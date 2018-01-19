Không phải hơn nhau ở tấm chồng, phụ nữ sướng hay khổ là do điều này

Phụ nữ yêu 19/01/2018 17:11

Từ xưa nay luôn có quan niệm rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng với phụ nữ hiện đại, không có đàn ông, họ vẫn sống tốt và hạnh phúc. Đơn giản vì họ nắm trong tay hai điều này.

Sinh ra phận đàn bà đã khổ, luôn mang trong mình trách nhiệm, gánh nặng gia đình và cả những định kiến xã hội. Vì vậy, bạn đừng mang cuộc đời mình đặt vào tay người khác, vận mệnh của mình hãy để bản thân định đoạt. Phụ nữ sướng hay khổ không phải nhờ chồng mà là dựa vào những điều này.

Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh

Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh cầm lên được và bỏ xuống được. Bạn phải mạnh mẽ, nhất là phải tự kiếm tiền và tiêu xài theo cách mình thích. Tìm cho mình một công việc, không kiếm nhiều tiền cũng được, chỉ cần đủ nuôi bản thân. Là phụ nữ tuyệt đối đừng trở thành “nô lệ đồng tiền” và “nô lệ tình dục” của bất cứ ai. Đàn ông vốn rất tham lam, bạn sẽ chẳng thể đoán được khi nào anh ấy sẽ rời khỏi cuộc đời mình.

Tuy đã là vợ chồng, bạn cũng phải rạch ròi trong việc tiền bạc, đâu là của chung và thứ gì là của riêng. Đừng bao giờ có ý nghĩ “tiền của anh cũng là của em”, bởi không có bữa ăn nào miễn phí. Có câu “tương kính như tân”, hãy đối xử với người bạn đời của mình một cách thẳng thắn và tôn trọng nhất. Đây là bí quyết giúp tình cảm vợ chồng ngày càng bền chặt hơn.

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Phụ nữ phải biết cách làm chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ bản lĩnh trong việc tự chủ tiền bạc, bạn cũng phải mạnh mẽ trong việc buông bỏ. Nếu anh ấy phản bội, bạn có thể tha thứ 1 lần. Nhưng khi có lần 2, lần 3, tuyệt đối đừng nhân nhượng. Lúc này, từ bỏ là cách tốt nhất cho cả hai. Trong một mối quan hệ, nếu cả hai đã quá mệt mỏi hoặc một người giữ, một người buông, tốt nhất nên buông tha cho nhau. Phụ nữ đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu, đó không phải là ánh sáng duy nhất của cuộc đời bạn. Cuộc đời này còn rất nhiều điều quan trọng hơn.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm lòng

Giá trị của bản thân luôn là điều quan trọng nhất. Bạn có thể không đẹp, không sở hữu thân hình nóng bỏng, nhưng đổi lại là một tâm hồn đẹp, và đó là điều quý giá nhất. Người phụ nữ muốn đẹp trong mắt người khác thì trước hết phải có nhân cách đẹp. Bạn thu hút người khác với vẻ ngoài đẹp nhưng khi tiếp xúc, nói chuyện, họ dần dần nhận ra những điều không tốt của bạn.

Điều đó đồng nghĩa với việc ấn tượng ban đầu không còn nữa và mối quan hệ cũng sẽ nhạt dần. Nhiều người thường nghĩ lấy được chồng tốt là phúc phận của phụ nữ, nhưng không ai nghĩ người phụ nữ đó xứng đáng có được những điều như vậy. Nếu bạn có một tấm lòng đẹp, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ an yên. Bởi vậy, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà chính là tấm lòng. Hãy cố gắng rèn luyện cho mình một tấm lòng đẹp, lương thiện, bạn sẽ mãi được an yên và hạnh phúc. Khi đã có gia đình, hãy sống có trách nhiệm và hết lòng vì chồng con.

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Ai rồi cũng phải trải qua và tự mình làm quen dần với những nỗi đau. Ở nhiều giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời, nhờ có những cơn đau đó, phụ nữ sẽ dần trưởng thành và tự tin hơn.

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