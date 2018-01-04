Sau ly hôn, tôi bàng hoàng nhận ra không người tình nào bằng vợ

Tâm sự gia đình 04/01/2018 06:30

Sau giờ làm, tôi không phải tất tả chạy nhanh về nhà báo cáo, điểm danh với vợ mà thoải mái nâng chén, trò chuyện với đồng nghiệp. Những ngày rảnh rỗi cũng không cần phải nghe những câu càm ràm khó chịu của cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình hạnh phúc đến như vậy.

Chúng tôi cưới nhau hơn 2 năm, chưa có đứa con nào nên việc đường ai nấy đi cũng rất dứt khoát, dễ dàng. Cô ấy dọn đồ về nhà mẹ đẻ, tôi ở lại căn nhà đó, tài sản duy nhất của hai vợ chồng. Giờ đây tôi như con chim sổ lồng, vô cùng tự do và sống cuộc đời mình hằng mong ước bấy lâu nay. Nhớ lại ngày xưa, tôi đi làm về trễ một chút, cô ấy đã kêu ca, khóc lóc cho rằng tôi có bồ nhí. Tôi ra sức giải thích thì cô ấy lại nói là chỉ giỏi ngụy biện. Còn khi tôi im lặng mặc kệ những lời càm ràm đó thì cô ấy lại cho rằng tôi bị nói trúng tim đen nên ngầm chấp nhận.

Vậy đó, tôi phải sống trong sự tù túng và chịu đựng những cơn ghen tuông vô cớ của vợ suốt ngần ấy năm trời, giờ mới đủ mạnh mẽ quyết định chia tay. Đúng là sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi thoải mái hơn hẳn. Tôi được uống rượu, nhậu nhẹt, la cà và gặp những cô nàng xinh tươi hơn vợ. Cảm giác sung sướng khi trở lại thời hoàng kim của mình thì còn gì bằng nữa.

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Chúng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sau giờ làm, tôi không phải tất tả chạy nhanh về nhà báo cáo, điểm danh với vợ mà thoải mái chéc tạc chén thù với đồng nghiệp. Những ngày rảnh rỗi cũng không cần phải nghe những câu càm ràm khó chịu của cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình hạnh phúc đến như vậy. Ly hôn quả là một quyết định sáng suốt.

Sau ly hôn mới hơn 5 tháng, tôi đã cặp kè với không dưới 3 cô. Cô nàng đầu tiên là nhân viên cấp dưới của tôi, không quá xinh đẹp nhưng ăn nói cực kỳ có duyên. Quen được 2 tuần, tôi phát hiện cô ấy không ngây thơ như những gì tôi nghĩ. Chủ yếu cô ấy quen tôi là để đào mỏ. Những món quà cô ấy đòi hỏi tôi mua tặng vô cùng đắt đỏ, không bao giờ dưới một triệu đồng. Sau nhiều lần như vậy nên tôi quyết định chia tay.

Đến cô gái thứ hai, tôi gặp cô ấy khi đi bàn hợp đồng làm ăn. Cô gái lần này có vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng rất biết nắm bắt tâm lý của người khác. Ở bên cạnh cô ấy, tôi có cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng mối tình này chỉ tồn tại hơn 2 tháng, cô ấy chê bai tôi là người vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thậm chí, cô ấy còn tìm đến chỗ nhậu nhẹt của tôi để làm ầm mọi chuyện, khiến tôi bị bẽ mặt. Sau đó không lâu, tôi nói lời chia tay vì không thể nào chịu nổi tính cách ghen tuông mù quáng đó.

Một thời gian sau, tôi gặp được Hương trong một buổi họp lớp. Hương vô cùng cá tính, quyết đoán. Cũng vì tính cách đó mà tôi bị cô ấy hớp hồn từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi quyết định qua lại với nhau. Hương là cô gái đầu tiên tôi dẫn về nhà sau khi ly hôn vợ. Đúng là ngôi nhà có phụ nữ cảm giác bỗng sáng sủa và tươi mới hơn hẳn. Hương không giỏi trong chuyện bếp núc nên mỗi lần cô ấy đến nhà chơi, tôi đều phải xắn tay nấu nướng.

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Sau ly hôn, tôi mới thấy không ai sánh được bằng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Việc bếp núc chưa bao giờ là điều dễ dàng với cánh mày râu cả, không đổ cái này cũng vỡ thứ khác. Có khi loay hoay mãi trong bếp suốt một buổi chiều, tôi mới làm xong một món, dọn ra thì cô ấy lại chê bai rằng tôi vô dụng. Vì đã lỡ rơi vào bể tình với Hương nên tôi đành nhẫn nhịn và chịu đựng, không muốn làm phật lòng cô ấy.

Bỗng tôi lại nhớ người vợ của mình. Cô ấy hay cằn nhằn rằng tôi không chịu phụ giúp nấu nướng nhưng chưa bao giờ bắt ép tôi làm những điều mình không thích. Cô ấy hay ghen tuông nhưng chưa bao giờ làm tôi mất mặt trước đám đông. Thậm chí, chiếc áo đã cũ, sờn vai cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải mua. Nghĩ lại sao thấy mình dại, tôi đã để vụt khỏi tay một người phụ nữ vô cùng quan trọng của đời mình.

Sau khi trải qua hết thảy những điều đó, tôi mới nhận ra không ai có thể sánh bằng vợ. Vì vậy, cánh mày râu hãy yêu thương và trân trọng người vợ của mình, đừng như tôi để rồi hối hận cũng đã muộn màng.

Những cách người đàn ông thường làm khi muốn ly hôn

Những cách người đàn ông thường làm khi muốn ly hôn

Dưới đây là những cách người đàn ông thường làm để bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân của hai người.

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