tụ tập bạn bè rồi dùng rượu để giải tỏa những căng thẳng. Hôm đó, trở về trong cơn say ngà ngà, nhìn vợ miệt mài bên bàn máy may đến đỏ cả mắt, lòng anh vô cùng xót xa. Từ đó, anh không còn bê tha nữa và quyết tâm đi tìm việc khắp nơi.

Một thời gian sau, anh cũng tìm được việc làm mới. Vì là công việc đúng chuyên môn nên anh thăng tiến rất nhanh, được cấp trên trọng dụng. Không lâu sau, cuộc sống gia đình cũng cải thiện nhiều hơn.

Bởi vậy, một người vợ khôn phải biết tôn trọng người chồng mình. Đừng cố tranh cãi khi anh ấy đang bế tắc. Dù gì anh ấy cũng là đàn ông, trụ cột của gia đình, nếu không an ủi được những câu ngon ngọt thì vợ cũng đừng chê bai và làm mất thể diện của chồng.

Gia đình B

Ngày phát hiện chồng ngoại tình, Hương không suy xét sự việc mà vội vàng kéo theo anh chị em trong gia đình đi đánh ghen. Thậm chí cô còn bêu riếu danh dự của chồng khắp công ty khiến anh mất việc. Những chuỗi ngày sau đó của gia đình cô vô cùng tồi tệ, cô cứ nhắc đi nhắc lại tội ngoại tình của chồng.

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Vợ ngốc chỉ biết chỉ trích, bới móc khuyết điểm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng thì lao vào nhậu nhẹt, bê tha, bỏ bê vợ con. Anh thất nghiệp, Hương trở thành trụ cột gia đình, mọi quyền hành và quyết định cô đều nắm giữ. Mỗi ngày, cô đều dành cho chồng những câu mắng chửi thậm tệ, nói anh vô dụng bất tài. Điều đó khiến anh ngày càng chán nản, lao vào rượu chè đến khi ngã bệnh. Gia đình cô từng rất hạnh phúc nhưng vì cách cư xử không khéo của cô mà trở nên tồi tệ như hôm nay.

Vợ ngốc là người không hiểu được tâm lý của chồng, suốt ngày bới móc tìm khuyết điểm và không bao giờ cho anh ấy lời khuyên thích đáng. Vì vậy, là phụ nữ, đừng biến mình thành kẻ ngốc để tự hủy hoại hạnh phúc của mình.

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Sau khi Trung rời đi được khoảng 5 phút, Nhung ôm bụng kêu la đau đớn. Mẹ chồng nhanh chóng gọi taxi đưa cô vào viện. Nằm trên chiếc băng ca trắng, Nhung siết chặt tay mẹ chồng.

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